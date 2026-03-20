Tarantino e Stallone al lavoro su una serie TV: il rumor sul progetto misterioso accende la curiosità dei cinefili

Pubblicazione: 20 marzo alle 20:45

Un incontro inaspettato tra due giganti di Hollywood potrebbe dare vita a un progetto televisivo unico. Secondo diverse indiscrezioni, Quentin Tarantino e Sylvester Stallone starebbero lavorando insieme a una serie TV ambientata negli anni ’30. Il progetto, ancora non ufficiale nei dettagli completi, punta a ricreare un’epoca con grande fedeltà stilistica. Si parla di una produzione ambiziosa, girata interamente in bianco e nero con tecnologie dell’epoca. Una scelta che suggerisce un forte taglio artistico e sperimentale. Se confermata, la collaborazione rappresenterebbe una delle più sorprendenti degli ultimi anni.

Il progetto dovrebbe essere caratterizzato da una serie limitata di, ambientata nel mondo dei. L’ambientazione sarà estremamente curata: non solo scenografie e costumi fedeli, ma anche l’uso di cineprese dell’epoca e una fotografia in bianco e nero pensata per ricreare. Tra gli elementi narrativi attesi ci sono sparatorie, incontri di boxe, showgirl e musica dal vivo, tutti aspetti tipici di quell’era.

Un elemento importante riguarda i ruoli dei due protagonisti del progetto. Quentin Tarantino si occuperà della scrittura e della regia, mentre Sylvester Stallone sarà coinvolto esclusivamente come co-regista, senza apparire davanti alla macchina da presa. Una scelta che segna un ritorno dietro la camera per Stallone, che non dirigeva un progetto dai tempi di The Expendables.

What the f...

Quentin Tarantino Teaming Up With Sylvester Stallone for New Series... pic.twitter.com/iXbzJ7xiqv — Quentin Tarantino News (@QTarantino_news) March 20, 2026

Il progetto rappresenta anche la prima collaborazione tra i due, nonostante in passato ci siano stati contatti indiretti. Tarantino aveva infatti considerato Stallone per ruoli in Jackie Brown e Death Proof, senza però concretizzare la collaborazione. Il regista ha comunque più volte espresso ammirazione per la carriera di Stallone, arrivando a elogiare il suo film Paradise Alley.

Dal punto di vista artistico, entrambi hanno già dimostrato interesse perha lavorato su contesti storici in film come, mentreha interpretato figure legate al mondo criminale degli anni, come nel. Questa esperienza condivisa potrebbe contribuire a rendere la serie particolarmente

Non sono ancora stati annunciati i membri del cast, né una data ufficiale di uscita. Tuttavia, le prime indicazioni suggeriscono che il progetto arriverà non prima del 2028, anche perché Tarantino è attualmente impegnato in altri lavori teatrali. Questo potrebbe ritardare anche il suo atteso decimo film, più volte annunciato come il possibile ultimo della sua carriera.

Sylvester Stallone in Rocky, fonte: United Artists

Un altro aspetto interessante riguarda l’approccio creativo: la scelta di girare con tecnologie d’epoca e in bianco e nero non è solo estetica, ma riflette la volontà di distinguersi nel panorama televisivo moderno, dominato da produzioni digitali ad alta definizione. L’obiettivo sembra essere quello di creare un prodotto che unisca sperimentazione visiva e racconto classico.

Se il progetto verrà confermato e realizzato, potrebbe rappresentare un esempio significativo di come il linguaggio cinematografico tradizionale possa essere reinterpretato in chiave contemporanea, portando sul piccolo schermo una visione autoriale forte e riconoscibile, in grado di distinguersi da gran parte delle altre produzioni disponibili sul mercato.