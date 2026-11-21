Pubblicazione: 21 novembre alle 17:00

Mescolare fantascienza e fantasy è da sempre una delle sfide più complesse della narrativa seriale. Da un lato hai la fantascienza, che pretende una qualche forma di logica interna: un'intelligenza artificiale che acquisisce coscienza, un astronauta abbandonato nello spazio senza carburante, un visitatore alieno che atterra sul nostro pianeta. Dall'altro hai il fantasy puro, fatto di stregoni che combattono draghi sputafuoco e sistemi magici che governano l'universo. Due mondi che, sulla carta, non dovrebbero incontrarsi mai. Star Wars ha provato a unire questi elementi con i suoi maghi Jedi e i viaggi iperspaziali, ma resta fondamentalmente una space fantasy più che un vero ibrido. Serie come Loki, Stranger Things e X-Files hanno tutti elementi di entrambi i generi, ma finiscono inevitabilmente per pendere da una parte o dall'altra.

I poliziotti del tempo di Loki sono fantascienza dura, le indagini FBI sugli UFO di X-Files pure. Anche la dimensione oscura piena di mostri di Stranger Things, nonostante gli innesti sci-fi, si sente più fantasy che altro., la giovane studentessa di robotica che abbiamo conosciuto in Black Panther: Wakanda Forever, e la getta in un mondo di magia e stregoneria dove la sua tecnologia futuristica non sempre basta a salvarla. La serie è essenzialmente uno scontro tra scienza e magia.

I due cercano continuamente di superarsi a vicenda: lei con armi high-tech sempre più sofisticate, lui con sortilegi sempre più oscuri. È un braccio di ferro tra razionalità e mistero, tra circuiti stampati e incantesimi sussurrati. Quando Ironheart è stata annunciata, molti fan temevano che sarebbe stata semplicemente Iron Man 2.0, l'ennesima storia di passaggio del testimone che Marvel Studios sta raccontando da Avengers: Endgame in poi. Black Widow serviva a passare il testimone da Natasha a Yelena Belova, The Falcon and the Winter Soldier doveva legittimare Sam Wilson come nuovo Captain America, Hawkeye presentava Kate Bishop come erede di Clint Barton. The Marvels mostrava Kamala Khan che idolatrava Carol Danvers. All'inizio, Ironheart sembrava seguire lo stesso schema. Riri costruisce la sua armatura e succede a Tony Stark come supereroe in tuta di ferro degli Avengers.

Ma man mano che la serie procedeva, ha rapidamente preso una direzione completamente diversa. La crociata vigilante di Riri attira l'attenzione di una gang locale guidata proprio da The Hood, che usa la magia per fini criminali. La componente magica garantisce alla serie un'identità propria, distinta dalle saghe di Tony Stark. La serie introduce persino Mephisto, il diavolo della Marvel, che fa emergere il lato oscuro e nascosto di Riri nell'episodio finale, una svolta narrativa che ha colto di sorpresa molti spettatori. Ma Ironheart non è solo spettacolo fumettistico e scontri tra tecnologia e sortilegi. La serie tocca temi emotivi profondi.

La tecnologia di Riri le permette di riportare in vita digitalmente la sua migliore amica, replicandone la coscienza., serie che aveva fatto del tema della perdita il suo nucleo narrativo centrale., senza sacrificare né la coerenza logica della prima né la meraviglia escapista del secondo., dove la razionalità scientifica e il mistero arcano si intrecciano in modo naturale e credibile.

Forse è proprio questa la ricetta che mancava a Star Wars, troppo sbilanciato verso il fantasy. O a Stranger Things, che nonostante gli sforzi fatica a far convivere il laboratorio governativo con il Sottosopra. Ironheart non sceglie un lato: li abbraccia entrambi con la stessa intensità, creando qualcosa di genuinamente nuovo nel panorama delle serie Marvel e della serialità fantastica in generale.