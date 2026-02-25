Ted Lasso 4: annunciato quando arriverà la nuova stagione con Jason Sudeikis

Pubblicazione: 25 febbraio alle 10:25

Dopo una lunga attesa che ha tenuto i fan con il fiato sospeso, Ted Lasso sta per tornare su Apple TV con una quarta stagione che promette di rivoluzionare completamente la formula della serie. L'annuncio del mese di rilascio è arrivato direttamente da Hannah Waddingham durante un'intervista con Deadline ai BAFTA, dove l'attrice premio Emmy ha confermato che la nuova stagione debutterà ad agosto 2026.



La rivelazione è arrivata quasi per caso, con Waddingham che inizialmente sembrava incerta se fosse autorizzata a condividere l'informazione. "Agosto, credo", ha dichiarato l'interprete di Rebecca Welton, aggiungendo con un tocco di ironia: "Posso dire agosto? E se sbaglio? Penso sia agosto". Una conferma informale ma sostanziale per una delle serie più amate del catalogo Apple TV, capace di conquistare ben 13 premi Emmy e di diventare il prodotto originale di punta della piattaforma.



La quarta stagione segna un cambio di direzione narrativo significativo rispetto ai capitoli precedenti. La serie sposterà infatti il focus su una squadra di calcio femminile, aprendo nuovi orizzonti per le storie che hanno reso Ted Lasso un fenomeno culturale. Questo pivot rappresenta una scelta coraggiosa da parte dei creatori, che hanno deciso di evolvere la formula vincente piuttosto che replicarla semplicemente.

Jason Sudeikis in Ted Lasso, fonte: AppleTv+





Il cast vede il ritorno dei volti più amati della serie. Oltre a Waddingham, torneranno Juno Temple nei panni di Keeley Jones, Brendan Hunt come Coach Beard, Brett Goldstein nel ruolo di Roy Kent e Jeremy Swift che interpreterà ancora Leslie Higgins. Naturalmente, la stella e co-creatore Jason Sudeikis riprenderà il ruolo del protagonista Ted Lasso, l'allenatore americano di football americano diventato per caso tecnico di una squadra inglese di calcio.



Le novità non si limitano alla trama. La produzione, attualmente in corso, vedrà l'ingresso di numerosi nuovi volti nel cast. Tanya Reynolds, Jude Mack, Faye Marsey, Rex Hayes, Aisling Sharkey, Abbie Hern e Grant Feely sono solo alcuni degli attori che si uniranno all'ensemble consolidato. Feely, in particolare, ricoprirà un ruolo cruciale: quello di Henry, il figlio di Ted. Il personaggio, precedentemente interpretato dal giovane Gus Turner, viene ora ricastato con un attore che possa rappresentare un ragazzo di 12 anni. Feely, noto per aver interpretato una giovane versione di Luke Skywalker nella serie Obi-Wan Kenobi, porta con sé esperienza in produzioni di alto profilo.



Man mano che la produzione prosegue e l'estate si avvicina, è lecito aspettarsi ulteriori rivelazioni su questa quarta stagione. I dettagli sulla trama, sulle dinamiche tra i personaggi e sul ruolo specifico che Ted avrà in questa nuova avventura rimangono ancora avvolti nel mistero. Quello che è certo è che Apple TV sta puntando forte su questo ritorno, consapevole di avere tra le mani una delle sue proprietà intellettuali più preziose.