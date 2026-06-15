Temptation Island 2026: novità, location, quando inizia, coppie. Tutto sulla nuova stagione del reality più amato dagli italiani

Pubblicazione: 15 giugno alle 17:51

Per i tanti appassionati del "viaggio nei sentimenti" più famoso della televisione italiana l'attesta sta per finire. La macchina organizzativa di Temptation Island 2026 si è ufficialmente messa in moto e Mediaset si prepara a riaccendere i celebri falò di confronto. Il docu-reality guidato dall'immancabile Filippo Bisciglia, giunto a una nuova attesissima edizione, promette già dinamiche scoppiettanti, colpi di scena e tradimenti sotto il sole estivo. Temptation Island, prodotto e ideato dalla scuderia di Maria De Filippi, è tra gli appuntamenti più attesi della stagione, forte degli ottimi risultati d'ascolto ottenuti nelle ultime annate.

Le anticipazioni diffuse negli ultimi giorni rivelano alcuni dettagli sulla location, sulla messa in onda e la programmazione, e sulle coppie che diverranno protagoniste dell'Estate 2026. Per il secondo anno consecutivo la produzione ha deciso di non fare ritorno nello storico resort sardo, confermando invece la fortunata scelta della passata stagione. Le coppie, i tentatori e le tentatriciuna splendida e suggestiva struttura situata a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro (Calabria).

Saranno le spiagge incontaminate ioniche e gli isolati villaggi del resort a fare da sfondo ai fatidici "pinnettu" e ai falò sulla spiaggia, dove i protagonisti valuteranno il futuro delle proprie relazioni. La struttura calabrese è dotata di ampi spazi, spiagge suggestive e scenari perfetti per ospitare i celebri falò di confronto.

Ma quando inizia inizia Temptation Island 2026? Contrariamente alle prime indiscrezioni che ipotizzavano una partenza fissata per il 2 luglio, Mediaset ha deciso di fare un regalo ai telespettatori più impazienti. Le ultime notizie confermano un debutto anticipato a fine giugno. La programmazione di questa stagione prevede una messa in onda leggermente diversa dal passato, studiata per tenere incollati gli spettatori allo schermo: l'edizione 2026 sarà composta da sei appuntamenti complessivi. Le prime tre puntate dovrebbero andare in onda di mercoledì (a partire dal 24 giugno), per poi spostarsi al lunedì sera per la seconda parte e il gran finale di luglio.

Dal punto di vista del meccanismo di gioco non sono previste rivoluzioni. Temptation Island continuerà a puntare sulla formula che lo ha reso un successo:pronti a mettere alla prova i sentimenti dei partecipanti e i tradizionali falò guidati da Filippo Bisciglia. Le novità potrebbero riguardare principalmente il racconto televisivo, con una maggiore attenzione alle dinamiche personali.

I canali social del programma hanno già iniziato a presentare le prime coppie ufficiali, sollevando subito accese discussioni sul web: tra queste Gabriele e Sara e Francesca e Danilo, che hanno già diviso i followers. Temptation Island 2026 si prepara ancora una volta a diventare il protagonista assoluto dell'estate televisiva italiana, tra amori in bilico, confronti accesi e decisioni destinate a far discutere il pubblico per settimane.