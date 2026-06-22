Temptation Island 2026, quando inizia e chi sono le coppie: c'è anche un volto noto di Uomini e Donne

Pubblicazione: 22 giugno alle 16:39

L'attesa è terminata. Temptation Island è pronto a riaccendere l'estate televisiva di Canale 5 con una nuova edizione che si preannuncia ricca di tensioni, confronti e colpi di scena. Il programma condotto da Filippo Bisciglia continua a rappresentare uno degli appuntamenti più seguiti della stagione estiva e quest'anno si presenta con alcune novità che stanno già facendo discutere gli appassionati del format. Tra le curiosità che alimentano l'interesse del pubblico ce ne sono almeno tre: la composizione delle sette coppie protagoniste, la data di partenza anticipata rispetto alle aspettative e la presenza tra i tentatori di un volto già conosciuto dagli spettatori di Uomini e Donne.

Il falò di Temptation Island - Fonte: Mediaset

La prima puntata andrà in ondaconfermando così la volontà della rete di puntare fin da subito. Gli episodi saranno disponibili anche sulle piattaforme Mediaset dedicate allo streaming e alle repliche. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, il percorso dei protagonisti potrebbe essere più lungo del solito, conrispetto alle edizioni tradizionali.

Come sempre, al centro del racconto ci saranno sette coppie chiamate a verificare la solidità del proprio rapporto vivendo separate per diverse settimane e confrontandosi con tentatori e tentatrici. Tra le storie che hanno già attirato l'attenzione emerge quella di Gabriele e Sara. Dopo oltre sei anni di relazione e due anni di convivenza, i due arrivano nel villaggio con visioni molto diverse del loro rapporto. Da una parte c'è chi lamenta mancanza di fiducia e sospetti di tradimento, dall'altra chi accusa il partner di essere troppo possessivo e limitante.

Massimiliano Mollicone a Uomini e Donne - Fonte: Mediaset

Molto delicata appare anche la situazione di. Lei sostiene die racconta di aver scoperto conversazioni sospette. Lui, invece, si sente soffocato da una gelosia che considera eccessiva. Una dinamica che potrebbe generare confronti particolarmente accesi.affrontano invece. Dopo anni insieme e una convivenza consolidata, la coppia sembra attraversare un momento di profonda incertezza. La diminuzione dell'intesa e alcuni dubbi emersi negli ultimi mesi hanno spinto entrambi a mettersi in gioco.

Tra i più giovani troviamo Cristian e Soraya, che si scontrano soprattutto sul modo di vivere il tempo libero. Lei vorrebbe condividere più esperienze e interessi, mentre lui sembra avere abitudini e passioni molto diverse. Differenze apparentemente piccole che, nel tempo, hanno creato una distanza significativa. C'è poi la storia di Bernadette e Diamante, probabilmente una delle più particolari di questa edizione. Dopo ben sedici anni di relazione, il matrimonio continua a essere un argomento irrisolto. Bernadette vorrebbe finalmente fare il grande passo, mentre il compagno non sembra ancora aver trovato le risposte che cerca. Il programma potrebbe rappresentare un momento decisivo per il loro futuro.

Andrea e Iris arrivano nel villaggio con un bagaglio di sospetti e incomprensioni. Lei ritiene di aver scoperto comportamenti incompatibili con una relazione stabile, mentre lui attribuisce parte delle difficoltà alla routine che si è creata negli ultimi tempi. Completa il gruppo la coppia formata da Rosario e Alessandra. La fiducia è stata compromessa da episodi del passato e il trasferimento di lei per seguire il compagno rappresenta un sacrificio importante che oggi necessita di conferme concrete. Il percorso televisivo potrebbe chiarire se la loro relazione abbia ancora basi solide.

Accanto alle coppie, un ruolo fondamentale sarà come sempre quello dei tentatori. Ed è proprio qui che emerge una delle curiosità più interessanti dell'edizione 2026. Tra i single scelti dalla produzione figura infatti Massimiliano Mollicone, volto noto al pubblico di Uomini e Donne grazie alla sua esperienza come tronista. La sua presenza non è passata inosservata e potrebbe attirare ulteriore attenzione, considerando la popolarità conquistata negli anni all'interno dell'universo Mediaset.

Non sarà però l'unico personaggio già conosciuto dal pubblico televisivo. Nel gruppo dei tentatori figurano infatti anche protagonisti provenienti da altri programmi e dal mondo dei social: è chiaro che la produzione voglia puntare su figure già in grado di generare curiosità e coinvolgimento. L'obiettivo rimane sempre lo stesso: mettere alla prova i sentimenti dei partecipanti attraverso un percorso emotivamente intenso, fatto di video, confronti e falò che negli anni hanno regalato momenti diventati iconici nella storia del programma.

Con sette storie molto diverse tra loro, un cast di tentatori destinato a far parlare e una partenza anticipata che testimonia la fiducia di Mediaset nel format, Temptation Island si prepara ancora una volta a essere uno dei fenomeni televisivi dell'estate.