Temptation Island 2026, quanto guadagnano le coppie? Un’ex protagonista svela la verità sui cachet

Pubblicazione: 18 luglio alle 11:15

Il viaggio nei sentimenti più famoso della televisione italiana continua a tenere incollati milioni di telespettatori davanti allo schermo. Ma oltre ai falò di confronto, ai tradimenti sfiorati e alle storie d'amore che nascono o finiscono sotto l'occhio vigile di Filippo Bisciglia, c'è una domanda che da anni tormenta i fan del reality show: quanto guadagnano davvero le coppie per partecipare a Temptation Island? A rompere il silenzio e a sollevare il velo di mistero che da sempre avvolge la produzione firmata da Maria De Filippi è stata un’ex protagonista molto amata del programma, Valentina Riccio.

Durante una diretta spontanea sui suoi canali social, la trentatreenne, che ha partecipato al format insieme al compagno Antonio Panico, ha deciso di rispondere senza filtri alle curiosità dei follower, affrontando proprio il tema caldo dei compensi economici. Nel corso del tempo sul web sono rincorse tantissimeC'è chi parlava di cifre stellari e chi ipotizzava un fisso a puntata. Valentina Riccio ha voluto fare chiarezza una volta per tutte, smentendo le teorie più diffuse.

"Mille euro a puntata? Magari! Non sono mille euro a puntata" ha confessato l'ex concorrente ai suoi fan, lasciando chiaramente intendere che la cifra reale sia decisamente inferiore rispetto a quanto il pubblico sia portato a immaginare. Valentina ha poi commentato un'altra indiscrezione molto comune, secondo cui ogni coppia percepirebbe un forfait di circa cinquemila euro per l'intero percorso nei villaggi: "Non so in quale edizione abbiano dato questi cinquemila euro, ma a noi non sono stati dati. Non posso svelare la cifra esatta per motivi di riservatezza, ma vi assicuro che con un mese di normale lavoro si guadagna di più".

Le rivelazioni non si sono fermate qui. Valentina ha infatti spiegato che la gestione economica dei tentatori e delle tentatrici segue dinamiche differenti, strettamente legate al tempo di permanenza nel programma. Nel corso delle settimane, infatti, i single che non riescono a creare interazioni significative con i fidanzati o le fidanzate vengono progressivamente eliminati, lasciando il resort. Il ritorno mediatico di Valentina e Antonio non è legato solo ai segreti del backstage.

La coppia, che un anno fa aveva commosso il pubblico con una romantica proposta di matrimonio davanti alle telecamere, sta affrontando un periodo estremamente turbolento. Nonostante l'annunciosocial a colpi di accuse reciproche, che spazia da sfoghi legati alla gestione della gravidanza a recriminazioni personali. La favola nata all'ombra dei pini sardi sembra essere, ancora una volta, fortemente a rischio.