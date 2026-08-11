Temptation Island dal 2014 a oggi: quali coppie stanno ancora insieme dopo la fine del reality di Canale 5

Pubblicazione: 11 agosto alle 08:54

C'è chi a Temptation Island ha trovato la conferma di essere innamorato e chi, invece, ha capito di dover voltare pagina. In oltre dieci anni di storia, il reality di Canale 5 ha messo alla prova decine di coppie, tra falò infuocati, tentazioni, crisi e clamorosi colpi di scena. Eppure alcune storie hanno resistito anche lontano dalle telecamere. Dal debutto del programma nel 2014, sono diverse le coppie che hanno trasformato l'esperienza nel villaggio in un capitolo importante della propria vita. Alcune sono rimaste fidanzate, altre si sono sposate e diverse hanno anche avuto figli.

Tra le coppie che hanno scritto le prime pagine della storia del viaggio dei sentimenti ci sonoNonostante le difficoltà vissute nel villaggio, i due decisero di uscire insieme e il loro amore è proseguito anche dopo il programma. Nel 2020 sono diventati genitori della piccola Melissa, aggiungendo un nuovo capitolo alla loro storia iniziata davanti alle telecamere.

Una delle storie più sorprendenti è quella di Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo. Durante il reality i due si separarono, dopo l'avvicinamento di Gabriele alla tentatrice Laura Forgia. Sembrava la fine della relazione, ma fuori dal programma arrivò il riavvicinamento. La coppia è tornata insieme, si è sposata nel 2016 e negli anni ha costruito una famiglia. Oggi Sonia e Gabriele sono ancora insieme e hanno due figli. Anche Alessandra De Angelis ed Emanuele D'Avanzo hanno superato una prova particolarmente difficile.

La loro partecipazione risale al 2015 e, dopo i dubbi emersi durante il percorso, la coppia riuscì a ritrovare il proprio equilibrio. Il lieto fine è arrivato lontano dal programma: i due si sono sposati nel 2016 e oggi sono genitori di quattro figli. Nel 2016 il pubblico ha seguito con grande attenzione anchema alla fine decisero di lasciare il programma insieme. La loro storia è proseguita negli anni: nel 2019 sono arrivati al matrimonio e nel 2022 è nata la figlia Sole. Ancora oggi rappresentano una delle coppie più riconoscibili uscite dal reality.

L'elenco degli amori sopravvissuti a Temptation Island comprende anche Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, diventati genitori, Raffaela Giudice e Andrea Celentano, oggi sposati, Carlotta Dell'Isola e Nello Sorrentino, convolati a nozze e diventati genitori, Speranza Capasso e Alberto Maritato, sposati e con una figlia, e Giada Giovanelli e Francesco Branco, ancora insieme dopo il loro percorso nel 2018. E poi ci sono le storie più recenti, come quella di Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara.

Dopo essere usciti separati dal primo falò nel 2023, i due si sono ritrovati, si sono sposati nel 2025 e nel giugno 2026 sono diventati genitori del piccolo Carmine. Il bilancio, dunque, racconta un lato meno tormentato di Temptation Island: non tutte le storie nate o messe alla prova nel reality finiscono con un addio. Alcune, sorprendentemente, continuano a resistere anche molti anni dopo l'ultimo falò.