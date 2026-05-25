Temptation Island, dopo la sigla cambia anche la location? Dove si ambienterà il reality più atteso dell'Estate

Pubblicazione: 25 maggio alle 07:00

La macchina organizzativa della prima serata televisiva estiva è già entrata nel vivo della sua attività frenetica, attirando come ogni anno l'attenzione morbosa dei telespettatori e degli addetti ai lavori. Con l'avvicinarsi della stagione calda, il pubblico dei canali Mediaset ha iniziato a interrogarsi sulle novità strutturali e sulle possibili modifiche logistiche pensate dalla produzione per rinnovare la formula del docu-reality. Le prime indiscrezioni legate alla sigla e ai dettagli di contorno avevano alimentato l'ipotesi di un trasferimento drastico verso nuovi lidi geografici, sollevando accesi dibattiti sulle piattaforme digitali. Nelle ultime ore, tuttavia, le decisioni dei vertici di Fascino sono diventate definitive, delineando una strategia che predilige la stabilità organizzativa e l'efficacia dei risultati ottenuti nelle stagioni precedenti rispetto al rischio dell'innovazione forzata.

Una panoramica notturna del tronco di legno acceso per il falò di confronto posizionato in riva al mare

La conferma della costa calabrese

La scelta della cornice ambientale non rappresenta un semplice dettaglio di sfondo, ma costituisce l'ossatura fondamentale su cui si sviluppano i percorsi emotivi dei protagonisti. Gli spazi dedicati alla convivenza forzata devono infatti garantire il perfetto isolamento dei due gruppi, offrendo al contempo scenari suggestivi per i momenti più drammatici del programma.

A dispetto delle voci di corridoio che ipotizzavano un ritorno sulle spiagge della Sardegna o lo sbarco in altre località esotiche della penisola, la produzione ha deciso di confermare in blocco la geografia dello scorso anno. Il "viaggio nei sentimenti" farà nuovamente tappa nella splendida cornice della Calabria, un territorio che si è rivelato logisticamente impeccabile per la gestione delle riprese e per la salvaguardia della riservatezza dei partecipanti. Il set ufficiale verrà allestito ancora una volta presso il rinomato resort Calalandrusa Beach e Nature, una struttura d'eccellenza situata nel comune di Guardavalle, all'interno della provincia di Catanzaro.

Come funzionano le selezioni per l'edizione duemilaventisei

I cinque ettari di fitta vegetazione mediterranea e la lunga spiaggia bianca bagnata dal mare cristallino offrono l'isolamento perfetto per la creazione dei due villaggi separati, dove i fidanzati e le fidanzate vivranno l'esperienza per diverse settimane a stretto contatto con i rispettivi gruppi di tentatori e tentatrici. Questa continuità strutturale permette alla squadra tecnica di muoversi all'interno di uno spazio già perfettamente mappato, ottimizzando i tempi di posizionamento delle telecamere e riducendo al minimo i margini di errore durante le concitate fasi di registrazione dei falò di confronto.

Mentre gli hotel della costa ionica iniziano a registrare le prime prenotazioni per ospitare la numerosa crew televisiva, la fase dei casting per la composizione del cast fisso è entrata nella sua parabola conclusiva. Il processo di selezione gestito dagli autori storici del programma segue un protocollo rigidissimo, volto a individuare persone comuni che presentino problematiche di coppia reali e un forte potenziale di sviluppo narrativo davanti all'obiettivo. La candidatura iniziale avviene tramite l'invio di un modulo telematico sulla piattaforma ufficiale Witty TV, all'interno del quale gli aspiranti partecipanti devono inserire i dati anagrafici, una breve descrizione del legame affettivo e alcune fotografie recenti.

Le coppie che superano questo primo sbarramento digitale vengono successivamente convocate a Roma per una serie di colloqui conoscitivi approfonditi in presenza degli psicologi e dei redattori del programma. Durante i provini, gli autori analizzano con cura la tenuta emotiva dei fidanzati, le dinamiche di gelosia reciproca e la reale motivazione che spinge i due partner a mettere a rischio la stabilità del proprio rapporto sentimentale. Solo una piccolissima percentuale dei candidati riesce a superare indenne tutte le tappe della selezione, ottenendo la convocazione definitiva per la partenza verso il villaggio calabrese.

Le tempistiche della messa in onda estiva

Il cronoprogramma per la stagione televisiva non subirà variazioni rispetto alla tradizione consolidata del palinsesto di Canale Cinque. Le registrazioni sul campo inizieranno nelle prossime settimane, mantenendo il più totale riserbo sull'identità dei protagonisti scelti per evitare che dettagli sensibili possano trapelare prima del tempo. La conduzione rimarrà saldamente nelle mani del confermatissimo Filippo Bisciglia, ormai volto simbolo e narratore insostituibile delle vicende amorose del programma.

Il debutto sul piccolo schermo è previsto per la fine del mese di giugno, con la consueta programmazione settimanale che terrà compagnia ai telespettatori per tutto il mese di luglio, garantendo la solita cascata di colpi di scena, discussioni accese e interazioni social che hanno trasformato questa trasmissione in un vero e proprio fenomeno di costume dell'estate italiana.