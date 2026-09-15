Temptation Island e poi...e poi..., il finale spiazza tutti: tradimenti a galla e clamorosi colpi di scena

Pubblicazione: 15 settembre alle 10:48

La seconda e ultima puntata speciale di Temptation Island… e poi… e poi…, andata in onda il 14 settembre su Canale 5, ha riscritto completamente le narrazioni costruite durante il percorso estivo. Il salotto di Filippo Bisciglia è diventato il teatro di un vero e proprio "multiverso emotivo", dove i buoni si trasformano in colpevoli e i villain di stagione riescono incredibilmente a conquistare il pubblico. Ad aprire le danze sono stati Soraya Sabetta e Cristian Mascolino, protagonisti di un confronto acceso e a tratti surreale.

Se la ragazza era arrivata in studio mossa da un'inaspettata autocritica, la rivelazione diha completamente ribaltato la situazione. Cristian, fino a ieri percepito come la parte lesa e paziente della coppia, ha visto dissolversi la sua immagine di ragazzo irreprensibileA nulla è servito il videomessaggio finale di scuse inviato dal ragazzo: l'amarezza di un rapporto ormai irrecuperabile ha preso il sopravvento, consacrando la serata come un continuo smantellamento delle certezze dei fan.

Il momento più alto della puntata si è registrato durante il blocco dedicato a Rosario Monetti e Alessandra Ciociola. Inizialmente la storia sembrava destinata al capitolo finale: le lacrime di Alessandra tradivano il desiderio mai spento di una dimostrazione d'affetto eclatante, mentre Rosario appariva freddo e distaccato, pronto a lasciare definitivamente lo studio. Poi, l'inatteso colpo di scena da manuale televisivo: Rosario è rientrato a sorpresa varcando la porta con un mazzo di rose spropositato e il regalo di un viaggio riacquistato per l'occasione.

Un gesto spettacolare che ha lasciato di stucco il pubblico e ha regalato una nuova prospettiva alla coppia. Più amaro e concreto, invece, l'epilogo tra Iris De Lorenzis e Andrea Petraroli. Ascoltati separatamente per evitare ulteriori attriti, i due hanno messo in luce l'incompatibilità quotidiana fatta di telefoni controllati di notte, ritardi e aspettative non corrisposte. Un resoconto sterile e stancante che ha confermato la bontà della scelta di prendere strade separate.

A tenere insieme le fila di un appuntamentoCon la consueta empatia e un invidiabile senso della misura, il conduttore è riuscito a frenare i tecnicismi legali per riportare i concorrenti sui binari dei sentimenti, confermandosi l'ancora di salvezza del reality di Canale 5.