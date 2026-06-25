Temptation Island, il nuovo villaggio in Calabria: dove si trova davvero il resort delle tentazioni

Pubblicazione: 25 giugno alle 11:44

Con la nuova stagione di Temptation Island il pubblico non ritrova soltanto dinamiche sentimentali esplosive, falò di confronto e coppie messe alla prova, ma anche un elemento ormai centrale del format: la location. Il “villaggio delle tentazioni”, infatti, è diventato negli anni quasi un personaggio aggiuntivo con un potere enorme: influenzare il ritmo e perfino la percezione delle relazioni raccontate.

Villaggio di Temptation Island - Fonte: Mediaset

Quest’anno il reality prodotto da Fascino, confermando una scelta già sperimentata nelle ultime edizioni. Un cambio di rotta significativo rispetto alla storica ambientazione sarda che per oltre un decennio ha ospitato amori, tradimenti e confronti al limite della sopportazione emotiva. La nuova casa delle coppie si trova a, lungo la costa ionica della provincia di Catanzaro. Qui sorge il resort che ospita il programma, immerso in un contesto naturale chepensati per garantire isolamento e controllo totale dei protagonisti.

La struttura scelta per le registrazioni è il Calandrusa Beach & Nature, un complesso turistico che si distingue per la sua impostazione “diffusa”: non un semplice hotel, ma un villaggio immerso in circa cinque ettari di natura, con accesso diretto al mare e aree concepite per la privacy assoluta. Un elemento fondamentale per un programma che basa il proprio racconto proprio sulla separazione forzata delle coppie. Dal punto di vista televisivo, la Calabria si è rivelata una scelta strategica. La conformazione del territorio, meno antropizzata rispetto ad altre località turistiche più affollate, consente alla produzione di lavorare in condizioni di maggiore riservatezza. Questo aspetto è essenziale per un format che vive di dinamiche controllate e di un isolamento quasi “sperimentale” dei partecipanti.

Non è un dettaglio secondario il fatto che il programma abbia lasciato la Sardegna. Per undici anni, infatti, il reality aveva trovato casa in uno dei resort più iconici del piccolo schermo, diventato nel tempo un simbolo stesso della trasmissione. Il passaggio ha segnato una svolta narrativasenza tradirne la formula. La nuova ambientazione, però, non ha fatto perdere riconoscibilità al format. Al contrario, ha rafforzato l’idea di un “” come luogo sospeso, quasi fuori dal tempo, dove le coppie vivono un’esperienza separata dalla realtà quotidiana. Anche grazie al lavoro di regia e fotografia, la location diventa

A guidare il racconto resta ancora una volta Filippo Bisciglia, volto ormai inscindibile dal programma. Il conduttore mantiene il ruolo di intermediario tra i due villaggi, maschile e femminile, e soprattutto gestisce i momenti più delicati: i video mostrati nei pinnettu e i falò di confronto, cuore emotivo dell’intero format. La sua presenza contribuisce a dare continuità anche quando cambiano scenari e strutture. Il Calandrusa, dal canto suo, non è soltanto uno sfondo. Il resort è organizzato in modo da offrire scenari differenti: spiagge con sabbia chiara e tratti ciottolosi, piscine immerse nel verde e zone ombreggiate che diventano spesso teatro delle riflessioni dei partecipanti. L’idea è quella di un microcosmo chiuso, dove ogni movimento è potenzialmente funzionale alla narrazione televisiva.

Non sorprende che una struttura di questo tipo sia diventata centrale anche fuori dallo schermo. L’interesse del pubblico per le location dei reality è cresciuto negli ultimi anni, trasformando i luoghi delle riprese in vere e proprie mete di curiosità turistica. Il fascino di vedere “dal vivo” gli spazi in cui si consumano gelosie e riconciliazioni contribuisce a rafforzare l’impatto mediatico del programma.

Dal punto di vista economico, il resort si colloca in una fascia medio-alta, con prezzi che variano sensibilmente in base al periodo e alla tipologia di soggiorno. Le cifre possono partire da circa 140 euro a notte, mentre per pacchetti settimanali si arriva anche oltre i mille euro per coppia. Non mancano servizi aggiuntivi a pagamento, come colazioni in camera o lettini extra, a conferma di una struttura pensata per un turismo esperienziale più che standardizzato.