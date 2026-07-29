Temptation Island, stasera il gran finale: falò di confronto e colpi di scena un mese dopo

Pubblicazione: 29 luglio alle 10:07

Il viaggio nei sentimenti è arrivato al suo capolinea, ma la vera tempesta emotiva comincia solo adesso. Stasera, mercoledì 29 luglio, in prima serata su Canale 5, va in scena l'attesissima puntata conclusiva di Temptation Island. Filippo Bisciglia si appresta a raccogliere le confessioni delle coppie a un mese di distanza dal loro ultimo, doloroso falò di confronto. Tra sguardi smarriti, lacrime trattenute e verità inattese, le telecamere mostreranno se il tempo lontano dal villaggio abbia curato le ferite o tracciato solchi ormai incolmabili.

Per molti protagonisti, il ritorno alla vita di tutti i giorni si è rivelato un banco di prova ben più spietato delle tentazioni calabre. È il caso di, al centro di uno dei percorsi più tormentati di questa edizione. Sara si ripresenterà di fronte a Filippo con la consapevolezza e la forza di chi ha scelto di ripartire da sé stessa.ammetterà fiera, confermando una rottura definitiva. A Gabriele, rimasto a guardare le macerie della loro storia, non resta che affidare ai fogli di carta la nostalgia e il rimpianto per quello che avrebbe potuto essere.

Il finale regalerà colpi di scena inattesi soprattutto per le coppie che sembravano aver trovato un punto d'incontro. Per Francesca e Danilo, usciti insieme dal villaggio nonostante le reciproche incomprensioni, le voci di corridoio descrivono un epilogo ben diverso: una rottura fulminea avvenuta a poche ore dal rientro a casa, le cui reali motivazioni verranno finalmente a galla questa sera. A fare scalpore sarà anche la nuova vita di Cristian e Soraya. Dopo un acceso confronto che ha posto fine al loro fidanzamento, Cristian pare abbia voltato pagina accanto alla single Flavia.

Una svolta sentimentale che non ha scalfito i suoi legami professionali: ilmantenendo un ottimo rapporto con l'ex suocero. Soraya, dal canto suo, ha declinato le avances del tentatore Dimitri e si racconterà a Filippo con profonda onestà, ammettendo di non essere stata del tutto sincera durante il programma. Non mancano però le storie capaci di resistere alla bufera

Rosario e Alessandra, superato lo storico falò a tre che ha segnato la stagione, continuano il loro cammino insieme, così come Andrea e Iris. Resta invece avvolta nel mistero la situazione del siciliano Giovanni, ancora indeciso sul futuro con Sabrina. L’ultimo, imperdibile appuntamento con Temptation Island vi aspetta stasera, mercoledì 29 luglio, dalle ore 21:20 circa su Canale 5. Per chi volesse rivivere tutti i momenti salienti, le puntate e le clip esclusive saranno disponibili in streaming su Mediaset Infinity e Witty Tv.