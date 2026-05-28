Tentatori, falò e drammi sentimentali: il reality più atteso scalda già l'estate di Canale 5 (ecco quando sarà in onda)
Adesso è certo il periodo di messa in onda di Temptation Island 2026, ovvero il prossimo luglio, con Filippo Bisciglia confermatissimo alla conduzione dell'amato reality di Canale 5.
Sarà un'estate caldissima quella di Canale 5. È sempre più vicino il ritorno della nuova edizione di Temptation Island che sarà a luglio 2026. Il reality delle tentazioni presentato ancora una volta da Filippo Bisciglia è in rampa di lancio, secondo quanto anticipato dal portale BlogTvItaliana.La trasmissione occuperà la prima serata del giovedì e dovrebbe partire alla conclusione della serie televisiva francese Montmartre. Nato nel 2005 con il titolo Vero amore, e prodotto da Fascino PGT di Maria De Filippi e Banijay Italia, Temptation Island è la versione italiana del format internazionale Temptation Island, a sua volta basato sull'olandese Blind Vertrouwen creato da Endemol. Il meccanismo vede alcune coppie non sposate e senza figli separate per tre settimane all'interno di un villaggio turistico, dove vengono messe alla prova dalla presenza di single tentatori e tentatrici. Per l'edizione 2026 è confermato il resort Calalandrusa Beach e Nature, a Guardavalle, nella provincia di Catanzaro.
Se il periodo e il giorno di messa in onda sono ormai certi, resta invece blindatissimo il cast di coppie che metteranno alla prova la propria storia d'amore; così come sono avvolti dal segreto anche le identità di tentatrici e tentatori, pronti a minare gli equilibri dei fidanzati. Per conoscere i loro nomi bisognerà attendere l'annuncio ufficiale di Mediaset che arriverà tra qualche settimana e che, come ogni anno, sarà fatto in pompa magna dai canali social della tv.Online qualcuno si è lanciato in anticipazioni, ipotizzando i nomi di ex concorrenti di altri reality, influencer e volti noti del piccolo schermo, ma per il momento sono solo rumors. Del resto, che ci sia interesse per questo format è cosa risaputa e, ogni stagione, il volume di discussioni sui social è sempre elevatissimo. Il merito va sicuramente alla sua formula, che unisce dramma, passione e un pizzico di ironia in un mix che spinge alla visione anche il più scettico degli spettatori.
Già, perché una cosa l'ha dimostrata in questi anni Temptation Island: che sia per curiosità o solo per non perdersi un argomento gettonato nelle discussioni tra amici, almeno una volta lo si vede. E se il reality riesce a catturare così tanto l'attenzione è anche perché mette a nudo le dinamiche delle relazioni d'amore, trasformando ogni puntata in un vero e proprio psicodramma.
Non è un caso che nelle passate edizioni molte e molti love coach abbiano usato Temptation Island come case history per relazioni più o meno sane, tra dichiarazioni d'amore appassionato, falò di confronto, tentazioni sempre a portata di mano e confessioni a cuore aperto. Insomma, le montagne russe del sentimento. Con Filippo Bisciglia che cercherà di mantenere l'equilibrio fra tutti.