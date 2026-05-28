Tentatori, falò e drammi sentimentali: il reality più atteso scalda già l'estate di Canale 5 (ecco quando sarà in onda)

Pubblicazione: 28 maggio alle 08:45

Sarà un'estate caldissima quella di Canale 5. È sempre più vicino il ritorno della nuova edizione di Temptation Island che sarà a luglio 2026. Il reality delle tentazioni presentato ancora una volta da Filippo Bisciglia è in rampa di lancio, secondo quanto anticipato dal portale BlogTvItaliana.

e dovrebbe partire alla conclusione della serie televisiva francese Montmartre. Nato nel 2005 con il titolo Vero amore, e prodotto da Fascino PGT di Maria De Filippi e Banijay Italia, Temptation Island è la versione italiana del format internazionale Temptation Island, a sua volta basato sull'olandese Blind Vertrouwen creato da Endemol. Il meccanismo vede alcune coppie non sposate e senza figli separate per tre settimane all'interno di un villaggio turistico, dove vengono messe alla prova dalla presenza di single tentatori e tentatrici. Per l'edizione 2026 è confermato il resort Calalandrusa Beach e Nature, a Guardavalle, nella provincia di Catanzaro.

Se il periodo e il giorno di messa in onda sono ormai certi, resta invece blindatissimo il cast di coppie che metteranno alla prova la propria storia d'amore; così come sono avvolti dal segreto anche le identità di tentatrici e tentatori, pronti a minare gli equilibri dei fidanzati. Per conoscere i loro nomi bisognerà attendere l'annuncio ufficiale di Mediaset che arriverà tra qualche settimana e che, come ogni anno, sarà fatto in pompa magna dai canali social della tv.

Online qualcuno si è lanciato in anticipazioni, ipotizzando i nomi di ex concorrenti di altri reality, influencer e volti noti del piccolo schermo, ma per il momento sono solo rumors. Del resto, che ci sia interesse per questo format è cosa risaputa e, ogni stagione,Il merito va sicuramente alla sua formula, che unisce dramma, passione e un pizzico di ironia in un mix che spinge alla visione anche il più scettico degli spettatori.

Già, perché una cosa l'ha dimostrata in questi anni Temptation Island: che sia per curiosità o solo per non perdersi un argomento gettonato nelle discussioni tra amici, almeno una volta lo si vede. E se il reality riesce a catturare così tanto l'attenzione è anche perché mette a nudo le dinamiche delle relazioni d'amore, trasformando ogni puntata in un vero e proprio psicodramma.

Non è un caso che nelle passate edizioni molte e molti love coach abbiano usato Temptation Island come case history per relazioni più o meno sane, tra dichiarazioni d'amore appassionato, falò di confronto, tentazioni sempre a portata di mano e confessioni a cuore aperto. Insomma, le montagne russe del sentimento. Con Filippo Bisciglia che cercherà di mantenere l'equilibrio fra tutti.