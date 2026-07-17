Terminate le riprese dello spin off di John Wick: quando lo vedremo al cinema?

Pubblicazione: 17 luglio alle 12:52

Il franchise di John Wick continua a espandersi e, questa volta, a prendersi la scena non è Keanu Reeves ma Donnie Yen. L'attore e maestro di arti marziali ha appena annunciato su Instagram la conclusione delle riprese dello spinoff dedicato a Caine, il sicario cieco che aveva conquistato il pubblico in John Wick: Chapter 4. Con una foto del ciak di scena e la didascalia essenziale "That's a wrap!", accompagnata dagli hashtag CaineMovie, JohnWick e DirectorMode, Yen conferma non solo il completamento della produzione, ma anche il suo debutto alla regia di un lungometraggio hollywoodiano.

John Wick 4 - Lionsgate Pictures

La notizia arriva appenal'annuncio ufficiale dell', un ritmo produttivo serrato che dimostra lanel progetto eera emerso come, un assassino letale costretto a tornare nell'ombra del Tavolo per proteggere sua figlia, interpretando quella contraddizione tra violenza e amore paterno che ha sempre caratterizzato i migliori personaggi dell'universo John Wick.

Lo spinoff riprende esattamente dove si era interrotta la storia. Dopo gli eventi di Chapter 4, Caine ottiene finalmente la libertà dalle sue obbligazioni verso il Tavolo, quell'organizzazione criminale che governa il sottobosco degli assassini professionisti. Ma cosa succede quando un uomo come lui, forgiato dalla violenza e dal sacrificio, si ritrova senza catene? La sceneggiatura firmata da Mattson Tomlin e Michael McGrale promette di esplorare proprio questo territorio narrativo: le conseguenze della libertà per chi ha vissuto una vita di obbedienza forzata.

L'ambizione di Donnie Yen per questo progetto traspare dalle sue stesse parole. In una dichiarazione rilasciata da Lionsgate, l'attore-regista ha spiegato"Ciò che mi ha colpito di Caine è la contraddizione. Porta con sé amore, responsabilità e sacrificio in un mondo costruito sulle conseguenze. Questo crea un tipo di eroe d'azione molto diverso". Ma Yen non si è fermato qui, alzando l'asticella delle aspettative: "Il mio obiettivo è creare il film d'azione con arti marziali più definitivo mai realizzato, uno che onori ciò che il pubblico ama di John Wick portando al contempo una nuova profondità emotiva e un linguaggio visivo diverso alla storia".

La popolarità del personaggio era innegabile: il pubblico aveva risposto con entusiasmo a quella figura tragica, elegante nella sua ferocia, capace di combattere alla cieca con una precisione millimetrica che sfidava ogni logica. Era inevitabile che Lionsgate decidesse di esplorare la sua storia. Il franchise di John Wick, del resto, si è rivelato una macchina narrativa perfettamente oliata, capace di espandersi senza perdere coerenza.

Dopo la serie Peacock The Continental e Ballerina con Ana de Armas, lo spinoff su Caine rappresenta il tassello più personale e forse più rischioso. Perché qui non si tratta solo di aggiungere un capitolo all'universo condiviso, ma di affidare le redini creative a un uomo che è al tempo stesso protagonista, regista e custode di una tradizione marziale secolare.

Con le riprese concluse, ora inizia la fase di post-produzione, un momento cruciale per un film che promette sequenze d'azione spettacolari e una componente visiva innovativa. Lionsgate non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale, ma l'aggiornamento sulla conclusione delle riprese lascia intendere che il film potrebbe arrivare nelle sale nel corso del 2027, se la lavorazione procede senza intoppi. Fatto sta che ora i fan di John Wick, ma anche del cinema d'azione in generale, sono già in visibilio per quello che si preannuncia come uno dei capitoli più originali e personali dell'intero franchise.