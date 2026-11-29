Pubblicazione: 29 novembre alle 15:00

Cosa accadrebbe se il regista di Léon e Il quinto elemento prendesse le redini di una delle saghe di fantascienza più iconiche della storia del cinema? Ospite della 44ª edizione del Torino Film Festival, dove ha ricevuto il premio Stella della Mole alla carriera, Luc Besson ha parlato della possibilità di dirigere un nuovo capitolo di Terminator, sorprendendo i presenti con una risposta decisamente lontana da ciò che gli appassionati della saga di James Cameron potrebbero aspettarsi. Il cineasta francese ha infatti spiegato di non essere particolarmente interessato a raccogliere l'eredità del collega, a meno di poter stravolgere completamente la natura del suo protagonista.

Nel corso dell'incontro con la stampa, come riportato da Variety,che accomunano i personaggi dei suoi film. Il regista ha raccontato di essere sempre stato affascinato, dagli individui segnati dalle proprie esperienze e dalle contraddizioni che emergono. Una sensibilità artistica che difficilmente lo porterebbe a realizzare un nuovo Terminator seguendo le convenzioni della saga.

Pur manifestando il proprio apprezzamento nei confronti di Arnold Schwarzenegger, Luc Besson ha spiegato che accetterebbe di dirigere un nuovo capitolo della saga soltanto a una condizione: “Se il Terminator si sedesse e dicesse che gli manca la mamma”. Una risposta ironica che riflette la predilezione del regista francese per i personaggi capaci di mostrare le proprie fragilità, anche quando appaiono invulnerabili. Besson ha infatti costruito gran parte della propria filmografia attorno a personaggi apparentemente invulnerabili, ma caratterizzati da profonde debolezze.

Terminator 2, fonte: Carolco Pictures

Basti pensare al sicario interpretato da Jean Reno in Léon oppure al protagonista di Dogman, interpretato da Caleb Landry Jones. In entrambi i casi, la componente spettacolare del racconto convive con una dimensione emotiva che contribuisce a rendere i personaggi qualcosa di più dei semplici protagonisti di un film d'azione. Paradossalmente, anche la saga di Terminator aveva già esplorato una direzione simile. In Terminator 2 – Il giorno del giudizio, James Cameron aveva trasformato la macchina assassina del primo lungometraggio in una figura protettiva, capace di sviluppare attraverso il rapporto con John Connor una progressiva comprensione delle emozioni umane.

Terminator 2, fonte: Carolco Pictures

Una caratterizzazione ulteriormente approfondita, seppur in maniera differente, in Terminator – Destino oscuro. L'intervento dell è stato anche l'occasione per affrontare il tema della libertà creativa nel cinema contemporaneo. Secondo Besson, negli ultimi vent'anni il peso esercitato dai finanziatori e dai grandi studios avrebbe progressivamente limitato la possibilità degli autori di sperimentare. Il cineasta ha rivendicato, anziché subordinare ogni scelta artistica alle esigenze commerciali.

A questo proposito, Besson ha ricordato anche la nascita di The Transporter, il film del 2002 che contribuì a consacrare Jason Statham come protagonista del cinema d'azione internazionale. La rapidità con cui furono completate la sceneggiatura e la ricerca dei finanziamenti rappresenta, secondo il regista, un esempio di un modello produttivo oggi sempre più difficile da replicare all'interno dell'industria cinematografica. Durante la sua permanenza a Torino, Besson ha inoltre riservato parole di grande stima a Caleb Landry Jones, con il quale ha collaborato sia in Dogman sia in Dracula – L'amore perduto, manifestando il desiderio di continuare a lavorare con l'attore anche in futuro.

Per quanto riguarda Terminator, è bene precisare che non esiste alcun progetto annunciato che coinvolga Luc Besson nella realizzazione di un nuovo capitolo della saga. A pochi mesi dal ritorno nelle sale cinematografiche italiane della versione in 4K del secondo capitolo, le dichiarazioni del regista rappresentano piuttosto una curiosa occasione per immaginare come uno degli autori più riconoscibili del cinema d'azione europeo potrebbe reinterpretare l'universo creato da James Cameron.