Terrifier 3: fuga e vomito alla prima proiezione nelle sale. Il regista: "Abbiamo fatto il nostro lavoro"

Pubblicazione: 04 ottobre

Terrifier 3 non è ancora arrivato in Italia, ma sembra che nel resto del mondo abbia suscitato reazioni decisamente poco moderate.

Durante la prima proiezione nel Regno Unito, undici persone in totale sarebbero uscite dalla sala, di cui nove solo nella scena iniziale, come riportato da LadBible. Non solo, ma sembra che una persona abbia vomitato e probabilmente non solo una, dal momento che più spettatori sono stati visti correre in bagno.

Di solito, la gente abbandona una sala perché il film è terribile. Ma quando qualcuno se ne va da una proiezione di Terrifier, è una testimonianza del lavoro del nostro team di effetti speciali di trucco. Direi che abbiamo fatto bene il nostro lavoro.

A questa strage di pubblico il registaha risposto candidamente:

uscirà nelle nostre sale il 17 novembre... Preparatevi!