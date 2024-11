Terrifier 3: Lauren LaVera condivide nuove sanguinose foto scattate sul set

Pubblicazione: 06 novembre alle 16:00

Il 7 novembre, dopo le anteprime del 31 ottobre, arriva nei cinema il film Terrifier 3, diretto da Damien Leone e la protagonista Lauren LaVera ha ora condiviso numerose foto davvero "sanguinose" realizzate sul set.

Il nuovo capitolo della saga horror ha recentemente superato quota 50 milioni di dollari di incassi a livello globale.

Non proseguite con la lettura, ovviamente, se non volete rischiare di imbattervi in alcune anticipazioni.

Nel terzo film della saga horror, quando gli abitanti di Miles County si coricano nelle loro case alla Vigilia di Natale, non hanno idea che a scendere dal camino stavolta sarà Art il Clown. Il folle killer ha preso il posto di Babbo Natale e le sue povere vittime sono ignare che, invece dei giocattoli, saranno loro a riempire il sacco dei regali.

Le foto dal set

Lauren nella saga ha la parte di Sienna Shaw e, nel capitolo precedente, è riuscita a sopravvivere agli attacchi mortali di Art il Clown e Victoria, affrontando delle situazioni terrificanti.

La presenza di LaVera è inoltre stata confermata nel capitolo 4 della storia, in cui dovrà andare all'Inferno per salvare la nipote.

Le immagini condivise dalla star sui social mostrano alcuni dei momenti più sanguinosi di quanto affrontato da Sienna e dai suoi amici, rivelando tuttavia quanto gli attori si siano divertiti persino nei momenti più estremi e violenti.