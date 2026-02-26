Terrifier 4 sarà l'ultimo film della saga? Damien Leone rivela dettagli sul prossimo capitolo della saga horror splatter

Pubblicazione: 26 febbraio alle 13:45

Art il Clown si prepara a chiudere definitivamente il suo capitolo di sangue e terrore. Damien Leone, creatore e regista della saga che ha ridefinito i confini dell'horror indipendente, ha finalmente fatto chiarezza sulle speculazioni che circolavano online riguardo al quarto e ultimo capitolo della serie. Con un post su Facebook, il regista ha messo nero su bianco la situazione attuale della produzione, dissipando le voci e le informazioni false che si erano accumulate nelle ultime settimane. La sceneggiatura è ormai prossima al completamento e Leone spera di iniziare la pre-produzione nella primavera del 2026. Il regista stesso ha definito questo script come il più prezioso che abbia mai scritto, ma anche il più impegnativo. C'è molto materiale da affrontare e la posta in gioco è alta per un progetto che deve chiudere degnamente una saga che ha catturato l'immaginazione di milioni di fan in tutto il mondo. Il post recita:

"Ehi ragazzi! Visto che ci sono così tante speculazioni di Terrifier 4 e false informazioni in giro, volevo fare un salto e dare un aggiornamento ufficiale. La sceneggiatura è molto vicina al completamento e spero di iniziare la pre-produzione questa primavera. Questa è la sceneggiatura più preziosa che abbia scritto per molti motivi, ma è anche la più impegnativa. C'è molto materiale da affrontare e molto in ballo su questo, non solo creativamente ma emotivamente. Abbiamo costruito insieme qualcosa di speciale nel corso degli anni. Il cast e la troupe che sono qui fin dall'inizio meritano un finale che onori la loro dedizione, e i fan che hanno sostenuto questa franchise meritano qualcosa di indimenticabile. In tutta onestà, sono entusiasta del modo in cui sta andando e sono sicura che riuscirà a funzionare. Annuncerò ufficialmente quando la sceneggiatura sarà completata sulle mie pagine social, il che significa anche che passeremo alla pre-produzione. Se non lo vedete arrivare o confermato da me, allora non è ufficiale. Grazie per la pazienza. Prometto che varrà la pena aspettare! Rimani terrorizzato!!". - Damien Leone

La pressione su Leone e il suo team è comprensibile. Terrifier 3 si era chiuso con un cliffhanger che aveva lasciato i fan in uno stato di febbrile attesa. La fanbase della serie, notoriamente appassionata e vocale, vuole risposte. Vuole sapere cosa accadrà a Sienna, vuole scoprire finalmente le origini di Art il Clown, quel pagliaccio demoniaco che è diventato una delle figure più inquietanti del cinema horror contemporaneo. Il terzo capitolo aveva rivelato che Art è legato a un'entità demoniaca, ma molti misteri rimangono ancora da sciogliere.



Leone è consapevole di cosa significhi questo film per tutti coloro che hanno accompagnato la saga dal primo momento. Nel suo post ha sottolineato come cast e troupe che sono stati presenti fin dall'inizio meritino un finale che onori la loro dedizione. E i fan, che hanno sostenuto il franchise con un entusiasmo raro, meritano qualcosa di indimenticabile. Il regista si è detto entusiasta di come sta prendendo forma il progetto e sicuro che il risultato finale sarà all'altezza. Ha anche precisato che annuncerà ufficialmente il completamento della sceneggiatura sui suoi canali social, invitando i fan a diffidare di qualsiasi notizia che non provenga direttamente da lui.

Una scena di Terrifier 2, fonte: Midnight Factory





Il quarto capitolo rappresenta quindi non solo la conclusione di una storia, ma anche il culmine di un fenomeno culturale che ha ridefinito cosa significhi fare horror al di fuori del circuito mainstream. I fan sperano che le risposte sulle origini di Art il Clown non rovinino l'aura di mistero e terrore che circonda il personaggio. È un equilibrio delicato: svelare troppo rischia di demistificare il mostro, ma lasciare troppi fili sciolti potrebbe frustrare chi ha seguito la saga con dedizione.



Per ora non resta che attendere il prossimo aggiornamento di Leone, con la consapevolezza che quando la pre-produzione inizierà davvero, il conto alla rovescia per l'ultimo, sanguinoso capitolo della saga di Art il Clown sarà ufficialmente partito. La primavera del 2026 potrebbe essere l'inizio della fine, e i fan di tutto il mondo stanno già affilando la loro impazienza.