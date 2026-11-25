Tg La7 in sciopero venerdì 27 novembre: tensione sul dopo Mentana, contratti e domeniche domenicali
Venerdì 27 novembre sciopero di 24 ore al Tg La7: il Cdr denuncia il silenzio sul dopo Enrico Mentana, nodi contrattuali e domeniche non riconosciute.
Nuova mobilitazione sindacale all'interno della redazione giornalistica di La7. Il Comitato di Redazione ha proclamato uno sciopero di 24 ore per venerdì 27 novembre, con astensione dal lavoro a partire dalle ore 5:00 del mattino. La decisione arriva in una fase particolarmente delicata per la rete guidata da Urbano Cairo, dove le vertenze economiche e organizzative si intrecciano con l'incertezza sul futuro della direzione a meno di un mese dall'uscita di Enrico Mentana, fissata per il 23 dicembre.
Accanto al nodo sulla successione editoriale, la protesta nasce da una serie di rivendicazioni retributive e organizzative rimaste senza risposta. Il Cdr denuncia innanzitutto il mancato arrivo di un riscontro formale alla diffida inviata tramite legale dallo stesso Comitato e da 25 giornalisti sulla questione dei contratti ritenuti "depotenziati", risposta che l'azienda aveva annunciato per lo scorso 5 ottobre. Allo stesso modo, nessuna proposta sarebbe stata avanzata sul fronte delle maggiorazioni domenicali previste dal Contratto Nazionale di Lavoro, una situazione che ha già spinto diversi redattori a rivolgersi al Tribunale, dove l'atteggiamento aziendale nelle ultime udienze viene definito senza mezzi termini "incommentabile" dalla rappresentanza sindacale.
Nel mirino finiscono inoltre la gestione degli organici, la definizione dei ruoli redazionali e una carenza di investimenti tecnici ritenuta ormai strutturale. A rendere ancora più dura la presa di posizione dei giornalisti è il netto scollamento tra la solidità industriale della rete e il trattamento riservato alla redazione. Nella nota si sottolinea infatti come La7 continui a registrare ottimi risultati sul piano degli ascolti e dei conti economici senza riconoscere adeguatamente il lavoro di chi realizza quotidianamente il telegiornale e i programmi di approfondimento che costituiscono gran parte del palinsesto.