Pubblicazione: 25 novembre alle 13:21

Nuova mobilitazione sindacale all'interno della redazione giornalistica di La7. Il Comitato di Redazione ha proclamato uno sciopero di 24 ore per venerdì 27 novembre, con astensione dal lavoro a partire dalle ore 5:00 del mattino. La decisione arriva in una fase particolarmente delicata per la rete guidata da Urbano Cairo, dove le vertenze economiche e organizzative si intrecciano con l'incertezza sul futuro della direzione a meno di un mese dall'uscita di Enrico Mentana, fissata per il 23 dicembre.

Nel comunicato diffuso dal Cdr emerge con forza la preoccupazione per la totale assenza di comunicazioni ufficiali sul prossimo assetto del telegiornale. Mentre si rincorrono indiscrezioni sul futuroinsieme a volti storici come Alessandra Sardoni e Paolo Celata, e l'editore valuta i profili per raccoglierne l'eredità, da una soluzione di transizione con Antonio Di Bella fino all'ipotesi Giovanni Floris, la redazione chiede garanzie chiare. Secondo i rappresentanti sindacali, serve una guida capace di tutelare l'autorevolezza della testata e la centralità delle dirette, vero pilastro dell'identità televisiva dell'emittente.

Accanto al nodo sulla successione editoriale, la protesta nasce da una serie di rivendicazioni retributive e organizzative rimaste senza risposta. Il Cdr denuncia innanzitutto il mancato arrivo di un riscontro formale alla diffida inviata tramite legale dallo stesso Comitato e da 25 giornalisti sulla questione dei contratti ritenuti "depotenziati", risposta che l'azienda aveva annunciato per lo scorso 5 ottobre. Allo stesso modo, nessuna proposta sarebbe stata avanzata sul fronte delle maggiorazioni domenicali previste dal Contratto Nazionale di Lavoro, una situazione che ha già spinto diversi redattori a rivolgersi al Tribunale, dove l'atteggiamento aziendale nelle ultime udienze viene definito senza mezzi termini "incommentabile" dalla rappresentanza sindacale.

Nel mirino finiscono inoltre la gestione degli organici, la definizione dei ruoli redazionali e una carenza di investimenti tecnici ritenuta ormai strutturale. A rendere ancora più dura la presa di posizione dei giornalisti è il netto scollamento tra la solidità industriale della rete e il trattamento riservato alla redazione. Nella nota si sottolinea infatti come La7 continui a registrare ottimi risultati sul piano degli ascolti e dei conti economici senza riconoscere adeguatamente il lavoro di chi realizza quotidianamente il telegiornale e i programmi di approfondimento che costituiscono gran parte del palinsesto.

Di fronte a quella che viene giudicata una chiusura intollerabile da parte dell'editore, la redazione ha quindi scelto di attivare il pacchetto di agitazione già affidato al Cdr, fermando l'informazione della rete per l'intera giornata di venerdì 27 novembre.