Tg5, imprevisto in diretta per Cesara Buonamici: undici secondi di silenzio che scuotono il web

Pubblicazione: 16 settembre alle 10:50

I colpi di scena televisivi non arrivano soltanto dai palinsesti dei reality o dalle fiction più seguite, ma a volte riescono a infiammare il web direttamente dagli studi dei telegiornali nazionali. È quanto accaduto nelle ultime ore a Cesara Buonamici, protagonista di un fuorionda destinato a diventare virale sui social e a catalizzare l'attenzione degli utenti tra ironia e meme. Tutto è iniziato durante una delle edizioni serali del notiziario di Canale 5.

Subito dopo le note della consueta sigla d'apertura, la nota giornalista si è presentata regolarmente alla postazione di conduzione, pronta per introdurre le notizie principali della giornata. Qualcosa, tuttavia, è andato storto nei flussi di trasmissione: anziché dare il via alla scaletta, la conduttrice è rimasta immobile davanti all'obiettivo, avvolta in un silenzio tombale durato circa undici secondi. Con lo sguardo fisso in camera e un'espressione visibilmente spiazzata,con milioni di telespettatori.

L'imbarazzo iniziale si è sciolto rapidamente in un "Sì?", seguito dall'indossare gli occhiali e da una spiegazione cristallina fornita in presa diretta: "Mi è stata data la partenza in questo istante, mi scuso per questo attimo di riflessione non prevista". Un intoppo tecnico evidente, imputabile alla regia, che la giornalista ha saputo arginare con la consueta classe ed esperienza, prima di riprendere la marcia del telegiornale senza ulteriori sbavature.

Cesara sei in onda! 😂 #TG5 #CesaraBuonamici https://t.co/HuOUSdswUo — Sτεʃλno 🍀 (@ilGerrino92) September 13, 2026

Nel giro di pochissimo tempo, la sequenza video è stata estratta dalla messa in onda ed è rimbalzata vorticosamente sulle principali piattaforme social, da X (l'ex Twitter) fino a TikTok e Instagram. Il fermoimmagine con l'espressione interdetta della conduttrice è diventato l'ennesimo caso da manuale della tv trash-smart, trasformandosi in una pioggia di meme e condivisioni goliardiche da parte del pubblico.

Un piccolo incidente di percorso che conferma quanto la televisione in diretta sia imprevedibile, ma che restituisce anche la misura della prontezza di un, capace di sdrammatizzare un momento potenzialmente imbarazzante con un sorriso e una naturalezza disarmante.