Tg5, imprevisto in diretta per Cesara Buonamici: undici secondi di silenzio che scuotono il web
Momenti di gelo e silenzio al Tg5 per Cesara Buonamici: un errore in diretta spiazza la conduttrice e il video del fuorionda fa il giro dei social tra meme e ironia. Ecco cosa è successo.
I colpi di scena televisivi non arrivano soltanto dai palinsesti dei reality o dalle fiction più seguite, ma a volte riescono a infiammare il web direttamente dagli studi dei telegiornali nazionali. È quanto accaduto nelle ultime ore a Cesara Buonamici, protagonista di un fuorionda destinato a diventare virale sui social e a catalizzare l'attenzione degli utenti tra ironia e meme. Tutto è iniziato durante una delle edizioni serali del notiziario di Canale 5.
L'imbarazzo iniziale si è sciolto rapidamente in un "Sì?", seguito dall'indossare gli occhiali e da una spiegazione cristallina fornita in presa diretta: "Mi è stata data la partenza in questo istante, mi scuso per questo attimo di riflessione non prevista". Un intoppo tecnico evidente, imputabile alla regia, che la giornalista ha saputo arginare con la consueta classe ed esperienza, prima di riprendere la marcia del telegiornale senza ulteriori sbavature.
Nel giro di pochissimo tempo, la sequenza video è stata estratta dalla messa in onda ed è rimbalzata vorticosamente sulle principali piattaforme social, da X (l'ex Twitter) fino a TikTok e Instagram. Il fermoimmagine con l'espressione interdetta della conduttrice è diventato l'ennesimo caso da manuale della tv trash-smart, trasformandosi in una pioggia di meme e condivisioni goliardiche da parte del pubblico.