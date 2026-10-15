The Americans, Keri Russell e la passione travolgente con Matthew Rhys sul set: neppure le riprese li fermavano

Pubblicazione: 15 ottobre alle 09:30

Sul set di The Americans erano marito e moglie, due agenti segreti sovietici costretti a nascondere la propria identità per non compromettere le missioni del KGB, ma mentre le telecamere raccontavano le loro pericolose operazioni sotto copertura, Keri Russell e Matthew Rhys stavano vivendo una storia d'amore anche nella realtà, con alcuni retroscena che, a distanza di oltre dieci anni, continuano a sorprendere. A svelare nuovi particolari è stata proprio l'attrice, che ha raccontato come la passione tra i due fosse talmente intensa da trasformare persino i camerini e i travestimenti utilizzati durante le riprese in qualcosa di molto diverso da semplici strumenti di lavoro.

Ospite del podcast Dear Chelsea, condotto da Chelsea Handler,è tornata agli inizi della relazione con, conosciuto professionalmente sul set della celebre serie FX. Un periodo che l'attrice ricorda ancora con grande entusiasmo, soprattutto per il modo in cui la finzione televisiva finiva continuamente per intrecciarsi con la loro vita privata. “Ci stavamo innamorando, restavamo svegli tutta la notte e facevamo cose intime continuamente”,, spiegando che la coppia approfittava di ogni occasione per, anche durante le lunghe giornate di lavorazione.

Il dettaglio più curioso, però, riguarda proprio i costumi di scena, visto che in The Americans, Elizabeth e Philip Jennings erano costretti a cambiare frequentemente aspetto per portare a termine le loro missioni, indossando parrucche, abiti e accessori che permettevano loro di assumere identità differenti. E quegli stessi travestimenti, a quanto pare, finirono per diventare parte integrante dei primi mesi della relazione tra i due attori. “Indossavamo travestimenti, io avevo parrucche assurde e collane di perle”, ha ricordato Russell, scherzando sull'assurdità di vivere momenti così personali mentre indossava ancora gli accessori del proprio personaggio.

L'attrice ha poi aggiunto un altro particolare, raccontando che gli incontri non avvenivano necessariamente lontano dal luogo di lavoro. I due riuscivano infatti a ritagliarsi momenti di intimità anche nei trailer utilizzati durante le riprese, approfittando della possibilità di stare insieme lontano dagli occhi indiscreti. “Era una follia. Era divertente, clandestino, sexy e bellissimo”, ha confessato, ripensando a un periodo nel quale l'entusiasmo di una relazione appena cominciata si mescolava continuamente alla necessità di mantenere una certa riservatezza.

Una situazione che assume un significato ancora più particolare considerando proprio la trama della serie., trasmessa dal 2013 al 2018 per sei stagioni, raccontava infatti, due agenti del KGB che vivevano negli Stati Uniti fingendosi una normale coppia americana con due figli. Dietro la facciata di una famiglia apparentemente ordinaria, i protagonisti, identità false e continui rischi. Una storia nella quale il rapporto tra i due coniugi rappresentava uno degli elementi più importanti, soprattutto per il modo in cui i sentimenti personali entravano spesso in conflitto con i loro doveri.

E mentre sullo schermo Elizabeth e Philip dovevano imparare a convivere con le conseguenze delle proprie scelte, nella realtà Russell e Rhys stavano scoprendo quanto fosse forte l'attrazione che li legava. Curiosamente, però, quello sul set di The Americans non fu il loro primo incontro in assoluto. I due si erano già incrociati diversi anni prima, nel 2002, durante una festa. In un'intervista televisiva, Rhys aveva ricordato di aver chiesto il numero di telefono a Russell dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, senza che da quell'episodio nascesse una relazione.

Il destino li avrebbe fatti ritrovare circa dieci anni più tardi, quando vennero scelti per interpretare i protagonisti della serie. Questa volta, però, le cose andarono diversamente. La loro relazione cominciò durante la lavorazione dello show, diventando pubblica nel 2014. Nel maggio del 2016 nacque Sam, il loro primo figlio insieme. Russell era già madre di River e Willa, avuti dal precedente matrimonio con Shane Deary. La coppia ha continuato a condividere la propria vita anche dopo la conclusione di The Americans, pur mantenendo una certa discrezione sulla sfera privata.

E proprio durante la conversazione con, l'attrice ha raccontato altri aspetti della loro quotidianità, spiegando come il rapporto sia cambiato nel corso degli anni. Uno dei segreti della loro relazione, secondo Russell, è anche la capacità di accettare. Quandodeve trascorrere diversi mesi lontano da casa per lavoro, l'attrice ammette di apprezzare la possibilità di organizzare liberamente le proprie giornate, pur riconoscendo quanto sia bello ritrovarsi al suo ritorno. Un equilibrio molto, quando i due sembravano inseparabili e persino i costumi di scena diventavano parte della loro storia. Nel frattempo, entrambi hanno proseguito con successo le rispettive carriere.

Keri Russell è diventata protagonista di The Diplomat, la serie Netflix nella quale interpreta l'ambasciatrice Kate Wyler, mentre Matthew Rhys ha continuato a distinguersi in produzioni televisive come The Beast in Me e Widow's Bay. L'attrice ha anche ricordato un episodio legato agli Emmy 2026, quando il compagno si è trovato a dover preparare i discorsi di ringraziamento. Consapevole della sua tensione, Russell gli aveva suggerito di non preoccuparsi di citarla necessariamente sul palco, perché non aveva bisogno di una dichiarazione pubblica per conoscere i suoi sentimenti.

Una dimostrazione di complicità che racconta quanto il loro rapporto si sia evoluto rispetto agli anni in cui cercavano di tenere nascosta la relazione ai colleghi. The Americans, del resto, continua a occupare un posto speciale nella vita di entrambi. Non soltanto perché è stata una delle serie di spionaggio più apprezzate degli ultimi anni, ma soprattutto perché ha rappresentato il luogo nel quale la loro storia ha preso forma.

E forse è proprio questo il dettaglio più divertente delle nuove dichiarazioni di: mentredovevano continuamente fingere di essere una coppia innamorata per proteggere la propria copertura, i loro interpreti non avevano bisogno di recitare quando si ritrovavano lontano dalle telecamere. Anzi,, mantenere il segreto su ciò che stava accadendo davvero era diventata quasi un'altra missione da portare a termine.