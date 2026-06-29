The Bear saluta il regista di Harry ti presento Sally: cosa sapere sul commovente omaggio che ti sei perso

Pubblicazione: 29 giugno alle 13:08

La quinta e ultima stagione di The Bear, conclusasi il 25 giugno 2026 su Hulu e FX, ha dovuto affrontare una delle sfide più dolorose che una produzione televisiva possa incontrare: proseguire senza uno dei suoi attori, scomparso tragicamente durante la pausa tra le riprese. Rob Reiner, il leggendario regista e attore che aveva conquistato un ruolo memorabile nella quarta stagione, non ha potuto tornare fisicamente davanti alla telecamera. Eppure, la serie ha trovato un modo delicato per onorare la sua memoria e il suo contributo artistico.



Rob Reiner e sua moglie Michele Singer Reiner furono trovati morti nella loro casa di Brentwood il 14 dicembre 2025. Il loro figlio Nick Reiner, 32 anni, venne arrestato la sera stessa con l'accusa di duplice omicidio. Si dichiarò non colpevole nel febbraio successivo, con la prossima udienza fissata per settembre. Le riprese della quinta stagione di The Bear iniziarono a gennaio 2026, poche settimane dopo questa tragedia che scosse l'intera industria cinematografica e televisiva.



Nella quarta stagione, Reiner aveva interpretato Albert Schnurr, un consulente aziendale eclettico e carismatico che diventa mentore di Ebraheim, interpretato da Edwin Lee Gibson. Il personaggio di Ebra, cuoco di linea del ristorante The Bear, aveva visto la sua fiducia vacillare dopo l'esperienza alla scuola di cucina nella terza stagione. Ma l'elogio del Chicago Tribune per la finestra del beef sandwich lo aveva motivato a creare nuove opportunità. Albert entrò in scena come un consigliere esperto, capace di consultare per aziende Fortune 500 quanto per lavanderie di centri commerciali.

Edwin Lee Gibson e Rob Reiner in The Bear, fonte: Hulu





Non è chiaro se esistessero piani concreti per il ritorno fisico di Reiner nella quinta stagione prima della sua morte. FX non ha rilasciato commenti ufficiali in merito. Quello che è certo è che gli autori hanno scelto di non cancellare Albert dalla narrazione, ma di mantenerlo presente attraverso conversazioni telefoniche con Ebra, lasciando che la sua influenza continuasse a guidare il personaggio anche nell'assenza.



Nel primo episodio della stagione finale, prima di affrontare la conversazione cruciale con Carmy riguardo al franchising, Ebra telefona ad Albert per un discorso motivazionale. "Albert, parlerò con Carmy questo pomeriggio. Consigli, per favore", dice Ebra. Dall'altra parte del telefono, Albert evidentemente gli suggerisce di ripetere dopo di lui alcune frasi chiave: "Rendi facile per lui dire di sì. Non usare troppe parole. Non aver paura. Non farti spaventare dai suoi occhi azzurri". Ebra interrompe il ciclo di ripetizione, si scusa e chiede che gli sia augurata buona fortuna.



Il finale si apre con Ebra che prova il suo pitch, che non riesce nemmeno a completare prima che Carmy dia la sua approvazione al franchising di The Beef. In una telefonata con Albert, Ebra conferma che uno spazio che avevano visionato è "perfetto". Poi chiede: "C'è qualcos'altro che posso fare?". Dopo una pausa per ascoltare la risposta, Ebra pronuncia le parole che racchiudono tutto il peso emotivo dell'omaggio: "Come desideri".





È un riferimento diretto a La storia fantastica, il film del 1987 diretto proprio da Rob Reiner, nel quale quelle parole – "As you wish" nella versione originale – sono la dichiarazione d'amore mascherata che Westley, interpretato da Cary Elwes, rivolge alla Principessa Buttercup di Robin Wright. Ogni volta che Buttercup gli chiede qualcosa, Westley risponde "Come desideri", e lei capisce che in realtà sta dicendo "Ti amo". È una delle frasi più iconiche della storia del cinema romantico, e la scelta di inserirla come tributo finale a Reiner dimostra una sensibilità narrativa rara.

"Sono stato il suo ultimo partner di scena, purtroppo. Ma sono stati davvero momenti magnifici con qualcuno che hai visto crescere davanti alla telecamera, poi dietro la telecamera". - Edwin Lee Gibson in un'intervista parlando di Rob Reiner

, e il casting si è rivelato ispirato. Come accaduto in precedenza con Jamie Lee Curtis e Bob Odenkirk,, ma è riuscito ad abbracciare e incarnare il suo personaggio con tale specificità che la sua identità fuori dallo schermo non ha mai distratto dalla narrazione., aiutando gli spettatori – e Ebra – a fidarsi di lui immediatamente. Era incoraggiante vedere qualcuno supportare e investire nelle capacità di Ebra, un personaggio spesso messo in secondo piano ma fondamentale nell'economia emotiva della serie., culminando nella citazione da The Princess Bride,. Gli autori avrebbero potuto semplicemente eliminare il personaggio, spiegando la sua assenza con una frase di circostanza. Invece, ancora operante, ancora capace di guidare Ebra verso il successo. In questo modo, Albert Schnurr diventa qualcosa di più di un personaggio: diventa