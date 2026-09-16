The Blues Brothers torna 46 anni dopo in versione LEGO: la mitica Bluesmobile è pronta per una nuova missione

Pubblicazione: 16 settembre alle 08:45

Sono passati 46 anni da quando Jake ed Elwood Blues hanno attraversato Chicago a bordo di una delle automobili più riconoscibili della storia del cinema. Adesso la Bluesmobile di The Blues Brothers potrebbe tornare in una forma decisamente diversa: costruita interamente con i mattoncini LEGO. Su LEGO Ideas è infatti apparso un progetto dedicato al cult diretto da John Landis nel 1980, con una riproduzione della leggendaria automobile dei fratelli Blues accompagnata, naturalmente, dalle minifigure di Jake ed Elwood.

E a giudicare dalle immagini, difficilmente i fan del film avranno problemi a riconoscerli. Il progetto è stato realizzato dall'utente vintagelover e comprende. Al centro c'è naturalmente la, la malconcia ex auto della polizia che nel film diventa praticamente il terzo protagonista della folle “missione per conto di Dio” dei due fratelli. Il modello riprende la caratteristicae mantiene dimensioni piuttosto compatte. Non si tratta quindi di una gigantesca riproduzione da esposizione, ma di un modello pensato per conservare l'aspetto di un vero set LEGO, con tanto di spazio

Dietro i sedili è stato ricavato anche un piccolo vano nel quale sistemare gli accessori, mentre Jake ed Elwood possono essere esposti separatamente accanto all'auto grazie a un supporto dedicato. Naturalmente non potevano mancare i loro elementi più riconoscibili: abiti neri, cappelli e gli immancabili occhiali da sole. Per capire perché proprio questa automobile sia finita al centro del progetto bisogna tornare al film del 1980. La Bluesmobile guidata da Elwood era basata su una Dodge Monaco del 1974, una vecchia auto della polizia destinata a diventare una parte fondamentale dell'identità di The Blues Brothers.

https://t.co/myIXfWhP2T Support this idea to make an official Blues Brothers Lego set! — Emma (@ELBennett79) September 14, 2026

È con quella macchina che Jake ed Elwood attraversano buona parte della loro avventura nel tentativo di rimettere insieme la band e raccogliere il denaro necessario a salvare l'orfanotrofio cattolico nel quale sono cresciuti. Ed è sempre la Bluesmobile a essere protagonista di alcune delle sequenze automobilistiche più folli del film, compreso l'inseguimento che trasforma le strade di Chicago in un gigantesco campo di battaglia su quattro ruote.

Vederla trasformata in un set, quindi, sembra quasi inevitabile. Ma c'è una precisazione importante da fare: al momento questa Bluesmobile non può essere acquistata. Il progetto, la piattaforma attraverso la quale gli appassionati possono proporre alla compagnia i propri modelli. Per avere una possibilità di trasformarsi in un prodotto vero e proprio, una proposta deve riuscire a raggiungere 10.000 sostenitori.

Soltanto a quel punto LEGO può prenderla in considerazione durante il proprio processo di revisione, valutando elementi come fattibilità, design e naturalmente eventuali questioni legate alle licenze. Raggiungere quota 10.000, quindi, non significa automaticamente vedere il set sugli scaffali. È semplicemente il passaggio necessario perché LEGO possa decidere se trasformare l'idea di un fan in un prodotto ufficiale.

The Blues Brothers, fonte: Universal Pictures

Ed è un dettaglio particolarmente importante in questo caso, considerando che The Blues Brothers è una proprietà cinematografica e un eventuale set commerciale dovrebbe inevitabilmente passare anche attraverso gli accordi necessari per utilizzare ufficialmente film, personaggi e automobile. Quindi per il momento Jake ed Elwood non sono ancora entrati ufficialmente nell'universo LEGO. Ma il progetto mostra già piuttosto bene come potrebbe apparire un set dedicato a uno dei cult più amati degli anni Ottanta.

, lacontinua del resto a essere inseparabile dall'immagine di. E se il progetto dovesse riuscire a superare tutte le tappe di, i fan potrebbero finalmente avere la possibilità di ricostruire la loro personale “missione per conto di Dio” un mattoncino alla volta.