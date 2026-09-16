The Blues Brothers torna 46 anni dopo in versione LEGO: la mitica Bluesmobile è pronta per una nuova missione
The Blues Brothers potrebbe diventare un set LEGO: la mitica Bluesmobile torna insieme a Jake ed Elwood in un progetto che punta a diventare ufficiale.
Sono passati 46 anni da quando Jake ed Elwood Blues hanno attraversato Chicago a bordo di una delle automobili più riconoscibili della storia del cinema. Adesso la Bluesmobile di The Blues Brothers potrebbe tornare in una forma decisamente diversa: costruita interamente con i mattoncini LEGO. Su LEGO Ideas è infatti apparso un progetto dedicato al cult diretto da John Landis nel 1980, con una riproduzione della leggendaria automobile dei fratelli Blues accompagnata, naturalmente, dalle minifigure di Jake ed Elwood.
Dietro i sedili è stato ricavato anche un piccolo vano nel quale sistemare gli accessori, mentre Jake ed Elwood possono essere esposti separatamente accanto all'auto grazie a un supporto dedicato. Naturalmente non potevano mancare i loro elementi più riconoscibili: abiti neri, cappelli e gli immancabili occhiali da sole. Per capire perché proprio questa automobile sia finita al centro del progetto bisogna tornare al film del 1980. La Bluesmobile guidata da Elwood era basata su una Dodge Monaco del 1974, una vecchia auto della polizia destinata a diventare una parte fondamentale dell'identità di The Blues Brothers.
È con quella macchina che Jake ed Elwood attraversano buona parte della loro avventura nel tentativo di rimettere insieme la band e raccogliere il denaro necessario a salvare l'orfanotrofio cattolico nel quale sono cresciuti. Ed è sempre la Bluesmobile a essere protagonista di alcune delle sequenze automobilistiche più folli del film, compreso l'inseguimento che trasforma le strade di Chicago in un gigantesco campo di battaglia su quattro ruote.
Soltanto a quel punto LEGO può prenderla in considerazione durante il proprio processo di revisione, valutando elementi come fattibilità, design e naturalmente eventuali questioni legate alle licenze. Raggiungere quota 10.000, quindi, non significa automaticamente vedere il set sugli scaffali. È semplicemente il passaggio necessario perché LEGO possa decidere se trasformare l'idea di un fan in un prodotto ufficiale.
Ed è un dettaglio particolarmente importante in questo caso, considerando che The Blues Brothers è una proprietà cinematografica e un eventuale set commerciale dovrebbe inevitabilmente passare anche attraverso gli accordi necessari per utilizzare ufficialmente film, personaggi e automobile. Quindi per il momento Jake ed Elwood non sono ancora entrati ufficialmente nell'universo LEGO. Ma il progetto mostra già piuttosto bene come potrebbe apparire un set dedicato a uno dei cult più amati degli anni Ottanta.