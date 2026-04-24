The Boys: Erin Moriarty svela la verità sul suo aspetto e sulla diagnosi che non le permetteva di camminare

Pubblicazione: 24 aprile alle 15:38

Dietro le quinte delle serie tv che amiamo si nascondono spesso storie che non immaginiamo. Erin Moriarty, l'attrice che interpreta Annie January alias Starlight in The Boys, ha condiviso con i fan un'esperienza che va ben oltre le sfide tipiche di un set: ha girato uno degli episodi più cruciali della quinta e ultima stagione mentre stava letteralmente perdendo la capacità di camminare, senza ancora sapere cosa le stesse accadendo.



La rivelazione è arrivata attraverso i suoi canali social subito dopo l'uscita del quarto episodio della quinta stagione. Moriarty ha pubblicato una foto del suo ginocchio fasciato accompagnata da una spiegazione che ha lasciato molti senza parole: "L'episodio 4 della quinta stagione di The Boys è uno degli episodi più importanti che abbia mai girato. Sfortunatamente, quella parte della stagione è coincisa con il picco dei miei problemi di salute, prima della diagnosi".

Storia del profilo Instagram di Erin Moriarty, fonte: Instagram





L'attrice trentenne ha raccontato di come i sintomi della malattia di Graves, una forma di ipertiroidismo causata da un'alterazione del sistema immunitario, fossero progressivamente peggiorati durante le riprese. Il formicolio ai piedi si era trasformato in intorpidimento, portandola a cadere ripetutamente. "Ho iniziato a perdere la capacità di camminare. L'intorpidimento ai piedi mi ha portato a cadere molto. La notte prima di girare il mio segmento di questo episodio, sono caduta e mi sono fatta a pezzi il ginocchio", ha scritto, precisando di aver risparmiato ai follower la parte più cruenta della ferita.



La malattia di Graves è un disturbo autoimmune che colpisce la tiroide, spingendo il corpo a produrre anticorpi che stimolano eccessivamente la ghiandola tiroidea. Secondo il servizio sanitario britannico, i sintomi possono includere tachicardia o palpitazioni, tremori, diarrea, difficoltà a dormire, perdita di peso, irregolarità mestruali e una sensazione costante di calore, fame o ansia. Alcuni pazienti sviluppano anche un rigonfiamento del collo o l'oftalmopatia di Graves, una condizione che causa occhi sporgenti, sensibilità alla luce e irritazione oculare.



Moriarty aveva rivelato la sua diagnosi nel giugno del 2025, spiegando come per mesi avesse attribuito i sintomi allo stress e alla fatica del lavoro. "Una cosa posso dirla: se non avessi dato la colpa di tutto allo stress e alla stanchezza, l'avrei scoperto prima. Un mese fa mi hanno diagnosticato la malattia di Graves. Entro 24 ore dall'inizio del trattamento, ho sentito la luce tornare. Da allora la sua intensità continua ad aumentare", aveva scritto all'epoca, invitando chiunque si sentisse spossato a farsi controllare senza sottovalutare i segnali del corpo.

Erin Moriarty in The Boys, fonte: Prime Video





Nel suo post più recente, l'attrice ha ammesso di avere pochissime foto dal backstage di questa stagione, soprattutto man mano che le condizioni peggioravano. "Questa non è una richiesta di pietà. È principalmente per dire: al diavolo le malattie autoimmuni. Al diavolo l'ignoranza che le circonda. Non posso rimediare a quell'ignoranza, ma non parlarne apertamente di tanto in tanto mi sembra sbagliato".



L'attrice aveva già condiviso nel luglio scorso una foto commossa di sé stessa dopo aver girato le sue scene finali per la serie. Quel post aveva un peso particolare perché arrivava dopo un periodo difficile: Moriarty era stata costretta a prendersi una pausa "estesa se non permanente" dai social media a causa di molestie ricevute online riguardo al suo aspetto fisico, con commenti e assunzioni riduttive che l'avevano profondamente colpita.



L'attrice ha dimostrato una resilienza straordinaria continuando a lavorare in condizioni che molti avrebbero trovato impossibili, ma il suo messaggio finale è chiaro: ascoltare il proprio corpo non è un lusso, è una necessità. La quinta e ultima stagione di The Boys sta attualmente andando in onda su Prime Video, regalando ai fan il capitolo conclusivo di una delle saghe più sovversive e acclamate del panorama seriale contemporaneo.