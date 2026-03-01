The Bride!, l'anteprima londinese del film conquista la critica: "Un romance selvaggio e audace"

Pubblicazione: 01 marzo alle 09:30

La premiere londinese di The Bride! ha lasciato la critica internazionale senza fiato. Il film di Maggie Gyllenhaal, atteso nelle sale il 6 marzo 2026, ha fatto il suo debutto mondiale il 26 febbraio, scatenando una valanga di reazioni che oscillano tra l'entusiasmo sfrenato e lo stupore reverenziale. Non è un semplice remake del classico gotico, ma qualcosa di profondamente diverso: un esperimento cinematografico che sfida le convenzioni narrative e visive del genere.



Christian Bale e Jessie Buckley sono i protagonisti di questa rivisitazione radicale della storia di Frankenstein e della sua sposa. Ma non aspettatevi la versione che conoscete. Il film della Gyllenhaal sposta l'obiettivo dal mostro e dal suo creatore alla figura più enigmatica e trascurata della mitologia gotica: la Sposa stessa. Buckley interpreta una donna riportata in vita, strappata alla morte per diventare la compagna di un essere che la società ha rifiutato. Il risultato, a detta dei critici presenti alla premiere, è un romance feroce e fuorilegge che brucia lo schermo.



Erik Davis di Fandango e Rotten Tomatoes non ha usato mezzi termini: "Maggie Gyllenhaal fa un grande salto con The Bride. Buckley e Bale portano un'intensità grezza e un'imprevedibilità che fanno funzionare questa versione inventiva della storia della Sposa e di Frankenstein". L'alchimia tra i due attori viene descritta come volatile, pericolosa, capace di generare quella tensione elettrica che solo i grandi film sanno creare. Non è romanticismo edulcorato, ma passione brutale, disperata, viscerale.

Kristen Lopez, direttrice editoriale di The Film Maven, è stata ancora più diretta: "The Bride è selvaggio, audace e non gliene importa nulla se ti piace". Una dichiarazione che suona come un manifesto programmatico. Il film non cerca il consenso facile, non insegue il pubblico mainstream con formule rassicuranti. È cinema d'autore mascherato da blockbuster, un'opera che prende un'icona della cultura popolare e la rivolta come un guanto, mostrandone le cuciture, le contraddizioni, la bellezza oscura.



La storia è ambientata nella Chicago degli anni Trenta, un periodo storico che aggiunge strati di significato sociale e politico alla narrazione. Un Frankenstein solitario attraversa l'America per raggiungere la dottoressa Euphronious, interpretata da Annette Bening, e chiederle di creare per lui una compagna. Insieme ricostruiscono e rianimano una giovane donna assassinata, dando vita alla Sposa. Ma questa creatura non è una marionetta passiva: è un essere che deve confrontarsi con la propria identità, la propria agency, il proprio diritto di esistere al di fuori degli schemi imposti dal suo creatore e dal mostro che dovrebbe amare.



L'aspetto visivo del film è uno degli elementi più lodati dalle prime reazioni. Nerdist lo definisce "un romance gotico lussureggiante che ha un piede nella realtà e uno nel mondo dell'arcano". La fotografia, i costumi, il trucco e le acconciature vengono celebrate come componenti essenziali di un'esperienza estetica totalizzante. Non si tratta solo di guardare una storia, ma di immergersi in un universo visivo che attinge al cinema espressionista tedesco, al noir americano, alla tradizione del gotico britannico, mescolando tutto in una sintesi originale e sorprendente.



Rachel Leishman, direttrice editoriale di The Mary Sue, vede nel film "una lettera d'amore allo storytelling, alla fantascienza, al cinema e a molto altro ancora". È una lettura che suggerisce quanto The Bride sia meta-cinematografico, consapevole della propria eredità culturale e disposto a giocare con essa. La critica Tessa Smith aggiunge un riferimento prezioso: "È pieno di vibrazioni alla Bonnie e Clyde e di messaggi potenti". Il parallelo con il classico di Arthur Penn non è casuale: come quello, anche The Bride! sembra raccontare di outsider violenti, romantici, condannati dalla società ma irresistibili nella loro ribellione.



Jessie Buckley, candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista nel 2026 per Hamnet, viene identificata come il cuore emotivo del film. La sua performance è descritta come feroce, vulnerabile, magnetica. Dopo aver già ricevuto una nomination agli Academy Awards per The Lost Daughter, il precedente film diretto da Maggie Gyllenhaal, Buckley conferma di essere una delle attrici più interessanti della sua generazione, capace di incarnare personaggi complessi e sfaccettati con una naturalezza disarmante.



Christian Bale, da parte sua, accetta ancora una volta di trasformarsi completamente per un ruolo. Conosciuto per la sua dedizione maniacale alla caratterizzazione fisica e psicologica dei personaggi, qui interpreta il mostro di Frankenstein con quella stessa intensità che lo ha reso celebre. Ma non è il mostro tradizionale: è un essere alla ricerca disperata di connessione, di umanità, di amore. La sua relazione con la Sposa diventa il motore emotivo di un film che esplora temi universali come la solitudine, l'identità, il bisogno di appartenenza.



Maggie Gyllenhaal, dopo il successo critico e i riconoscimenti ottenuti con The Lost Daughter, conferma di avere una visione autoriale precisa e coraggiosa. Non si accontenta di dirigere un film di genere: lo reinventa, lo decostruisce, lo carica di significati contemporanei. La sua capacità di lavorare con attori di altissimo livello è evidente: oltre a Bale, Buckley e Bening, il cast include Penélope Cruz e Peter Sarsgaard, ciascuno dei quali porta al progetto il proprio peso specifico, la propria presenza scenica, la propria capacità di dare profondità anche ai ruoli secondari.



Le prime reazioni, pur essendo straordinariamente positive, sollevano anche interrogativi. Un film così audace, così poco interessato al consenso immediato, come sarà accolto dal grande pubblico? Le recensioni complete, che usciranno dopo la fine dell'embargo, offriranno un quadro più completo. Ma intanto questi primi giudizi funzionano come una dichiarazione d'intenti: The Bride! non è un prodotto commerciale confezionato per piacere a tutti, ma un'opera d'autore che prende rischi consapevoli e li trasforma in forza espressiva.



L'attesa per il 6 marzo, data di uscita nelle sale, è palpabile. In un panorama cinematografico spesso dominato da sequel prevedibili e franchise ripetitivi, un film che osa così tanto rappresenta un evento da celebrare. Maggie Gyllenhaal, Christian Bale, Jessie Buckley e tutto il cast hanno creato qualcosa che promette di restare impresso nella memoria collettiva, di generare discussioni, di dividere il pubblico. E forse, in fondo, è proprio questo il compito del grande cinema: non rassicurare, ma scuotere, interrogare, provocare.



