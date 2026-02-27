The Catch: Emma Stone lascia Lanthimos per la commedia romantica con Chris Pine

Pubblicazione: 27 febbraio alle 09:45

Emma Stone non conosce pause. Reduce da quattro nomination agli Oscar 2026 per Bugonia, l'ultimo capitolo della sua collaborazione con Yorgos Lanthimos, l'attrice ha già in cantiere il suo prossimo progetto cinematografico. E stavolta si tratta di un cambio di rotta radicale: dalle atmosfere surreali e disturbanti del cinema d'autore greco alla leggerezza di una commedia romantica classica, quella che da sempre rappresenta il suo territorio più confortevole.



The Catch sarà il titolo del film, una rom-com prodotta da Universal Pictures che segnerà il ritorno di Stone a quel genere che l'ha lanciata nell'olimpo hollywoodiano con titoli come La La Land e Crazy Stupid Love. A dirigerla sarà Dave McCary, marito dell'attrice e figura nota nel panorama televisivo americano come storico autore di Saturday Night Live. McCary ha già dimostrato il suo talento dietro la macchina da presa con Brigsby Bear e come produttore del pluripremiato I Saw the TV Glow, ma questa sarà la prima volta che dirigerà la moglie in un lungometraggio.



Secondo quanto riportato da Deadline, Chris Pine è in trattative avanzate per affiancare Stone nel ruolo da protagonista. L'attore, celebre per la saga di Star Trek e per Wonder Woman, rappresenterebbe un partner ideale per questo tipo di progetto: carismatico, versatile e con una consolidata esperienza nel genere commedia, come dimostrato in Into the Woods. Se l'accordo dovesse concretizzarsi, The Catch diventerebbe con tutta probabilità il prossimo film che Stone girerà, nonostante l'attrice abbia già annunciato l'intenzione di produrre un film su Miss Piggy insieme a Jennifer Lawrence.

Emma Stone in La La Land, fonte: 01 Distribution





Nonostante il prestigio accumulato nel circuito del cinema d'autore, Stone non ha mai nascosto il suo affetto per la commedia romantica, genere che l'ha vista brillare fin dagli esordi. Film come Easy Girl e Crazy Stupid Love hanno rivelato il suo talento comico e la sua capacità di creare chimica sullo schermo, mentre La La Land ha dimostrato come potesse elevare il genere a livelli di eccellenza tecnica e artistica, conquistando pubblico e critica in egual misura.



The Catch potrebbe quindi rappresentare non una regressione, ma piuttosto una sintesi: l'esperienza maturata accanto a un maestro come Lanthimos, unita alla spontaneità e al calore che hanno sempre caratterizzato le sue interpretazioni più amate. La presenza di McCary alla regia aggiunge un ulteriore elemento di interesse: come si tradurrà la sua sensibilità, forgiata negli sketch surreali di Saturday Night Live e nel cinema indie, in una commedia romantica destinata al grande pubblico?



The Catch si aggiunge quindi a un curriculum già straordinario, promettendo di ricordare al pubblico che Emma Stone non è solo l'attrice audace e trasformista dei film di Lanthimos, ma anche quella ragazza capace di farci innamorare ballando sotto le stelle di Los Angeles. E forse, in un'epoca cinematografica dominata da effetti speciali e universi condivisi, c'è bisogno proprio di questo: di storie semplici, ben raccontate, che ci ricordino quanto può essere potente la magia di due persone che si guardano negli occhi sullo schermo.