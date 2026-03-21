The Challenger: Kristen Stewart è Sally Ride nella serie che racconterà la storia della prima donna nello spazio

Pubblicazione: 21 marzo alle 10:00

Kristen Stewart sta per entrare in un territorio completamente nuovo. Dopo aver conquistato il cinema con ruoli iconici e aver debuttato dietro la macchina da presa con The Chronology of Water, l'attrice californiana si prepara ora al suo primo grande passo nella serialità televisiva. The Challenger, la nuova miniserie di Prime Video, la vedrà interpretare Sally Ride, la prima donna americana ad aver viaggiato nello spazio e figura centrale nella commissione che indagò su uno dei più tragici incidenti della storia aerospaziale.



La serie, creata da Maggie Cohn, vincitrice del Writers Guild Award per il suo lavoro su American Crime Story e Narcos: Mexico, si ispira al libro The New Guys di Meredith E. Bagby pubblicato nel 2023. Non si tratta di una semplice biografia celebrativa, ma di un racconto stratificato che intreccia due linee temporali parallele: da un lato la straordinaria ascesa di Sally Ride attraverso i ranghi della Nasa, dall'altro l'inchiesta che seguì l'esplosione dello Space Shuttle Challenger nel gennaio 1986, evento che costò la vita a sette astronauti sotto gli occhi di milioni di spettatori in diretta televisiva.

The Challenger seguirà la classe di astronauti del 1978, un gruppo rivoluzionario per gli standard della Nasa: il primo a includere donne e persone di colore. Attraverso reclutamento, addestramento, successi professionali e drammi personali, la serie ricostruirà il percorso che portò Sally Ride a quel momento storico del giugno 1983, quando la navetta Challenger la portò in orbita. Ma il racconto non si ferma alla celebrazione: proseguirà fino al tragico 28 gennaio 1986, quando lo stesso Shuttle esplose poco dopo il decollo, e poi ancora oltre, nell'inchiesta che Sally Ride condusse come membro della Commissione Rogers.



Per Kristen Stewart, questo progetto rappresenta un'evoluzione artistica significativa. Dopo aver costruito una carriera post-Twilight fatta di scelte coraggiose e collaborazioni con autori come Olivier Assayas e Pablo Larraín, che le valsero persino una nomination all'Oscar per Spencer, l'attrice si confronta ora con un personaggio storico di enorme rilevanza. La sfida è doppia: restituire l'umanità di una donna che divenne simbolo nazionale pur mantenendo riservata la sua vita privata, e raccontare la complessità di una scienziata in un campo dominato dagli uomini.



Dietro la macchina da presa ci sarà James Hawes, regista nominato ai BAFTA per il suo lavoro su serie come Slow Horses e Black Mirror. The Challenger arriva dopo che il documentario Sally del 2025 aveva già esplorato la vita dell'astronauta, ma il formato di miniserie permetterà un approfondimento drammatico che il documentario non poteva offrire. La narrazione potrà sviluppare personaggi secondari, ricreare momenti chiave con la potenza del racconto finzionale, e soprattutto esplorare le tensioni interne alla Nasa, le dinamiche politiche e le relazioni personali che definirono quegli anni cruciali dell'esplorazione spaziale americana.