The Conjuring è davvero una storia vera? Dietro l’orrore del film si nasconde una realtà molto diversa

Pubblicazione: 01 ottobre alle 09:15

L’Evocazione - The Conjuring ha terrorizzato milioni di spettatori anche grazie a una frase capace di rendere tutto immediatamente più inquietante: il film è ispirato a eventi realmente accaduti. Dietro la famiglia Perron, la casa isolata nel Rhode Island e persino Ed e Lorraine Warren ci sono effettivamente persone e luoghi reali, ma quanto di quello mostrato da James Wan è successo davvero? La risposta è più complicata di un semplice sì o no.

sono realmente esistiti e nel gennaio delsi trasferirono insieme alle cinque figlie Andrea, Nancy, Christine, Cindy e April in un'antica fattoria ad Harrisville, nel. Quella casa sarebbe rimasta la loro abitazione per quasi dieci anni, fino al 1980. Ed è proprio lì che, secondo il racconto della famiglia, cominciarono a verificarsi fenomeni difficili da spiegare, conche hanno parlato negli anni di

Esperienze che Andrea Perron, la maggiore delle cinque sorelle, avrebbe poi ricostruito anche nella trilogia di libri House of Darkness House of Light. A entrare nella storia furono davvero anche Ed e Lorraine Warren, i celebri investigatori del paranormale interpretati nel film da Patrick Wilson e Vera Farmiga. La coppia visitò la proprietà e partecipò a una seduta spiritica che, almeno secondo i racconti dei presenti, ebbe conseguenze talmente traumatiche da convincere Roger Perron a mandarli via.

The Conjuring: Il rito finale, fonte: Warner Bros.

Ed è proprio qui che realtà, testimonianze e cinema cominciano a prendere strade molto diverse. Nel film tutto culmina infatti con Carolyn posseduta da un'entità demoniaca e con Ed Warren costretto a praticare una sorta di esorcismo per salvarla, ma nella realtà quell'esorcismo non avvenne. Andrea Perron ha raccontato invece che durante la seduta sua madre avrebbe iniziato a comportarsi in maniera inspiegabile e che la sedia sulla quale si trovava sarebbe stata sollevata e scaraventata. Si tratta naturalmente del racconto della famiglia, non di un fenomeno verificato indipendentemente. Global News

quando si arriva a, la donna trasformata danella terrificante presenza che: nacque nel 1812 e morì nel 1885, ma non abitava nella casa dei Perron ma in. Soprattutto, non esistono prove storiche affidabili che dimostrino che fosse una strega, che avesse sacrificato un bambino a Satana o che avesse maledetto la terra sulla quale sorgeva la fattoria.

Anche la sua morte è completamente diversa da quella mostrata nel film. In The Conjuring Bathsheba si impicca dopo aver proclamato il proprio amore per Satana, mentre la vera Bathsheba morì nel 1885, a 72 anni, e le ricostruzioni basate sui documenti disponibili indicano una paralisi riconducibile a un ictus. Fu inoltre sepolta in terra consacrata. A mettere ulteriormente in discussione il ruolo attribuitole dal film è stata proprio Andrea Perron, visto che anni dopo l'uscita di The Conjuring, ha sostenuto che la sua famiglia non ritiene Bathsheba responsabile della presenza maligna che avrebbe tormentato Carolyn, sottolineando come molte delle accuse rivolte alla donna siano nate da voci mai dimostrate.

The Conjuring: Il rito finale, fonte: Warner Bros.

Del resto, Andrea non ha mai nascosto quanto Hollywood abbia modificato la storia della sua famiglia. Se inizialmente aveva difeso il film come un'opera liberamente basata sulla loro esperienza, in un'intervista successiva è arrivata a descriverlo come “95% finzione e 5% verità”. C’è poi un’altra differenza enorme. Sullo schermo sembra che l'incubo dei Perron si consumi in un periodo relativamente breve e trovi una conclusione grazie all'intervento dei Warren, ma la famiglia rimase nella fattoria fino al 1980, circa sei anni dopo la fine dei rapporti con i due investigatori. Secondo Andrea, i presunti fenomeni continuarono anche quando Ed e Lorraine non facevano ormai più parte della loro vita.

Alloraè davvero una storia vera? Possiamo dire chehanno realmente raccontato di aver vissuto esperienze paranormali al suo interno. Ma quelle esperienze restano, mentre buona parte della trama costruita attorno a Bathsheba e al finale è frutto della rielaborazione cinematografica. Forse è proprio questo il dettaglio che rende ancora ogginon aveva bisogno che ogni cosa fosse realmente accaduta: gli bastava sapere che, in quella casa,