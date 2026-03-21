The Drama: il film con Robert Pattinson e Zendaya lascia il pubblico senza parole (prime reazioni entusiastiche)

Pubblicazione: 21 marzo alle 09:30

Dopo la premiere del 17 marzo a Los Angeles, le prime reazioni social a The Drama sono esplose con un entusiasmo difficile da contenere. Critici e addetti ai lavori hanno riempito Twitter di commenti che dipingono un quadro preciso: questo non è il solito film romantico. È qualcosa di più oscuro, disturbante, impossibile da ignorare. La pellicola segue una coppia felicemente fidanzata la cui settimana prima del matrimonio viene devastata da una rivelazione inaspettata. Lui è un direttore di museo britannico di Londra, lei una commessa di libreria di Baton Rouge, Louisiana. Due mondi, un segreto capace di mandare tutto all'aria. Ma è il modo in cui il regista Kristoffer Borgli orchestra questo collasso emotivo a rendere The Drama un'esperienza cinematografica unica.



Borgli, già noto per Sick of Myself e per Dream Scenario con Nicolas Cage, cammina su un filo sottilissimo tra generi apparentemente inconciliabili. È una commedia romantica o un thriller psicologico? La risposta è: entrambe le cose, simultaneamente. E questo crea un senso di spaesamento che diventa la firma del film. Borgli, che firma sia la regia che la sceneggiatura, dimostra ancora una volta la sua capacità di mescolare il grottesco con l'intimamente umano. Dopo aver esplorato l'ossessione per la fama e l'identità in Dream Scenario, qui si concentra sulle fondamenta stesse delle relazioni: la fiducia, il perdono, la capacità di accettare l'oscurità nell'altro. E lo fa attraverso sguardi taglienti e silenzi soffocanti che, secondo Jairo Jiménez, rendono impossibile distogliere gli occhi da Pattinson e Zendaya.

La durata contenuta di 105 minuti suggerisce un'esperienza cinematografica concentrata, senza un grammo di grasso narrativo. Ogni scena, ogni battuta, ogni sguardo sembra calibrato per massimizzare l'impatto emotivo e il disagio produttivo che il film vuole generare. L'uscita nelle sale è fissata per il 3 aprile 2026, appena due settimane dopo la premiere. Un rilascio rapido che capitalizza sul buzz generato dalle reazioni entusiastiche e posiziona The Drama come il primo grande evento cinematografico della primavera. Le reazioni unanimemente positive suggeriscono che A24 ha tra le mani un altro gioiello destinato a dominare le conversazioni culturali. La casa di produzione indipendente, nota per Everything Everywhere All at Once, Hereditary, Midsommar e The Lighthouse, continua a dimostrare un fiuto infallibile per progetti che sfidano le convenzioni di genere.



Il film arriva anche in un momento culturale particolare, dove il pubblico dimostra appetito crescente per narrazioni complesse che non offrono risposte facili. Serie come Succession, The White Lotus e Euphoria hanno preparato il terreno per storie che mescolano registro alto e basso, dramma e commedia, empatia e giudizio morale. Il film pone anche domande interessanti su cosa siamo disposti a perdonare nelle persone che amiamo, e fino a che punto la conoscenza dell'altro possa distruggere o rafforzare una relazione. Sono temi universali, ma Borgli sembra affrontarli con una sensibilità particolare per il disagio contemporaneo, per quella sensazione di camminare su sabbie mobili emotive che caratterizza molte relazioni moderne.

L'elemento thriller suggerisce colpi di scena e rivelazioni che ribaltano le aspettative. La componente romantica promette intimità emotiva e chimica fisica. La vena comica garantisce momenti di sollievo, anche se di un tipo particolare: quel riso nervoso che scappa quando vedisullo schermo qualcosa di atrocemente riconoscibile. Resta da vedere se il film manterrà le promesse implicite in queste reazioni entusiastiche, ma i segnali sono tutti positivi. Borgli sembra aver orchestrato qualcosa di speciale, un'opera che sfida le categorie stabilite e che trova in Pattinson e Zendaya gli interpreti perfetti per navigare le sue acque torbide.