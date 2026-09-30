The Flood: Jennifer Lawrence sarà la protagonista del nuovo film di Zach Cregger

Pubblicazione: 30 settembre alle 14:57

Quando un'attrice premio Oscar come Jennifer Lawrence accetta un ruolo, l'industria cinematografica tende a drizzare le antenne. Quando poi quel ruolo arriva dalla mente di Zach Cregger, il regista che con Weapons ha appena dominato il box office mondiale portando a casa 270 milioni di dollari e un Oscar per Amy Madigan, allora la notizia assume un peso ancora maggiore. The Flood è il nuovo thriller fantascientifico che li vedrà collaborare, e rappresenta uno dei progetti più attesi nel panorama cinematografico dei prossimi anni.

Jennifer Lawrence nei panni di Katniss Everdeen in una scena del film Hunger Games Fonte: Lions Gate Entertainment

L'annuncio ufficiale è arrivato il 29 settembre 2026,Un orizzonte temporale che può sembrare lontano, ma che testimonia l'ambizione del progetto e la complessità della sua realizzazione., secondo quanto riportato da fonti vicine alla produzione.

Zach Cregger tornerà a occuparsi di sceneggiatura, regia e produzione, esattamente come aveva fatto con Weapons, il film horror che nel 2025 ha dominato il botteghino americano per quattro settimane consecutive. Un successo costruito con un budget inferiore ai 40 milioni di dollari, che ha dimostrato la capacità del regista di massimizzare le risorse a disposizione creando tensione, suspense e una narrazione stratificata capace di conquistare pubblico e critica. Il film ha trasformato Cregger in uno dei nomi più caldi di Hollywood, un autore capace di mescolare visioni audaci con una solida sensibilità commerciale.

The Flood nasce da un'idea originale dello stesso Cregger ed è classificato come un thriller fantascientifico. I dettagli della trama rimangono avvolti nel mistero più assoluto, una strategia ormai consueta per i progetti del regista, che ama preservare l'effetto sorpresa fino all'ultimo. Non sono state rivelate informazioni neanche sul personaggio che Jennifer Lawrence interpreterà, né sul contesto narrativo in cui si muoverà. Alcuni commenti apparsi online hanno ipotizzato che possa interpretare il capitano di un'astronave, ma si tratta di pura speculazione priva di fondamento ufficiale.

Ciò che è certo è il livello produttivo del progetto., la storica casa di produzione fondata da Steven Spielberg. Un partner di peso, che segnala l'intenzione di realizzare un film dalla portata ambiziosa, capace di competere sul mercato globale.: un team che aveva già affiancato Cregger nei suoi precedenti successi.

Jennifer Lawrence rappresenta una scelta di casting che va oltre la semplice presenza di una star. L'attrice ha vinto l'Oscar come miglior attrice protagonista nel 2013 per Il lato positivo - Silver Linings Playbook, ma la sua carriera abbraccia ruoli iconici come quelli in American Hustle, Joy e l'intera saga di Hunger Games, che l'ha trasformata in un fenomeno generazionale. Negli ultimi anni ha dimostrato una maggiore selettività nelle sue scelte, privilegiando progetti autoriali o con una forte identità narrativa.

Mike De Luca e Pam Abdy, co-presidenti di Warner Bros. Motion Picture Group, hanno commentato l'annuncio con parole di grande entusiasmo: "Jennifer Lawrence è una delle attrici più talentuose e magnetiche del panorama attuale, e siamo elettrizzati di averla al centro della visione audace e completamente originale di Zach per The Flood. Dopo l'esperienza straordinaria condivisa su Weapons, non potremmo essere più felici di riunirci con Zach e il team di Vertigo, così come con Amblin, per portare questo film ambizioso al pubblico di tutto il mondo".

Jennifer Lawrence nei panni di Joy in una scena del film Joy Fonte: 20th Century Fox

Dal canto suo, Cregger ha dichiarato: "Mike, Pam e l'intero team Warner Bros/New Line sono stati un sogno assoluto con cui collaborare su Weapons, e non potrei essere più felice di tuffarmi nuovamente in un progetto con loro. Jennifer è unica nel suo genere, e sono estremamente emozionato di vederla in questo ruolo".consolidato durante la lavorazione del precedente film.

Il contesto in cui arriva questo annuncio è particolarmente favorevole per Cregger. Il suo Resident Evil per Sony e Constantin ha appena superato i 200 milioni di dollari al botteghino globale, consolidando ulteriormente la sua reputazione come regista capace di gestire franchise importanti e budget consistenti. Da Barbarian, il suo film d'esordio del 2022 che aveva sorpreso critica e pubblico, a Weapons fino a Resident Evil, Cregger ha dimostrato una traiettoria in costante ascesa, guadagnandosi un posto tra i filmmaker più interessanti della sua generazione.

The Flood si inserisce in un momento particolarmente florido per il cinema di genere fantascientifico, che negli ultimi anni ha visto un rinnovato interesse da parte delle major hollywoodiane. La combinazione tra un autore con una visione distintiva e una star del calibro di Jennifer Lawrence potrebbe rappresentare la formula vincente per un film destinato a lasciare il segno. La data di uscita estiva, tradizionalmente dedicata ai blockbuster, suggerisce che Warner Bros. punti su The Flood come uno dei suoi titoli di punta per il 2028.

Cregger ha dimostrato con Weapons di saper orchestrare narrazioni complesse, costruite su più livelli temporali e prospettive intrecciate, un approccio che potrebbe trovare terreno fertile nel genere fantascientifico.che il regista vuole preservare fino all'uscita nelle sale.

Per Jennifer Lawrence, The Flood rappresenta un ritorno a un cinema di genere su larga scala dopo anni dedicati a progetti più intimi o d'autore. La combinazione tra il suo carisma sullo schermo e la capacità di Cregger di costruire tensione drammatica potrebbe dare vita a un personaggio memorabile, capace di aggiungersi alla già ricca galleria di ruoli iconici interpretati dall'attrice.

Con le riprese programmate per il 2027 e l'uscita fissata per agosto 2028, The Flood si profila come uno dei progetti più attesi del futuro prossimo del cinema. Un film che unisce talento riconosciuto, ambizione produttiva e una visione autoriale forte, ingredienti che potrebbero tradursi in un'opera capace di ridefinire i confini del thriller fantascientifico contemporaneo.