The Four Seasons 2: nuove immagini dello "scioccante destino" di Steve Carell, annunciata la data di uscita

Dopo il finale sconvolgente della prima stagione, The Four Seasons è pronta a tornare. Netflix ha annunciato che la seconda stagione debutterà il 28 maggio 2026, accompagnando la notizia con le prime immagini ufficiali che mostrano il gruppo di amici nuovamente in viaggio. Il tono appare sospeso tra malinconia e leggerezza, coerente con una serie che mescola commedia e dramma relazionale.

La prima stagione, ispirata al film delcon, raccontava le vacanze stagionali di tre coppie sposate, amici di lunga data. Ogni stagione dell’anno corrispondeva a un arco narrativo di due episodi, durante il quale emergevano tensioni latenti, incomprensioni e fragilità. L’equilibrio si spezzava quando Nick, interpretato da Steve Carell, decideva di lasciare la moglie Anne (Kerri Kenney-Silver) per iniziare(Erika Henningsen).

Quella che sembrava una crisi matrimoniale come tante prendeva però una piega tragica: nel penultimo episodio Nick moriva in un incidente d’auto. Il finale rivelava inoltre che Ginny è incinta di suo figlio, trasformando il lutto in una responsabilità condivisa dal gruppo.

THE FOUR SEASONS returns for a new season May 28 🍃☀️🍂❄️ Here's your first look: pic.twitter.com/ewHbCFkPn5 — Netflix (@netflix) March 4, 2026

Le prime immagini della stagione 2 confermano che Anne, Ginny, Kate (Tina Fey), Jack (Will Forte), Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani) torneranno a trascorrere vacanze insieme, mantenendo la struttura stagionale della serie. Le foto li mostrano in riva al mare, in montagna e durante momenti conviviali con un calice di vino in mano. Particolarmente significativa è l’immagine di Anne che cammina sorridendo accanto a Ginny visibilmente incinta: un segnale che la promessa fatta nel finale – sostenere la giovane donna e il bambino in arrivo – verrà mantenuta. Ginny, inizialmente guardata con diffidenza, sembra ora parte integrante del gruppo.

Tra le novità figura anche, interpretato da, che il gruppo incontrerà a Jersey Shore durante l’estate. La sua presenza lascia intuire nuovi equilibri e possibili tensioni, in una dinamica già provata dal lutto e dai cambiamenti relazionali.

Resta aperta la questione del possibile ritorno di Nick in forma di flashback. Tina Fey ha ipotizzato questa eventualità, ma al momento non vi è conferma ufficiale. Anche in assenza di apparizioni dirette, la memoria del personaggio continuerà a influenzare la narrazione, soprattutto con l’imminente nascita del bambino.

Dal punto di vista produttivo, il ritorno il 28 maggio 2026 rappresenta un intervallo relativamente breve rispetto agli standard delle piattaforme streaming. Tutti gli episodi della prima stagione erano stati distribuiti il 1° maggio 2025, e la serie era stata rinnovata meno di due settimane dopo il debutto, consentendo di avviare rapidamente i lavori. La prima stagione aveva ottenuto un’accoglienza generalmente positiva, con un 78% di gradimento della critica su Rotten Tomatoes.

La seconda stagione si preannuncia quindi come un capitolo di ricostruzione: nuove vacanze, vecchie amicizie, un lutto ancora presente e una nascita imminente. Se la prima parte ha mostrato quanto fragile possa essere l’equilibrio di un gruppo consolidato, la nuova promette di esplorare come si possa andare avanti, insieme, dopo un destino tanto scioccante.