The Further Mis-Adventures of Cliff Booth riporta Brad Pitt a Hollywood, ma questa volta cambia tutto

Pubblicazione: 22 settembre alle 09:45

Brad Pitt è di nuovo Cliff Booth, ma la Hollywood che conoscevamo in C'era una volta a... Hollywood sembra ormai molto lontana. Netflix ha pubblicato il primo trailer ufficiale di The Further Mis-Adventures of Cliff Booth, il nuovo film diretto da David Fincher e scritto da Quentin Tarantino, riportandoci nel mondo del film del 2019 otto anni dopo gli eventi che avevano coinvolto Cliff, Rick Dalton e la famiglia Manson. Siamo infatti nel 1977 e per Cliff le cose sono decisamente cambiate.

Non è più semplicemente lo stuntman e braccio destro di Rick Dalton: per mantenersi lavora come barista e proiezionista, ma soprattutto si è trasformato in, l'uomo da chiamare quando qualcuno nell'industria cinematografica ha un problema che richiede metodi non esattamente convenzionali. Ed è proprio da qui che prende il via la nuova storia.viene contattato da, agente interpretata da Elizabeth Debicki, per occuparsi di una situazione riguardante il suo cliente, star televisiva interpretata da Scott Caan e famosa per eseguire personalmente le proprie scene pericolose. Da quel momento il trailer comincia a mostraredi quella raccontata da Tarantino nel film precedente.

Omicidi, ricatti, furti ed estorsioni diventano infatti gli ingredienti di questa nuova avventura. Netflix presenta esplicitamente il passaggio dalla “favola” del film precedente a una storia criminale, con Cliff apparentemente perfettamente a proprio agio tra personaggi poco raccomandabili, situazioni pericolose e persino quello che sembra essere un cadavere nascosto nel bagagliaio di un'auto. Ma il trailer trova anche il modo di rispondere a una domanda inevitabile: che fine ha fatto Rick Dalton? Leonardo DiCaprio non risulta nel cast del nuovo film e Cliff offre una spiegazione decisamente poco lusinghiera per il suo vecchio amico.

“Rick era diventato troppo grasso perché potessi continuare a fargli da controfigura”, scherza il personaggio di Brad Pitt nel trailer, chiudendo almeno apparentemente il capitolo della sua vecchia carriera da stuntman. Una battuta che rappresenta anche uno dei pochi collegamenti espliciti con Dalton mostrati finora. Attorno a Cliff ci sarà comunque un cast particolarmente ricco. Oltre a Elizabeth Debicki e Scott Caan troviamo Carla Gugino nei panni di Toni, moglie di Charlie, e Yahya Abdul-Mateen II nel ruolo di Roderick “Hot Rod” Harrison, campione di football diventato attore. Entrano poi in gioco i fratelli Verdusco, misteriosi gangster interpretati da Matt Groove e JB Tadena, mentre nel cast figurano anche Peter Weller, Corey Fogelmanis e Karren Karagulian.

C'era una volta a... Hollywood, fonte: Sony Pictures

rappresenta soprattutto un incontro cinematografico che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato quasi impossibile. Tarantino ha scritto la sceneggiatura, ma questa volta ha lasciato la macchina da presa a David Fincher. Il progetto era nato inizialmente come, che avrebbe poi deciso di non utilizzarlo come proprio addio alla regia perché non voleva concludere la carriera tornando su qualcosa che aveva già raccontato. Con il suo consenso,

Per Brad Pitt è inoltre una reunion importante. L'attore torna infatti a lavorare con Fincher dopo Se7en, Fight Club e Il curioso caso di Benjamin Button, uscito nel 2008. Con Tarantino aveva invece collaborato, oltre che in C'era una volta a... Hollywood, anche in Bastardi senza gloria. E Netflix ha deciso di trattare il progetto in maniera decisamente particolare anche sul fronte della distribuzione. The Further Mis-Adventures of Cliff Booth debutterà in esclusiva nelle sale IMAX per due settimane a partire dal 25 novembre a livello internazionale; in Italia l'uscita è indicata per il 26 novembre. Soltanto successivamente, il 23 dicembre, il film entrerà nel catalogo Netflix. Sarà inoltre il primo film Netflix distribuito nei cinema IMAX di tutto il mondo.

Cliff Booth, quindi, è sopravvissuto alla notte più folle della sua vita e alla famiglia Manson, ma otto anni dopo non sembra essere diventato molto più tranquillo. Tarantino gli ha scritto una nuova storia e Fincher gli ha dato una nuova Hollywood in cui muoversi: ma questa volta la favola è finita e al suo posto sembra esserci una storia criminale decisamente più sporca.