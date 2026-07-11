The Gentlemen 2 ha una data d'uscita su Netflix: quando esce e cosa aspettarsi dalla nuova stagione

Pubblicazione: 11 luglio alle 11:36

Finisce l'attesa per gli amanti del grande cinema d'azione: The Gentlemen 2 ha una data d'uscita ufficiale. Con una mossa a sorpresa che ha interrotto mesi di totale riserbo, Netflix ha rilasciato il primo adrenalinico teaser trailer dei nuovi episodi. La folle giungla criminale di Guy Ritchie sta per tornare: l'appuntamento globale sulla piattaforma di streaming è fissato per il 3 settembre. Pronti a rientrare nel giro? Il travolgente successo della prima stagione, capace di dominare la Top 10 globale in oltre 90 Paesi e registrare numeri da capogiro tra il 2024 e il 2025, ha reso questo rinnovo uno dei più attesi dell'anno.

E a giudicare dalle prime sequenze mostrate, l'attesa sarà ampiamente ripagata da un mix ancora più esplosivo di ironia tagliente, azione frenetica e colpi di scena. La narrazione riprenderà esattamentegli eventi del finale precedente. Eddie Horniman (interpretato dal magnetico Theo James) e Susie Glass (la carismatica Kaya Scodelario) hanno ormai consolidato la loro complessa alleanza. Dopo aver unito le forze per gestireper la coppia è giunto il momento di fare il grande salto. La vera sorpresa di questa stagione risiede nel cambio radicale di ambientazione.

La celebre e apparentemente tranquilla campagna inglese non sarà più l'unico teatro dei loro traffici illeciti. Eddie e Susie decideranno infatti di espandere il proprio business in Italia, spostandosi tra le meraviglie e le insidie del nostro Paese per tessere una nuova rete criminale internazionale. Il focus psicologico dei nuovi otto episodi ruoterà attorno a una domanda fondamentale: l'ambizione di Eddie supererà il limite? Fino a che punto si spingerà il duca prima di perdere definitivamente la propria anima?

Il ritorno della serie TV vede la conferma dei volti più amati della prima stagione: oltre a Theo James e Kaya Scodelario, ritroveremo Daniel Ings, Joely Richardson, Giancarlo Esposito e l'immancabile Vinnie Jones. La vera chicca per il pubblico italiano, tuttavia, è rappresentata dalle straordinarie novità del cast. Guy Ritchie ha infatti voluto inserire tre volti notissimi del nostro cinema all'interno delle nuove dinamiche criminali: Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto. I tre attori reciteranno in ruoli chiave all'interno della cornice italiana, pronti a dare filo da torcere ai protagonisti britannici in una giungla che, come recita il claim promozionale, "si sta espandendo".