The Gentlemen 2 ha una data d'uscita su Netflix: quando esce e cosa aspettarsi dalla nuova stagione
Netflix svela quando esce The Gentlemen 2: ecco data d'uscita, trama, cast e tutto quello che c'è da sapere sulla nuova stagione.
Finisce l'attesa per gli amanti del grande cinema d'azione: The Gentlemen 2 ha una data d'uscita ufficiale. Con una mossa a sorpresa che ha interrotto mesi di totale riserbo, Netflix ha rilasciato il primo adrenalinico teaser trailer dei nuovi episodi. La folle giungla criminale di Guy Ritchie sta per tornare: l'appuntamento globale sulla piattaforma di streaming è fissato per il 3 settembre. Pronti a rientrare nel giro? Il travolgente successo della prima stagione, capace di dominare la Top 10 globale in oltre 90 Paesi e registrare numeri da capogiro tra il 2024 e il 2025, ha reso questo rinnovo uno dei più attesi dell'anno.E a giudicare dalle prime sequenze mostrate, l'attesa sarà ampiamente ripagata da un mix ancora più esplosivo di ironia tagliente, azione frenetica e colpi di scena. La narrazione riprenderà esattamente un anno dopo gli eventi del finale precedente. Eddie Horniman (interpretato dal magnetico Theo James) e Susie Glass (la carismatica Kaya Scodelario) hanno ormai consolidato la loro complessa alleanza. Dopo aver unito le forze per gestire l'immenso e letale impero criminale di Bobby Glass (Ray Winstone), per la coppia è giunto il momento di fare il grande salto. La vera sorpresa di questa stagione risiede nel cambio radicale di ambientazione.
La celebre e apparentemente tranquilla campagna inglese non sarà più l'unico teatro dei loro traffici illeciti. Eddie e Susie decideranno infatti di espandere il proprio business in Italia, spostandosi tra le meraviglie e le insidie del nostro Paese per tessere una nuova rete criminale internazionale. Il focus psicologico dei nuovi otto episodi ruoterà attorno a una domanda fondamentale: l'ambizione di Eddie supererà il limite? Fino a che punto si spingerà il duca prima di perdere definitivamente la propria anima?
Il ritorno della serie TV vede la conferma dei volti più amati della prima stagione: oltre a Theo James e Kaya Scodelario, ritroveremo Daniel Ings, Joely Richardson, Giancarlo Esposito e l'immancabile Vinnie Jones. La vera chicca per il pubblico italiano, tuttavia, è rappresentata dalle straordinarie novità del cast. Guy Ritchie ha infatti voluto inserire tre volti notissimi del nostro cinema all'interno delle nuove dinamiche criminali: Benedetta Porcaroli, Michele Morrone e Sergio Castellitto. I tre attori reciteranno in ruoli chiave all'interno della cornice italiana, pronti a dare filo da torcere ai protagonisti britannici in una giungla che, come recita il claim promozionale, "si sta espandendo".Fin dal suo debutto nel 2024, The Gentlemen ha conquistato il pubblico grazie al perfetto equilibrio tra humor britannico, crime, dialoghi taglienti e lo stile inconfondibile di Guy Ritchie. Pur essendo ispirata all'omonimo film del 2019, la serie ha saputo costruire una propria identità, introducendo personaggi originali e una narrazione capace di mescolare tensione e ironia. Anche per questo che The Gentlemen è diventata una delle serie più amate di Netflix. Con una trama più ambiziosa, un cast ancora più ricco e scenari internazionali, la seconda stagione punta a confermare il successo ottenuto dal primo capitolo. Le aspettative sono molto alte.