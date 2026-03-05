The Gilded Age 4: emergono nuovi dettagli sulla trama (e sul destino dei Russell)

Pubblicazione: 05 marzo alle 09:30

La quarta stagione di The Gilded Age promette di cambiare radicalmente gli equilibri dell’alta società newyorkese. I dettagli ufficiali sulla trama della nuova stagione confermano che il prezzo pagato da Bertha Russell per scalare l’élite sociale non è stato indolore. Il successo ha lasciato crepe profonde nella famiglia, e ora quelle fratture rischiano di allargarsi. Tra ambizioni, rivalità e nuove alleanze politiche, il mondo dorato dell’Ottocento appare più fragile che mai.

Ambientata nella New York degli anni 1880, nel pieno del boom economico, laracconta lo scontro tra la 'nuova ricchezza' dei Russell e l’aristocrazia tradizionale rappresentata dai van Rhijn. La quarta stagione, rinnovata ufficialmente nel luglio 2025 verso la fine della terza, parte da un presupposto chiaro:, ma a caro prezzo. Ora la sua famiglia deve

Secondo la sinossi ufficiale, Agnes van Rhijn coglie l’occasione per tentare di riprendere la posizione e l’influenza perdute, sfidando direttamente il prestigio dei Russell. La lotta per la supremazia sociale, che fin dall’inizio ha definito la serie, entra così in una nuova fase più aspra e strategica. Il monito è esplicito: “In questa nuova era, bisogna fare attenzione a ciò che si desidera”.

Una scena della quarta stagione di The Gilded Age, fonte: HBO

Le tensioni non sono soltanto pubbliche. Il finale della terza stagione aveva mostrato quanto la pressione costante di restare al vertice abbia logorato Bertha e George Russell. La coppia sembrava avviata verso il divorzio, ma la quarta stagione lascia intendere che una riconciliazione potrebbe non essere del tutto esclusa. Bertha ha costruito un impero apparentemente intoccabile; tuttavia, la sua posizione personale potrebbe spingerla a ridefinire il ruolo delle donne divorziate nella società, anziché dipendere esclusivamente dal sostegno del marito.

Parallelamente,intraprende un nuovo percorso di autodeterminazione, mentrecerca di ottenere l’accettazione della famiglia del futuro marito. Proprio su questo fronte si aprono diversi possibili sviluppi matrimoniali:potrebbe consolidare un matrimonio di convenienza con Turner; Marian e Larry sembrano avvicinarsi a un’unione; Peggy guarda a un futuro con il dottor William Kirkland. La promozione di Jordan Donica a regular

Sul piano del cast, la stagione 4 amplia ulteriormente l’universo della serie. Kelley Curran, interprete di Enid “Turner” Winterton fin dalla prima stagione, diventa membro fisso del cast, un dettaglio significativo alla luce delle manovre matrimoniali che coinvolgono il suo personaggio. Si aggiungono come guest star quattro nuovi volti di rilievo:

Berta Russell in The Gilded Age, fonte: HBO

Jim Gaffigan interpreterà Grover Cleveland, il 22º presidente degli Stati Uniti, che si reca a New York per cercare il favore dell’élite; Dallas Roberts sarà Daniel Manning, politico esperto e Segretario al Tesoro sotto Cleveland; Elizabeth Marvel vestirà i panni dell’infermiera Virginia Saville, impegnata alla Neighborhood Settlement House nel Lower East Side; Andrew Burnap sarà Porter, giovane gentiluomo dell’alta società con formazione Ivy League e capitali da investire in nuove imprese.

Torneranno inoltre i protagonisti principali, tra cui Carrie Coon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Cynthia Nixon, Christine Baranski, Harry Richardson, Blake Ritson, Taissa Farmiga e Audra McDonald.

La serie, creata e scritta da Julian Fellowes e prodotta da HBO in collaborazione con Universal Television, continua a intrecciare ambizione personale, politica nazionale e trasformazioni sociali. La quarta stagione sembra destinata a esplorare il momento in cui il potere conquistato rischia di diventare un peso, e in cui le vittorie pubbliche si trasformano in battaglie private. Per Bertha e i Russell, l’età dell’oro potrebbe rivelarsi più instabile di quanto abbiano mai immaginato.