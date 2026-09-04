The Invite protagonista del nuovo episodio del podcast Notorious Cult, con Giulia Leto
Notorious Cult torna con una nuova puntata dedicata a The Invite: ospite Giulia Leto, psicologa e sessuologa, per analizzare i temi del film di Olivia Wilde.
Notorious Cult è tornato con un nuovo appuntamento dedicato al grande cinema. Il vodcast dal vivo di Notorious Cinemas, realizzato insieme a BadTaste, ScreenWorld e CinemaSerieTV, ha dedicato la sua nuova puntata a The Invite - Il piacere è tutto nostro, la commedia agrodolce diretta da Olivia Wilde. L'evento si è tenuto il 1° settembre alle ore 20:00 al Notorious Cinemas di Merlata Bloom, dove il pubblico ha potuto prendere parte direttamente alla nostra chiacchierata cinefila.
A rendere ancora più interessante la serata è stata la presenza di Giulia Leto, psicologa e sessuologa, ospite speciale della puntata. Insieme a lei sono stati analizzati i temi al centro di The Invite e soprattutto le dinamiche sentimentali, relazionali e sessuali che legano i suoi protagonisti, cercando di andare oltre quello che il film mostra in superficie. Notorious Cult nasce infatti proprio dalla volontà di prolungare l'esperienza cinematografica oltre i titoli di coda: non una semplice presentazione del film, ma una vera chiacchierata collettiva nella quale pubblico, conduttori e ospiti possono confrontarsi su ciò che hanno appena visto.
Ed è difficile immaginare un titolo più adatto di The Invite per alimentare una discussione di questo tipo. Questa volta, infatti, gli spunti certamente non sono mancati. The Invite racconta l'incontro tra due coppie molto diverse tra loro, riunite per una cena destinata ben presto a prendere una piega completamente inaspettata. Joe e Angela stanno attraversando un momento complicato del loro matrimonio, mentre i loro vicini Pína e Hawk sembrano vivere la propria relazione in maniera decisamente più libera e disinibita.
The Invite rappresenta il nuovo lavoro dietro la macchina da presa di Wilde dopo Booksmart e Don't Worry Darling ed è l'adattamento americano della commedia spagnola Sentimental di Cesc Gay, dalla quale era già stato tratto in Italia Vicini di casa con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini. Dietro l'apparenza di una commedia provocatoria, il film utilizza così l'incontro tra le due coppie per parlare di matrimonio, sesso, desiderio e di tutto ciò che può accadere quando si smette improvvisamente di nascondere quello che si pensa davvero del proprio rapporto.
La puntata di Notorious Cult dedicata a The Invite - Il piacere è tutto nostro è quindi già disponibile su YouTube: un'occasione per recuperare la chiacchierata con Giulia Leto e scoprire quanto una semplice cena tra due coppie possa diventare il punto di partenza per parlare di relazioni, intimità e desideri molto più complicati di quanto sembrino.