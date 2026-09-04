The Invite protagonista del nuovo episodio del podcast Notorious Cult, con Giulia Leto

Pubblicazione: 04 settembre alle 17:14

Notorious Cult è tornato con un nuovo appuntamento dedicato al grande cinema. Il vodcast dal vivo di Notorious Cinemas, realizzato insieme a BadTaste, ScreenWorld e CinemaSerieTV, ha dedicato la sua nuova puntata a The Invite - Il piacere è tutto nostro, la commedia agrodolce diretta da Olivia Wilde. L'evento si è tenuto il 1° settembre alle ore 20:00 al Notorious Cinemas di Merlata Bloom, dove il pubblico ha potuto prendere parte direttamente alla nostra chiacchierata cinefila.

E adesso, per chi non era presente in sala o semplicemente vuole recuperare l'appuntamento, la puntata è disponibile su YouTube. La formula è stata ancora una volta quella che caratterizzafin dalla sua nascita: il cinema non viene soltanto guardato, ma discusso e analizzato insieme al pubblico, trasformando la proiezione in un'occasione per confrontarsi sui temi affrontati dal film.

A rendere ancora più interessante la serata è stata la presenza di Giulia Leto, psicologa e sessuologa, ospite speciale della puntata. Insieme a lei sono stati analizzati i temi al centro di The Invite e soprattutto le dinamiche sentimentali, relazionali e sessuali che legano i suoi protagonisti, cercando di andare oltre quello che il film mostra in superficie. Notorious Cult nasce infatti proprio dalla volontà di prolungare l'esperienza cinematografica oltre i titoli di coda: non una semplice presentazione del film, ma una vera chiacchierata collettiva nella quale pubblico, conduttori e ospiti possono confrontarsi su ciò che hanno appena visto.

Ed è difficile immaginare un titolo più adatto di The Invite per alimentare una discussione di questo tipo. Questa volta, infatti, gli spunti certamente non sono mancati. The Invite racconta l'incontro tra due coppie molto diverse tra loro, riunite per una cena destinata ben presto a prendere una piega completamente inaspettata. Joe e Angela stanno attraversando un momento complicato del loro matrimonio, mentre i loro vicini Pína e Hawk sembrano vivere la propria relazione in maniera decisamente più libera e disinibita.

The Invite, fonte: I Wonder Pictures

Quando i quattro si ritrovano intorno allo stesso tavolo, ciò che inizialmente sembraper portare a galla desideri, frustrazioni e verità rimaste a lungo nascoste. Una cena durante la quale, come recita la presentazione dell'evento, si farà praticamente di tutto, tranne che mangiare. Il film può inoltre contare su un cast di primissimo piano formato da

The Invite rappresenta il nuovo lavoro dietro la macchina da presa di Wilde dopo Booksmart e Don't Worry Darling ed è l'adattamento americano della commedia spagnola Sentimental di Cesc Gay, dalla quale era già stato tratto in Italia Vicini di casa con Claudio Bisio, Vittoria Puccini, Vinicio Marchioni e Valentina Lodovini. Dietro l'apparenza di una commedia provocatoria, il film utilizza così l'incontro tra le due coppie per parlare di matrimonio, sesso, desiderio e di tutto ciò che può accadere quando si smette improvvisamente di nascondere quello che si pensa davvero del proprio rapporto.

La puntata di Notorious Cult dedicata a The Invite - Il piacere è tutto nostro è quindi già disponibile su YouTube: un'occasione per recuperare la chiacchierata con Giulia Leto e scoprire quanto una semplice cena tra due coppie possa diventare il punto di partenza per parlare di relazioni, intimità e desideri molto più complicati di quanto sembrino.