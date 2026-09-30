The Love Hypothesis avrà un Sequel: in arrivo il libro e un film per Amazon

Pubblicazione: 30 settembre alle 15:03

La storia d'amore tra Olive Smith e Adam Carlsen non finisce qui. Ali Hazelwood, l'autrice del bestseller The Love Hypothesis - Il Teorema dell’Amore che ha conquistato milioni di lettori e dominato BookTok, ha annunciato martedì 29 settembre 2026 una doppia sorpresa destinata a far impazzire i fan: un libro sequel intitolato The Two-Body Problem in uscita a febbraio 2027, e un adattamento cinematografico già in sviluppo presso MRC per Amazon MGM Studios.

"Scrivere un sequel di The Love Hypothesis - Il Teorema dell’Amore non è una frase che pensavo di pronunciare un anno fa, ma ora non riesco a immaginare un mondo in cui The Two-Body Problem non esista",, accompagnando l'annuncio con la copertina del nuovo libro. L'autrice ha rivelato che il film tratto dal primo romanzo e il suo castrendendo la rivisitazione dei due personaggi un piacere assoluto.

L'annuncio arriva a pochi giorni dal debutto su Prime Video dell'adattamento cinematografico di The Love Hypothesis - Il Teorema dell’Amore, disponibile dal 23 settembre. Il film, diretto da Claire Scanlon con sceneggiatura di Sarah Rothschild e prodotto da Elizabeth Cantillon, vede Lili Reinhart nei panni di Olive e Tom Bateman in quelli del professor Adam Carlsen, soprannominato "Dr. Evil" dagli studenti per la sua severità. La storia segue Olive, una brillante dottoranda concentrata sulla sua carriera accademica a Stanford, la cui vita viene stravolta da un bacio impulsivo con l'intimidatorio professor Carlsen. Quello che inizia come un disperato tentativo di convincere la sua migliore amica Anh che ha superato la cotta per Jeremy si trasforma in una finta relazione con regole, confini e un accordo reciprocamente vantaggioso che finirà per sfumare i confini tra finzione e realtà.

Il successo del primo romanzo è stato straordinario. Pubblicato nel 2021, The Love Hypothesis - Il Teorema dell’Amore è diventato un fenomeno globale: bestseller del New York Times, ossessione di BookTok e trampolino di lancio per la carriera di Hazelwood, che ha venduto oltre 10 milioni di copie dei suoi libri in tutto il mondo. Diversi titoli della scrittrice sono già in fase di sviluppo per adattamenti audiovisivi. Il romanzo, che è nato come fan fiction di Star Wars basata sulla coppia Rey e Kylo Ren interpretati da Daisy Ridley e Adam Driver, ha saputo conquistare un pubblico vastissimo ben oltre i confini della community originaria.

, mescolando slice of life, tumulti post-dottorato e un'esplorazione senza compromessi della sfida più difficile che si affronta in una relazione a lungo termine: decidere cosa mangiare per cena. Hazelwood, consapevole dell'attaccamento emotivo dei lettori ai personaggi, ha voluto rassicurare chi potrebbe sentirsi spiazzato da un sequel non annunciato: "Sentitevi liberi di saltare questo libro e sostituirlo con qualsiasi headcanon preferiate, ci vediamo al prossimo. Ma se volete leggere altro su Adam e Olive, questo è per voi".

Riguardo all'adattamento cinematografico del sequel, l'autrice ha preferito usare cautela: "Niente è garantito", ha premesso prima di confermare che MRC sta sviluppando un film basato su The Two-Body Problem per Amazon MGM Studios. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sulla produzione, sul possibile ritorno del cast originale o sulle tempistiche di realizzazione.

La pubblicazione di The Two-Body Problem è fissata per il 2 febbraio 2027. Nel frattempo, i fan possono godersi l'adattamento del primo romanzo su Prime Video, dove la chimica tra Reinhart e Bateman sta già conquistando gli spettatori. La domanda che tutti si pongono è se il cast del primo film tornerà per il sequel cinematografico, considerando quanto Hazelwood abbia sottolineato l'importanza degli attori nel farla riappassionare ai suoi personaggi. Per ora, resta solo da aspettare e sperare che l'ipotesi dell'amore tra Olive e Adam continui a dimostrarsi vincente anche in questa nuova avventura.