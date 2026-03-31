The Magic Faraway Tree esplode tra i critici: il fantasy con Andrew Garfield debutta con un rating quasi impeccabile
Il fantasy The Magic Faraway Tree debutta con grande successo: una famiglia, un albero magico e mondi fantastici in un’avventura emozionante.
Il debutto del nuovo fantasy The Magic Faraway Tree sta attirando grande attenzione nel mondo del cinema internazionale. Il film, ispirato a una storica serie letteraria per ragazzi, ha già conquistato la critica con un esordio quasi perfetto, infatti, le prime recensioni lo descrivono come un’esperienza familiare ricca di immaginazione e sentimento. Al centro della storia c’è una famiglia che si trasferisce in campagna e scopre un albero misterioso. Questo albero li trasporta in mondi fantastici, diventando il punto di partenza di un viaggio di riconnessione emotiva. Il risultato è un fantasy moderno che unisce avventura, emozione e messaggi attuali.Per comprendere meglio il progetto, è utile partire dall’origine: il film adatta la celebre saga di Enid Blyton, pubblicata tra il 1939 e il 1951, già portata in TV nel 1997 con una serie animata a episodi. Questa nuova versione cinematografica, sviluppata dopo anni di lavoro iniziati nel 2014 sotto Neal Street Productions, ha richiesto un lungo percorso produttivo prima di arrivare alla fase di riprese con un cast internazionale. La sceneggiatura è firmata da Simon Farnaby, noto per il suo lavoro su film come Paddington 2 e Wonka, mentre la regia è di Ben Gregor.
La trama segue i Thompson: Tim (Andrew Garfield) e Polly (Claire Foy) si trasferiscono con i figli nella campagna britannica per ricostruire la loro vita familiare. Qui scoprono il Magic Faraway Tree, un passaggio verso mondi incantati popolati da creature e personaggi straordinari. Tra questi spiccano Silky (Nicola Coughlan), Moonface, Dame Washalot, Saucepan Man e altri abitanti fantastici che guidano la famiglia nelle loro avventure. Rebecca Ferguson interpreta Dame Snap, figura severa e antagonista in uno dei mondi visitati.
La critica ha accolto il film in modo molto positivo, lodando soprattutto l’atmosfera “incantevole e stravagante” e la capacità di aggiornare il racconto originale con temi contemporanei, come il rapporto con la tecnologia e l’influenza digitale. The Magic Faraway Tree debutta con uno straordinario punteggio del 100% su Rotten Tomatoes. Tuttavia alcune recensioni sottolineano che la storia non raggiunge la profondità emotiva di altri grandi successi del genere familiare come Paddington o Wonka, e che il personaggio di Ferguson risulta meno sviluppato rispetto ad altri.Nonostante ciò, il giudizio complessivo resta estremamente favorevole: Garfield e Foy sono apprezzati per la loro intensità emotiva, mentre Nicola Coughlan si distingue per una performance vivace e originale. Con un rating iniziale perfetto e un’accoglienza entusiasta, The Magic Faraway Tree si candida a diventare uno dei fantasy familiari più discussi della stagione, soprattutto grazie al suo mix di nostalgia letteraria e linguaggio cinematografico moderno.