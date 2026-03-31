The Magic Faraway Tree esplode tra i critici: il fantasy con Andrew Garfield debutta con un rating quasi impeccabile

Pubblicazione: 31 marzo alle 07:30

Il debutto del nuovo fantasy The Magic Faraway Tree sta attirando grande attenzione nel mondo del cinema internazionale. Il film, ispirato a una storica serie letteraria per ragazzi, ha già conquistato la critica con un esordio quasi perfetto, infatti, le prime recensioni lo descrivono come un’esperienza familiare ricca di immaginazione e sentimento. Al centro della storia c’è una famiglia che si trasferisce in campagna e scopre un albero misterioso. Questo albero li trasporta in mondi fantastici, diventando il punto di partenza di un viaggio di riconnessione emotiva. Il risultato è un fantasy moderno che unisce avventura, emozione e messaggi attuali.

Per comprendere meglio il progetto, è utile partire dall’origine: il film adatta la celebre saga di Enid Blyton, pubblicata tra il 1939 e il 1951, già portata in TV nel 1997 con una serie animata a episodi. Questa nuova versione cinematografica, sviluppata dopo anni di lavoro iniziati nel 2014 sotto Neal Street Productions,con un cast internazionale. La sceneggiatura è firmata da Simon Farnaby, noto per il suo lavoro su film come Paddington 2 e Wonka, mentre la regia è di Ben Gregor.

La trama segue i Thompson: Tim (Andrew Garfield) e Polly (Claire Foy) si trasferiscono con i figli nella campagna britannica per ricostruire la loro vita familiare. Qui scoprono il Magic Faraway Tree, un passaggio verso mondi incantati popolati da creature e personaggi straordinari. Tra questi spiccano Silky (Nicola Coughlan), Moonface, Dame Washalot, Saucepan Man e altri abitanti fantastici che guidano la famiglia nelle loro avventure. Rebecca Ferguson interpreta Dame Snap, figura severa e antagonista in uno dei mondi visitati.

La critica ha accolto il film in modo molto positivo, lodando soprattutto l’atmosfera “incantevole e stravagante” e la capacità di aggiornare il racconto originale con temi contemporanei, come il rapporto con la tecnologia e l’influenza digitale. The Magic Faraway Tree debutta con uno straordinario punteggio del 100% su Rotten Tomatoes. Tuttavia alcune recensioni sottolineano che la storia non raggiunge la profondità emotiva di altri grandi successi del genere familiare come Paddington o Wonka, e che il personaggio di Ferguson risulta meno sviluppato rispetto ad altri.

Fonte / ScreenRant

Nonostante ciò, il giudizio complessivo resta estremamente favorevole:vivace e originale. Con un rating iniziale perfetto e un’accoglienza entusiasta, The Magic Faraway Tree si candida a diventare uno dei fantasy familiari più discussi della stagione, soprattutto grazie al suo mix di nostalgia letteraria e linguaggio cinematografico moderno.