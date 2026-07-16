The Mandalorian and Grogu arriva in digitale e 4K: svelate SteelBook, edizioni e contenuti speciali

Pubblicazione: 16 luglio alle 08:15

L'attesa sta per finire e dopo essere approdato nelle sale cinematografiche questa estate, Star Wars: The Mandalorian and Grogu si prepara a fare il suo ingresso nelle case degli appassionati di tutto il mondo. Il primo film cinematografico dedicato alle avventure di Din Djarin e del suo giovane apprendista Grogu sarà disponibile in digitale a partire dal 21 luglio e in formato fisico dal 25 agosto, portando con sé un tesoro di contenuti esclusivi che promettono di arricchire l'esperienza già vissuta in sala.

Non si tratta di una semplice replica dell'esperienza cinematografica, visto cheha preparato un'offerta articolata che include edizioni digitali su, oltre a versioni fisiche in. Per i collezionisti più accaniti, è prevista un'edizione speciale Beskar Collector's Edition, disponibile esclusivamente negli Stati Uniti, che include una confezione speciale,

Il ritorno della saga al grande schermo dopo la conclusione della Skywalker Saga rappresenta un momento significativo per il franchise. The Mandalorian and Grogu porta sul grande schermo personaggi che per tre stagioni pluripremiate hanno dominato Disney+, conquistando milioni di fan con la loro chimica inconfondibile e avventure avvincenti. Ma questa volta il formato cinematografico ha permesso al regista Jon Favreau di espandere la scala narrativa e visiva, regalando battaglie aeree spettacolari, combattimenti con TIE fighter e una serie di sorprese che hanno tenuto il pubblico incollato allo schermo.

The Mandalorian and Grogu 4K UHD release will have three configurations: Steelbook, Beskar Collector's Edition (USA exclusive) with special packaging and metal posters, and a standard case. Plus a separate Blu-ray release. Release date is August 25 with Digital on July 21.… pic.twitter.com/HwBCAtaX7c — TheHDRoom in 4K UHD (@thehdroom) July 14, 2026

La trama accompagna il Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal e Grogu attraverso nuove sfide e angoli inesplorati della galassia. Il duo si trova ad affrontare situazioni che mettono alla prova non solo le loro abilità di combattimento, ma anche il loro legame sempre più profondo. L'introduzione di nuovi personaggi arricchisce ulteriormente la narrazione: il Colonnello Ward, interpretato da Sigourney Weaver, e Rotta the Hutt, doppiato da Jeremy Allen White, si aggiungono a un cast che promette dinamiche inedite e sviluppi narrativi inaspettati.

Ma ciò che distingue veramente questa release casalinga è la quantità e la qualità dei contenuti bonus, visto cheoffrono ore di materiale esclusivo che sollevano il velo sul processo creativo dietro il film. Il fiore all'occhiello è il, che accompagna gli spettatori attraverso le scelte registiche, gli aneddoti dal set e i dettagli che potrebbero sfuggire a una prima visione.

Tra i featurette più attesi c'è "Crafting The Mandalorian and Grogu", un viaggio nel dietro le quinte che svela il lavoro certosino di artisti e innovatori. La realizzazione di un film Star Wars richiede una combinazione unica di artigianalità tradizionale e tecnologia all'avanguardia, con i pupazzi animatronici, le miniature fisiche, il design sonoro e gli effetti visivi si fondono per creare mondi credibili e creature memorabili. Questo featurette offre uno sguardo privilegiato su come ogni elemento contribuisce alla magia finale.

Mandalorian and Grogu, fonte: Disney

"Biomes—From Snow to Swamp" porta gli spettatori in un viaggio insieme a Favreau e alla sua troupe attraverso due nuovi pianeti che potrebbero risultare familiari ai fan della trilogia originale. La costruzione di paesaggi innevati e paludi viventi da zero rappresenta una sfida tecnica e artistica considerevole. Il featurette mostra come i cineasti abbiano ingegnosamente ricostruito questi ambienti, bilanciando omaggi al passato della saga con innovazioni contemporanee.

Tra i contenuti speciali spicca anche "Welcome to Shakari", un featurette che porta gli spettatori dietro le quinte della realizzazione della nuova metropoli vista nel film. Il documentario mostra come è stata costruita questa gigantesca città di Star Wars, trasformata nel palcoscenico delle avventure di Din Djarin e Grogu. Un'occasione per scoprire più da vicino il lavoro di scenografi, tecnici ed effetti visivi che hanno contribuito a dare forma a uno degli ambienti più ambiziosi del lungometraggio.

Le edizioni in 4K Ultra HD permetteranno inoltre di apprezzare al meglio il comparto tecnico del film, dalle battaglie spaziali ai paesaggi della galassia, fino ai dettagli delle armature mandaloriane. Per chi dispone di un impianto home theater, sarà il modo migliore per rivivere l'esperienza cinematografica con la massima qualità audio e video. Ovviamente per gli appassionati del formato fisico non mancheranno le edizioni da collezione. Oltre alla classica SteelBook, negli Stati Uniti sarà disponibile anche la Beskar Collector's Edition, che includerà una confezione esclusiva, poster in metallo e il film in formato 4K UHD, Blu-ray e digitale.

I fan potranno quindi scegliere se acquistare il film in digitale già dal 21 luglio oppure attendere il 25 agosto per le edizioni fisiche, entrambe arricchite dai numerosi contenuti extra dedicati al dietro le quinte. Ad ogni modo, per gli appassionati di Star Wars, questa release rappresenta soprattutto l'occasione per scoprire come è nato il primo film cinematografico dedicato a The Mandalorian e Grogu. Tra commento audio, documentari e featurette, il materiale bonus promette infatti di approfondire il lavoro di Jon Favreau e del team di Lucasfilm, mostrando il processo creativo che ha portato sul grande schermo due dei personaggi più amati dell'universo di Star Wars.