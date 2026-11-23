Pubblicazione: 23 novembre alle 21:15

Ambientato nel Nuovo Messico del 1885, The Missing è un western diretto da Ron Howard con protagonista Cate Blanchett. Al centro della storia c'è Maggie Gilkeson, una donna che gestisce un ranch e cresce da sola le figlie Lilly e Dot. La sua esistenza viene sconvolta quando Lilly viene rapita da una banda di criminali guidata da un misterioso brujo, uno stregone che intende venderla insieme ad altre giovani prigioniere.

Disperata e determinata a ritrovare la figlia,. L'unica persona che accetta di partire con lei è il padre Samuel Jones, interpretato da Tommy Lee Jones, che torna nella sua vita dopo molti anni di assenza. Il loro rapporto è profondamente compromesso,

La ricerca di Lilly si trasforma in una spedizione estremamente pericolosa attraverso territori ostili. Maggie e Jones possono contare anche sull'aiuto di alcuni alleati Chiricahua, ma raggiungere i rapitori si rivela più difficile del previsto. I primi tentativi di liberazione non vanno a buon fine e il brujo dimostra di possedere un potere inquietante, ricorrendo anche a pratiche rituali per colpire Maggie a distanza.

Il finale di The Missing ruota attorno allo scontro decisivo tra Jones e lo stregone. L'uomo comprende che per salvare le ragazze deve affrontare direttamente il nemico, mettendo a rischio la propria vita. Nel confronto conclusivo riesce a sconfiggere il brujo, ponendo fine alla sua minaccia e permettendo alle prigioniere, tra cui Lilly, di riacquistare la libertà.

, ma il suo sacrificio assume un significato importante per Maggie. Dopo anni di distanza e risentimento,, riconquistando almeno in parte il posto che aveva perduto nella vita della figlia. Non può cancellare gli errori del passato, ma trova un modo per rimediare prima che sia troppo tardi.

L'ultima parte del film mostra Maggie mentre riabbraccia Lilly e si prepara a tornare al ranch insieme a Dot. La famiglia può finalmente ritrovare la serenità, anche se la morte di Jones lascia una ferita destinata a rimanere. Il significato del finale va oltre la liberazione della ragazza, Ron Howard racconta una storia di riconciliazione, perdono e sacrificio, mostrando come anche un rapporto profondamente compromesso possa trovare una possibilità di riscatto.