The Morning Show, Apple decide il destino della serie: la scelta potrebbe deludere molti fan

Pubblicazione: 24 luglio alle 09:30

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan della serie che ha letteralmente messo Apple TV sulla mappa dello streaming globale. The Morning Show, il drama che dal 2019 ha accompagnato milioni di spettatori attraverso scandali, pandemie e colpi di scena dietro le quinte di un immaginario programma mattutino americano, chiuderà definitivamente i battenti con la quinta stagione.

La Casa di Cupertino ha confermato ufficialmente che la produzione attualmente in corso rappresenteràche ha ridefinito gli standard del prestigio televisivo in streaming. Dal lancio simultaneo con la piattaforma stessasi è imposta come il primo vero successo di Apple nel competitivo mondo dello streaming.

Non un semplice esperimento, ma un breakout hit capace di rivaleggiare con le produzioni di Netflix, HBO e Amazon. La serie ha saputo cavalcare temi scottanti e attualissimi: dal movimento MeToo che ne ha costituito il fulcro narrativo della prima stagione, passando per la gestione della pandemia Covid-19, fino ad arrivare a complesse trame di spionaggio corporativo e scalate aziendali che hanno tenuto incollati allo schermo un pubblico globale.

The Morning Show, fonte: Apple

Il cast stellare ha rappresentato fin dall'inizio uno dei punti di forza indiscutibili della produzione. Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, entrambe anche produttrici esecutive, hanno prestato volto e talento ai personaggi centrali di Alex Levy e Bradley Jackson, affiancate da un ensemble di attori di primissimo livello che ha contribuito a elevare il livello drammatico della serie. Un investimento significativo in termini di cachet e risorse produttive che ha dato i suoi frutti in termini di visibilità e credibilità per la giovane piattaforma.

e dovrebbe debuttare nel corso del. Sebbenenon abbia ancora annunciato una data di premiere ufficiale, il pattern consolidato della serie suggerisce, mantenendo la tradizione di rilascio autunnale che ha caratterizzato le precedenti stagioni. Questo schema biennale tra una stagione e l'altra ha permesso alla produzione di, ma ha anche allungato considerevolmente i tempi narrativi.

La decisione di concludere la serie dopo cinque stagioni solleva inevitabilmente interrogativi. Si tratta di una scelta creativa degli showrunner, che preferiscono chiudere la storia al suo apice narrativo piuttosto che rischiare un declino qualitativo? Oppure entrano in gioco considerazioni economiche legate ai costi di produzione sempre più elevati e ai contratti delle star coinvolte? O ancora, potrebbe riflettere una strategia più ampia di Apple TV nel rinnovare il proprio catalogo e investire in nuovi progetti dopo aver consolidato la propria posizione nel mercato?

The Morning Show, fonte: Apple

The Morning Show ha segnato un'epoca per Apple TV, dimostrano che un nuovo player poteva competere con i giganti consolidati dello streaming, attirando talenti di primo piano e creando contenuti capaci di generare conversazione culturale. Ha affrontato temi complessi come il potere, l'abuso, la responsabilità mediatica e le dinamiche di genere nel mondo del lavoro con una profondità raramente vista nelle produzioni mainstream.

Per gli appassionati della serie, la notizia della conclusione rappresenta un momento agrodolce. Da un lato, la certezza di vedere una conclusione definitiva della storia, presumibilmente scritta e pianificata dagli autori per offrire una chiusura soddisfacente alle vicende dei personaggi.

Dall'altro, la consapevolezza che uno degli show più ambiziosi e riusciti del panorama streaming contemporaneo sta per tirare le tende. Resta da vedere come la quinta stagione saprà chiudere i numerosi archi narrativi lasciati aperti e quale eredità lascerà The Morning Show nel panorama televisivo. Una cosa è certa, dopo che le riprese della quarta stagione hanno fatto parlare di sé, quando nel 2027 andrà in onda l'ultimo episodio, si chiuderà definitivamente un capitolo fondamentale non solo per Apple TV, ma per l'intera evoluzione dello streaming premium degli ultimi anni.