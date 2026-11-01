The Nameless Ballad arriva nei cinema italiani: il nuovo horror di Federico Zampaglione trasforma la musica in un incubo
The Nameless Ballad, il nuovo horror di Federico Zampaglione, arriva nei cinema italiani il 5 novembre 2026. Ecco trama, cast e anteprime.
Il cinema horror italiano si prepara ad accogliere un nuovo incubo, e questa volta tutto comincia da una melodia che sarebbe stato meglio dimenticare. The Nameless Ballad, il nuovo film diretto da Federico Zampaglione, arriverà nelle sale italiane il 5 novembre 2026 con FilmClub Distribuzione, riportando sul grande schermo il regista di The Well con una storia che intreccia musica, ossessione e presenze soprannaturali. Un progetto particolarmente personale, che promette di esplorare il lato più oscuro della creatività artistica e le conseguenze di una ricerca dell'ispirazione capace di trasformarsi in qualcosa di molto più inquietante.
Le aspettative della casa discografica, le pressioni delle persone che lo circondano e una crescente dipendenza dai farmaci lo trascinano in una crisi sempre più profonda, fino a spingerlo a prendere una decisione drastica. Nella speranza di ritrovare la serenità e soprattutto l'ispirazione perduta, Sam decide di lasciare tutto e tornare in Italia, nei luoghi legati alla propria infanzia. Si rifugia così in una villa isolata, convinto che la lontananza dal mondo dello spettacolo possa aiutarlo a ricominciare. Ma quella che dovrebbe essere una pausa necessaria per rimettere insieme i pezzi della propria vita si trasforma presto in qualcosa di completamente diverso.
La scoperta di un vecchio pianoforte e di un diario dimenticato segna infatti l'inizio di un'esperienza terrificante. All'interno della casa, il musicista comincia a percepire presenze misteriose e a vivere situazioni sempre più difficili da spiegare. Le sue paure sembrano prendere forma, mentre il confine tra ciò che è reale e ciò che potrebbe essere soltanto il prodotto della sua mente diventa progressivamente più sottile. La musica, che fino a quel momento aveva rappresentato la sua ragione di vita, finisce così per trasformarsi nel cuore stesso dell'incubo.
Il cast comprende, oltre a Jamie Ward, anche Giglia Marra, Alana Boden e Fabrizio Ferracane, affiancati da Seumas Sargent, Reed Stokes, Sergio Ceglie, Mia Desando e Vincenzo De Michele. La produzione è firmata da Somic Film in associazione con Minerva Pictures, con Michele Protino nel ruolo di produttore. Per Federico Zampaglione, conosciuto dal grande pubblico anche come voce dei Tiromancino, il film rappresenta un'occasione per mettere in relazione le sue due grandi passioni. Difatti il regista dopo The Well, horror che ha trovato distribuzione in numerosi Paesi, ha scelto di raccontare un incubo profondamente legato alla creazione musicale, affrontando temi come la pressione del successo, la paura del fallimento e il rischio di perdere sé stessi nel tentativo di soddisfare le aspettative degli altri.
Prima dell'arrivo nei cinema, The Nameless Ballad sarà protagonista di un appuntamento speciale a Lucca Comics & Games 2026. Il film verrà infatti proiettato sabato 31 ottobre, nella notte di Halloween, presso il Cinema Astra, all'interno della sezione Notti Horror. Alla serata parteciperanno lo stesso Zampaglione, Barbara Baraldi e Giglia Marra, offrendo agli spettatori la possibilità di scoprire il progetto insieme ad alcuni dei suoi protagonisti. La pellicola è stata inoltre presentata il 17 ottobre al Ravenna Nightmare Film Festival, mentre dal 1° novembre prenderà il via un tour promozionale attraverso diverse città italiane, in attesa del debutto ufficiale nelle sale.