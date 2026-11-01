The Nameless Ballad arriva nei cinema italiani: il nuovo horror di Federico Zampaglione trasforma la musica in un incubo

Pubblicazione: 01 novembre alle 17:39

Il cinema horror italiano si prepara ad accogliere un nuovo incubo, e questa volta tutto comincia da una melodia che sarebbe stato meglio dimenticare. The Nameless Ballad, il nuovo film diretto da Federico Zampaglione, arriverà nelle sale italiane il 5 novembre 2026 con FilmClub Distribuzione, riportando sul grande schermo il regista di The Well con una storia che intreccia musica, ossessione e presenze soprannaturali. Un progetto particolarmente personale, che promette di esplorare il lato più oscuro della creatività artistica e le conseguenze di una ricerca dell'ispirazione capace di trasformarsi in qualcosa di molto più inquietante.

Dopo aver conquistato l'attenzione degli appassionati del genere con i suoi precedenti lavori,torna dietro la macchina da presa con un horror psicologico e soprannaturale che affonda le proprie radici proprio nel mondo che conosce meglio: quello della musica. Il film, presentato, è pronto a raggiungere anche il pubblico italiano grazie a, in collaborazione con. Al centro della vicenda troviamo, un musicista inglese di, interpretato da. Dopo aver raggiunto il successo, il giovane si ritrova improvvisamente incapace di scrivere nuove canzoni.

Le aspettative della casa discografica, le pressioni delle persone che lo circondano e una crescente dipendenza dai farmaci lo trascinano in una crisi sempre più profonda, fino a spingerlo a prendere una decisione drastica. Nella speranza di ritrovare la serenità e soprattutto l'ispirazione perduta, Sam decide di lasciare tutto e tornare in Italia, nei luoghi legati alla propria infanzia. Si rifugia così in una villa isolata, convinto che la lontananza dal mondo dello spettacolo possa aiutarlo a ricominciare. Ma quella che dovrebbe essere una pausa necessaria per rimettere insieme i pezzi della propria vita si trasforma presto in qualcosa di completamente diverso.

The Nameless Ballad, fonte: Somic Film

La scoperta di un vecchio pianoforte e di un diario dimenticato segna infatti l'inizio di un'esperienza terrificante. All'interno della casa, il musicista comincia a percepire presenze misteriose e a vivere situazioni sempre più difficili da spiegare. Le sue paure sembrano prendere forma, mentre il confine tra ciò che è reale e ciò che potrebbe essere soltanto il prodotto della sua mente diventa progressivamente più sottile. La musica, che fino a quel momento aveva rappresentato la sua ragione di vita, finisce così per trasformarsi nel cuore stesso dell'incubo.

E una melodia proveniente dal passato sembra custodire qualcosa che non avrebbe mai dovuto essere riportato alla luce. A rendere particolarmente interessanteè anche il coinvolgimento di, scrittrice e curatrice editoriale di, che ha collaborato con Zampaglione alla sceneggiatura. Un incontro creativo che unisce due sensibilità profondamente legate all'immaginario horror, con l'obiettivo di costruire una storia nella quale il soprannaturale si intreccia alle fragilità del protagonista.

Il cast comprende, oltre a Jamie Ward, anche Giglia Marra, Alana Boden e Fabrizio Ferracane, affiancati da Seumas Sargent, Reed Stokes, Sergio Ceglie, Mia Desando e Vincenzo De Michele. La produzione è firmata da Somic Film in associazione con Minerva Pictures, con Michele Protino nel ruolo di produttore. Per Federico Zampaglione, conosciuto dal grande pubblico anche come voce dei Tiromancino, il film rappresenta un'occasione per mettere in relazione le sue due grandi passioni. Difatti il regista dopo The Well, horror che ha trovato distribuzione in numerosi Paesi, ha scelto di raccontare un incubo profondamente legato alla creazione musicale, affrontando temi come la pressione del successo, la paura del fallimento e il rischio di perdere sé stessi nel tentativo di soddisfare le aspettative degli altri.

The Nameless Ballad, fonte: Somic Film

Prima dell'arrivo nei cinema, The Nameless Ballad sarà protagonista di un appuntamento speciale a Lucca Comics & Games 2026. Il film verrà infatti proiettato sabato 31 ottobre, nella notte di Halloween, presso il Cinema Astra, all'interno della sezione Notti Horror. Alla serata parteciperanno lo stesso Zampaglione, Barbara Baraldi e Giglia Marra, offrendo agli spettatori la possibilità di scoprire il progetto insieme ad alcuni dei suoi protagonisti. La pellicola è stata inoltre presentata il 17 ottobre al Ravenna Nightmare Film Festival, mentre dal 1° novembre prenderà il via un tour promozionale attraverso diverse città italiane, in attesa del debutto ufficiale nelle sale.

L'appuntamento coni. Un film che punta a trasformare il desiderio di creare qualcosa di indimenticabile in, ricordando che non tutte le melodie meritano di essere ascoltate. E soprattutto che alcune, una volta tornate dal passato, potrebbero essere impossibili da dimenticare.