The Nameless Ballad, Federico Zampaglione svela i retroscena del suo horror: tutto nasce dalla paura di fallire

Pubblicazione: 01 novembre alle 17:40

The Nameless Ballad non nasce soltanto dalla passione di Federico Zampaglione per il cinema horror. Dietro il suo nuovo film, in arrivo nelle sale italiane il 5 novembre 2026 con FIlmClub Distribuzione, si nasconde qualcosa di molto più personale: la paura di perdere l'ispirazione, il peso del successo e quell'ossessione creativa che il regista conosce da oltre trent'anni grazie alla sua carriera musicale. Ma la lavorazione del progetto riserva anche alcune curiosità, dalla scelta di una villa del Seicento alla ricerca di una melodia capace di diventare il vero incubo della storia.

Dopo, distribuito in oltre cento Paesi, Zampaglione avrebbe potuto continuare a puntare su un horror particolarmente esplicito. Ha invece scelto una direzione diversa, costruendo una vicenda nella quale il terrore nasce prima di tutto. Una decisione che, come ha spiegato in alcune recenti interviste, è strettamente legata alla sua esperienza personale. In un'intervista concessa a Eye for Film, il regista ha raccontato di aver cominciato a riflettere sul rapporto tra

Oggi un artista può diventare famoso improvvisamente grazie ai social, ma ritrovarsi altrettanto rapidamente schiacciato dalle aspettative del pubblico e dell'industria discografica. Da questa considerazione è nata l'idea di trasformare la pressione creativa in un racconto dell'orrore. Il protagonista Sam Gallo, interpretato da Jamie Ward, è infatti un giovane musicista incapace di ritrovare l'ispirazione dopo aver conosciuto il successo. La ricerca di una nuova canzone lo conduce in una villa isolata, dove le sue insicurezze finiscono per intrecciarsi con presenze misteriose e un passato che sembra non voler restare sepolto.

The Nameless Ballad, fonte: Somic Film

Uno degli aspetti più interessanti della produzione riguarda proprio la scelta della location, visto che le riprese sono iniziate nel dicembre 2025 a Villa Pacieri, una dimora del Seicento situata a Fara in Sabina, in provincia di Rieti. Un edificio storico che, con i suoi ambienti e gli arredi particolari, si è rivelato fondamentale per costruire l'atmosfera del film. Intervistato da Best Movie, Zampaglione ha ricordato con entusiasmo l'esperienza sul set, sottolineando soprattutto la presenza di una troupe molto giovane. Il regista ha raccontato di aver trovato professionisti particolarmente preparati e appassionati, appartenenti a una generazione che non considera più l'horror un genere cinematografico di secondo piano.

Anche il produttoreha evidenziato l'importanza del progetto per Somic Film, una società relativamente giovane che ha scelto proprio il nuovo lavoro di Zampaglione per affrontare un'importante sfida produttiva. La volontà era realizzare, capace di distinguersi attraverso la costruzione della tensione e la cura dell'ambientazione. Un'altra curiosità riguarda la sceneggiatura, nata dalla collaborazione tra, scrittrice e curatrice editoriale di Dylan Dog. I due non si sono limitati a dividere il lavoro, ma hanno sviluppato la storia attraverso diverse versioni. Come raccontato dal regista in un'intervista ripresa sul sito ufficiale della scrittrice,aveva inizialmente preparato una prima stesura, successivamente rielaborata da Baraldi con nuove idee e suggestioni.

I due hanno poi lavorato insieme a una terza versione, cercando di unire gli elementi migliori delle precedenti. Il risultato è una storia che non vuole affidarsi esclusivamente alle apparizioni soprannaturali, ma cerca di mettere continuamente in discussione ciò che il protagonista vede e percepisce. L'obiettivo è far dubitare lo spettatore della realtà stessa degli eventi, accompagnandolo progressivamente in un incubo dal quale diventa sempre più difficile distinguere la verità dall'immaginazione. Ma forse il retroscena più affascinante riguarda la musica. Per un film che ruota intorno a una ballata misteriosa, trovare la composizione giusta rappresentava una delle sfide principali.

The Nameless Ballad, fonte: Somic Film

In un'intervista pubblicata da DarkVeins, Zampaglione ha spiegato che la melodia centrale di The Nameless Ballad non è nata immediatamente. Il regista aveva ascoltato numerose proposte, cercando qualcosa che non assomigliasse alla classica musica per pianoforte di un film horror. La composizione doveva trasmettere inquietudine, ma anche malinconia, perdita e un senso di mistero difficile da definire. Dopo diversi tentativi, è arrivata la proposta di Andrea Pesce, che ha convinto Zampaglione proprio per la sua capacità di rimanere impressa nella memoria.

Il regista ha raccontato che, dopo averla ascoltata, non riusciva più a togliersela dalla testa. Era esattamente l'effetto che cercava:, ma capace di trasformarsi in un pensiero ricorrente e disturbante. Una scelta particolarmente significativa, perché la musica non rappresenta soltanto l'accompagnamento della storia: diventa uno degli elementi fondamentali dell'orrore. La volontà di allontanarsi dalle soluzioni più prevedibili emerge anche dal modo in cuiha deciso di raccontare la casa infestata. Nella stessa intervista a Eye for Film,di non voler riproporre semplicemente una dimora buia e decadente, come spesso accade nel cinema di fantasmi.

Ha preferito invece lavorare su ambienti capaci di trasmettere inquietudine attraverso la solitudine e un'atmosfera apparentemente più moderna. Anche la presenza soprannaturale che tormenta il protagonista possiede una storia legata a esperienze umane e a comportamenti del passato, senza ridursi a una semplice figura mostruosa. Zampaglione ha inoltre chiarito di aver cercato un approccio diverso rispetto a The Well, visto che mentre il precedente film puntava anche su effetti pratici e sequenze particolarmente forti, The Nameless Ballad privilegia un'inquietudine che cresce lentamente, senza ricorrere continuamente a spaventi improvvisi.

Una scelta che riflette il desiderio di realizzare un'opera più intima, nella quale i problemi reali del protagonista rendono ancora più credibile la componente soprannaturale. C'è poi un piccolo aneddoto che riguarda le origini della passione di Zampaglione per l'horror. Il regista ha ricordato che, quando aveva appena cinque o sei anni, suo padre lo portò in un parco divertimenti di Roma. Una delle attrazioni prevedeva l'ingresso attraverso la bocca spalancata di un enorme drago, dietro la quale si nascondeva un percorso dell'orrore. L'esperienza lo terrorizzò, ma allo stesso tempo lo entusiasmò.

E proprio quella combinazione di paura e divertimento contribuì a far nascere il suo amore per il genere, destinato molti anni dopo a diventare una parte fondamentale della sua carriera cinematografica. Il film ha già iniziato il proprio percorso internazionale con la presentazione al FrightFest di Londra, mentre il pubblico italiano avrà un'occasione speciale per scoprirlo prima dell'uscita ufficiale.sarà infatti proiettato il, nella sezione Notti Horror, con la presenza di Federico Zampaglione, Barbara Baraldi e Giglia Marra. Dal 5 novembre arriverà poi nei cinema italiani, distribuito dain collaborazione con Scream Hub.

Dietro il nuovo horror di Zampaglione si nasconde dunque un progetto costruito attraverso esperienze personali, collaborazioni creative e una ricerca musicale particolarmente complessa. Un film che nasce dalla paura di perdere ciò che si ama di più e che trasforma proprio quella passione in una possibile condanna. Perché in The Nameless Ballad il vero incubo non è soltanto ciò che si nasconde nell'oscurità, ma anche quello che può accadere quando un artista non riesce più a trovare la propria voce.