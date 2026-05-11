The Odyssey: l'atmosfera cupa in cui compare Elliot Page nel trailer potrebbe essere un indizio sul suo ruolo

Pubblicazione: 11 maggio alle 15:00

Una teoria sta circolando con insistenza tra gli appassionati di cinema: Elliot Page potrebbe interpretare il fantasma di Achille in The Odyssey, l'attesissimo adattamento dell'epopea omerica diretto da Christopher Nolan. E se si guarda attentamente alla filmografia del regista britannico e alle abitudini creative che lo contraddistinguono, gli indizi sembrano accumularsi in modo convincente.



Nolan è noto per essere un regista fedele ai suoi collaboratori. Nel corso degli anni ha costruito una vera e propria compagnia di attori di fiducia, riunendoli ripetutamente nei suoi progetti. Elliot Page, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Matt Damon: tutti volti familiari nell'universo nolaniano. Sebbene la maggior parte di loro sia già stata confermata per ruoli di primo piano nell'adattamento dell'opera di Omero, c'è un dettaglio che non passa inosservato. Il personaggio che Page interpreterà non è ancora stato annunciato ufficialmente. E guarda caso, nessuno è stato ancora rivelato nel ruolo di Achille.



L'ultimo trailer di The Odyssey ha gettato ulteriore benzina sul fuoco della speculazione. In una sequenza brevissima ma potente, Page appare avvolto nell'oscurità, il volto coperto di fango, mentre rivolge a Ulisse una domanda carica di tensione: "Chi si sta prendendo cura di tua moglie e tuo figlio?". Pochi secondi, ma sufficienti per scatenare un'ondata di teorie. L'atmosfera cupa e soffusa di quella scena ricorda molto l'iconografia degli inferi, una scelta stilistica che ha immediatamente portato i fan a ipotizzare che Page stia interpretando proprio il fantasma del leggendario guerriero acheo.

L'incontro tra Ulisse e il fantasma di Achille è uno dei momenti più potenti e toccanti dell'Odissea. Nel poema, l'eroe si trova di fronte a un guerriero che in vita fu celebrato come uno dei più grandi combattenti greci, ma che nella morte si trova a fare i conti con un rimpianto devastante. Achille comprende con amarezza che tutte le sue imprese, tutta la gloria conquistata sul campo di battaglia, non valgono nulla nell'aldilà.

, incarnando quel momento di svolta in cui l'eroe protagonista è costretto a guardare in faccia le conseguenze delle sue scelte. È inevitabile che questa sequenza venga inclusa nell'adattamento di Nolan, eQuando si pensa ad Achille al cinema, il primo nome che viene in mente è quello di Brad Pitt.. Si tratterebbe, in pratica, di reinventare radicalmente il personaggio. Page, con la sua capacità di incarnare figure complesse, introspettive, sfumate,: non il guerriero nel pieno della sua potenza fisica, ma, schiacciato dal peso delle proprie scelte.

Anche qualora la teoria si rivelasse infondata, l'idea di Elliot Page nei panni del fantasma di Achille è ormai impossibile da ignorare. Ha senso dal punto di vista narrativo, si inserisce perfettamente nella logica creativa di Nolan e rappresenterebbe una scelta artistica coraggiosa e stratificata. Fino all'uscita del film, prevista per il 17 luglio 2026, non ci resta che attendere. Ma gli indizi, al momento, sembrano tutti puntare nella stessa direzione.