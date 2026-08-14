The Office, Lucy Davis rivela di avere un cancro terminale: “Non ho paura di quello che verrà”

Pubblicazione: 14 agosto alle 08:30

Lucy Davis, l'attrice britannica che ha conquistato milioni di spettatori nel ruolo di Dawn Tinsley nella versione originale britannica di The Office, ha annunciato attraverso un post su Instagram di avere un cancro terminale. La notizia ha scosso i fan della serie cult e dell'attrice, che con coraggio e lucidità ha scelto di condividere pubblicamente il suo percorso con la malattia. La diagnosi risale a un anno e mezzo fa, quando Davis ha scoperto un nodulo al seno.

Gli esami hanno rivelatoche si era, colpendo specificatamente la colonna vertebrale, l'anca destra e le costole. Una situazione che l'attrice stessa definisce "incurabile e troppo tardi per la chemioterapia". Nel suo messaggio social, Davis ha scelto un tono sereno e persino ironico. "Al momento sto cercando di vivere quello che potrebbe rimanere della mia vita nel modo più divertente possibile. Mi piace sempre trovare i momenti di insegnamento in qualsiasi cosa negativa accada. E il cancro non ha deluso in questo senso: ho imparato molto da esso, e ne sono grata",

L'attrice ha sottolineato l'importanza fondamentale dell'umorismo nel suo approccio alla malattia. Ha chiesto esplicitamente ad amici e familiari di prenderla in giro il più possibile e soprattutto di non trattarla come una persona malata. "Non c'è niente che ti farà sentire più malato dell'essere trattato come se fossi malato", ha spiegato con lucidità. Davis è diventata un'icona della televisione britannica grazie al suo ruolo in The Office, la serie creata da Ricky Gervais e Stephen Merchant che ha rivoluzionato la comedy televisiva all'inizio degli anni 2000.

Il suo personaggio, Dawn, la receptionist sotto-apprezzata della Wernham Hogg, ha conquistato il pubblico per la relazione lenta e piena di sfumature con Tim, interpretato da Martin Freeman. Dopo due stagioni di sguardi rubati e occasioni mancate, i due personaggi hanno trovato il loro lieto fine nello speciale natalizio che ha chiuso la serie. Dawn è poi diventata il modello per Pam Beesly, interpretata da Jenna Fischer nella fortunatissima versione americana.

The Office, fonte: BBC

Figlia del celebre comico britannico, Lucy Davis ha costruito una carriera solida. È apparsa nel cult comedy horror Shaun of the Dead diha recitato in, entrando così nel gigantesco universo cinematografico della DC. Nonostante la diagnosi devastante, l'attrice ha espresso. "Vorrei ancora continuare a lavorare. Sono perfettamente in grado di farlo, e recitare è una delle gioie più grandi della mia vita", ha dichiarato nel suo post. Una dichiarazione che testimonia non solo il suo amore per il mestiere,, attiva e significativa.

La parte forse più toccante del suo messaggio arriva verso la fine, quando Davis affronta direttamente il tema della morte. "Non ho paura di quello che verrà. Sono in pace con questo", ha scritto con una serenità che ha colpito profondamente chi l'ha letta. Non si tratta di rassegnazione, ma di un'accettazione consapevole che parla di un percorso interiore già compiuto.

Nel chiudere il suo messaggio, Davis ha rivolto un pensiero a chi sta affrontando un viaggio simile al suo. "Per coloro che sono su un percorso simile al mio, vi auguro il meglio. Il cancro ci chiede molto, fisicamente e mentalmente. E tutti possiamo affrontarlo nel modo che scegliamo", ha concluso.

La carriera di Davis, sebbene non costellata di ruoli da protagonista assoluta, ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura pop. Dawn Tinsley rimane uno dei personaggi femminili più memorabili della televisione britannica degli anni 2000, una donna ordinaria intrappolata in un lavoro frustrante e una relazione sbagliata, che trova il coraggio di cambiare vita. Guardando indietro, quel finale di The Office in cui Dawn torna indietro per Tim assume ora un significato ancora più potente: la vita è breve, e vale la pena lottare per la felicità.