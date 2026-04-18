The Pitt 3 sarà completamente rivoluzionata: cast e trama 'rifatti'

Pubblicazione: 18 aprile alle 08:15

La seconda stagione di The Pitt si chiude il 17 aprile 2026 con il suo quindicesimo episodio, ma HBO Max ha già anticipato le mosse per la terza. La serie medical drama creata da R. Scott Gemmill, produttore di Metal Gear Solid e già showrunner di NCIS: Los Angeles, ha costruito la sua identità su un principio preciso: ogni stagione racconta un singolo turno di 15 ore al Pittsburgh Trauma Medical Center, in tempo reale. Un format che porta con sé una conseguenza inevitabile, il ricambio continuo del personale, che in questa terza stagione si farà sentire più del solito.

L'addio che fa discutere: fuori la dottoressa Mohan

La notizia più chiacchierata è l'uscita di Supriya Ganesh, che dal primo giorno aveva interpretato la dottoressa Samira Mohan, specializzanda senior e uno dei personaggi più amati dal pubblico. La decisione, definita dalla produzione come "story-driven", non arriva a sorpresa per chi ha seguito attentamente la seconda stagione: la dottoressa Mohan aveva affrontato dubbi profondi sulle proprie capacità, interrogandosi ad alta voce sul proprio futuro professionale. La sua uscita di scena è dunque coerente con l'arco narrativo già avviato. Noah Wyle, protagonista della serie nei panni del dottor Robby, ha commentato al PaleyFest con parole misurate: i pronto soccorso hanno un ricambio continuo di personale, e questo fa parte dell'autenticità che la serie ha sempre perseguito. Ci mancherà, ha aggiunto, ma è inevitabile che accada ogni stagione.

La promozione: arriva la dottoressa Parker Ellis

All'addio di Ganesh corrisponde una buona notizia: Ayesha Harris, già presente nelle prime stagioni nei panni della dottoressa Parker Ellis, specializzanda del turno di notte, viene promossa a membro fisso del cast. Un passaggio da ruolo ricorrente a protagonista che cambia gli equilibri della serie, spostando potenzialmente l'attenzione anche sulle dinamiche del turno notturno, che fino ad ora era rimasto più in secondo piano. Harris aveva già lasciato un'impressione precisa ogni volta che era apparsa sullo schermo, e la promozione sembra una risposta diretta all'interesse del pubblico per il suo personaggio.

Una scena di The Pitt © Hbo

La trama: un altro salto temporale in avanti

Come tra la prima e la seconda stagione, anche per la terza è atteso un salto temporale di diversi mesi. La seconda era ambientata dieci mesi dopo la prima, durante il weekend del 4 luglio 2026. Il terzo capitolo si collocherà plausibilmente in un'altra giornata specifica del 2027, con un nuovo turno da quindici ore che rappresenterà una fotografia dell'ospedale in un momento preciso. I temi potrebbero concentrarsi sulle conseguenze delle riforme sanitarie accennate nel finale della seconda stagione, con dilemmi etici sempre più complessi e casi clinici che mettono il personale alle strette. Restano aperti anche i fili narrativi legati al futuro di Robby, che nella seconda stagione ha più volte aluso alla possibilità di non tornare dopo il suo periodo sabbatico.

Quando esce e dove vederla

Le riprese della terza stagione dovrebbero partire a giugno 2026, seguendo la stessa tabella di marcia della seconda. L'uscita più probabile è gennaio 2027, in linea con il ritmo annuale che HBO Max sembra intenzionata a mantenere. In Italia la serie è disponibile su Sky, NOW e Max. Nel frattempo, chi non l'avesse ancora recuperata può trovare la prima stagione su NOW e Prime Video.