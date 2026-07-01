The Pitt, cast rinnovato nella stagione 3. Chi arriva
Nuovi camici e addii eccellenti al pronto soccorso di Max: ecco come la terza stagione di The Pitt si prepara a rivoluzionare il cast
The Pitt, la creatura di R. Scott Gemmill targata Max che ha resuscitato le atmosfere frenetiche del vecchio ER (con tanto di Noah Wyle a fare da nume tutelare), si appresta a tornare nel 2026 con una terza stagione che si preannuncia come una vera scommessa.Le riprese sono iniziate a metà giugno ed è arrivata la classica pioggia di annunci ufficiali per tappare i buchi lasciati da un'emorragia di addii piuttosto vistosa.
I nuovi arrivi nel cast
La produzione ha ufficializzato l'ingresso di sei nuovi volti tra studenti di medicina e pazienti storici. Da un lato, l'arrivo di caratteristi del calibro di Pruitt Taylor Vince e l'innesto di giovani leve come Malachi Beasley e Cheyenne Perez garantiscono quella quota di volti spendibili di cui il format ha disperatamente bisogno; dall'altro l'operazione tradisce la necessità di azzerare i danni.Negli ultimi mesi, il pronto soccorso di Pittsburgh ha perso pezzi da novanta: dall'addio di Supriya Ganesh (la dottoressa Mohan) alle defezioni di Shabana Azeez e Sepideh Moafi. In pratica, un intero turno di notte cancellato con un colpo di bianchetto contrattuale.
La vera sfida per gli sceneggiatori sarà giustificare (in modo credibile) la scomparsa di medici che fino a ieri occupavano il centro della scena e garantire l'equilibrismo temporale richiesto dai nuovi episodi.
La terza stagione riprenderà la narrazione appena quattro mesi dopo i caotici eventi del Giorno dell'Indipendenza visti nel secondo capitolo e i personaggi verranno catapultati nel rigido inverno della Pennsylvania.
Introdurre una nuova nidiata di specializzandi mantenendo la linea temporale dello stesso anno clinico è il classico trucco da illusionismo televisivo. Ci racconteranno che semplicemente "lavoravano in un altro reparto", sperando che il pubblico sia troppo distratto dal ritmo serrato per farsi domande. Fortunatamente, a garantire la continuità drammatica ci penserà la promozione a personaggio fisso di Ayesha Harris (la dottoressa Parker Ellis), il cui carisma rimarrà fortunatamente ancorato alla complessa causa per negligenza medica ereditata dalla passata stagione.
La verità è che The Pitt funziona proprio perché specula sulla natura intercambiabile dei suoi protagonisti. Quindici ore di turno, nessun intervallo, una telecamera a mano che insegue barelle: la vera star dello show resta la catena di montaggio (e il carisma di Noah Wyle).