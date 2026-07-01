The Pitt, cast rinnovato nella stagione 3. Chi arriva

Pubblicazione: 01 luglio alle 09:45

The Pitt, la creatura di R. Scott Gemmill targata Max che ha resuscitato le atmosfere frenetiche del vecchio ER (con tanto di Noah Wyle a fare da nume tutelare), si appresta a tornare nel 2026 con una terza stagione che si preannuncia come una vera scommessa.

I nuovi arrivi nel cast

Le riprese sono iniziate a metà giugno ed è arrivata la classica pioggia di annunci ufficiali per tappare i buchi lasciati da un'emorragia di addii piuttosto vistosa.

La produzione ha ufficializzato l'ingresso di sei nuovi volti tra studenti di medicina e pazienti storici. Da un lato, l'arrivo di caratteristi del calibro di Pruitt Taylor Vince e l'innesto di giovani leve come Malachi Beasley e Cheyenne Perez garantiscono quella quota di volti spendibili di cui il format ha disperatamente bisogno; dall'altro l'operazione tradisce la necessità di azzerare i danni.

Una scena di The Pitt, stagione 2 (HBO)

Negli ultimi mesi, il pronto soccorso di Pittsburgh ha perso pezzi da novanta:. In pratica, un intero turno di notte cancellato con un colpo di bianchetto contrattuale.

La vera sfida per gli sceneggiatori sarà giustificare (in modo credibile) la scomparsa di medici che fino a ieri occupavano il centro della scena e garantire l'equilibrismo temporale richiesto dai nuovi episodi.

La terza stagione riprenderà la narrazione appena quattro mesi dopo i caotici eventi del Giorno dell'Indipendenza visti nel secondo capitolo e i personaggi verranno catapultati nel rigido inverno della Pennsylvania.

Introdurre una nuova nidiata di specializzandi mantenendo la linea temporale dello stesso anno clinico è il classico trucco da illusionismo televisivo. Ci racconteranno che semplicemente "lavoravano in un altro reparto", sperando che il pubblico sia troppo distratto dal ritmo serrato per farsi domande. Fortunatamente, a garantire la continuità drammatica ci penserà la promozione a personaggio fisso di Ayesha Harris (la dottoressa Parker Ellis), il cui carisma rimarrà fortunatamente ancorato alla complessa causa per negligenza medica ereditata dalla passata stagione.

La verità è che The Pitt funziona proprio perché specula sulla natura intercambiabile dei suoi protagonisti. Quindici ore di turno, nessun intervallo, una telecamera a mano che insegue barelle: la vera star dello show resta la catena di montaggio (e il carisma di Noah Wyle).