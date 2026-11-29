Pubblicazione: 29 novembre alle 20:30

A interpretare la protagonista è Phyllis Logan, amatissima dal pubblico per il ruolo di Mrs Hughes in Downton Abbey. L'attrice scozzese veste qui i panni di Cora Felton, una donna anticonvenzionale che si ritrova coinvolta in indagini decisamente insolite. Al suo fianco c'è Charlotte Hope, che interpreta Sherry Carter, mentre il cast comprende anche Alistair Brammer e Adam Best.

. Accanto alla vittima viene lasciato un cruciverba, un indizio che mette in difficoltà la polizia. Il detective Derek Hooper decide di chiedere aiuto a Cora Felton, conosciuta per la sua fama di esperta di enigmistica. La donna accetta di collaborare, ma nasconde un segreto che potrebbe cambiare completamente le indagini.

The Puzzle Lady è composta da 6 episodi, suddivisi in tre grandi casi investigativi, ciascuno sviluppato nell'arco di due puntate della durata di circa 50 minuti. La serie debutta su Rai 2 domenica 29 novembre 2026 alle 21:00, con la possibilità di seguire gli episodi anche su RaiPlay. Le date di messa in onda dei successivi appuntamenti non sono ancora state comunicate ufficialmente.

La prima stagione segue tre grandi casi investigativi, tra omicidi, enigmi da decifrare e segreti che coinvolgono gli abitanti di Bakerbury. Ogni vicenda mette alla prova le capacità dei protagonisti, alternando momenti di tensione a situazioni più ironiche. La serie è tratta dai romanzi dello scrittore americano Parnell Hall e conserva le atmosfere tipiche del giallo britannico, tra piccoli centri abitati, personaggi ambigui e misteri da risolvere.