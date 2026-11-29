Pubblicazione: 29 novembre alle 20:00

Quando il corpo di una giovane donna viene ritrovato nel cimitero di Bakerbury, accanto alla vittima compare un indizio insolito, un cruciverba. Un enigma che mette in difficoltà la polizia locale, costretta a chiedere aiuto a Cora Felton, conosciuta da tutti come la Puzzle Lady, esperta di enigmistica e protagonista di una popolare rubrica. Dietro la sua fama, si nasconde un segreto che renderà le indagini ancora più complicate.

, con una serie gialla britannica che intreccia omicidi, rompicapi e misteri.. Per questa nuova interpretazione, l'attrice ha ricevuto il premio come Miglior attrice Drama all'Italian Global Series Festival 2025., ed è tratta dai romanzi dello scrittore americano Parnell Hall. Nel Regno Unito è stata distribuita con il titolo Murder Most Puzzling.

La storia è ambientata a Bakerbury, una tranquilla cittadina di provincia dove il ritrovamento del cadavere nel cimitero sconvolge la comunità. Il detective capo Derek Hooper decide di coinvolgere Cora per decifrare il cruciverba lasciato sulla scena del crimine. La donna accetta e, inizialmente spinta dalla curiosità, finisce per appassionarsi alle indagini. Grazie alla sua capacità di osservazione e al suo intuito, si dimostra una collaboratrice preziosa, anche se il segreto che custodisce potrebbe compromettere la sua reputazione.

Accanto a Phyllis Logan troviamo Charlotte Hope nei panni di Sherry Carter, la nipote di Cora, più giovane e tecnologica, spesso impegnata a gestire le conseguenze delle iniziative della zia. Alistair Brammer interpreta Anton Grant, un giornalista locale, mentre Adam Best veste i panni del detective Derek Hooper. Nel cast figurano anche Richard Croxford, Yasmin Seky, Sarah Alexander e Aidan McArdle. La regia è affidata a Tom Dalton, con una sceneggiatura firmata da Dominique Moloney. La produzione coinvolge Factual Fiction e December Films, insieme a Channel 5, Channel Zero Studios e ZDF Studios.

. L'omicidio nel cimitero sarà soltanto il punto di partenza di un'indagine destinata a far emergere segreti e bugie nascosti tra gli abitanti di Bakerbury., costruendo i casi intorno a indizi criptici e rompicapi che richiedono intuito e capacità di ragionamento.

A distinguere The Puzzle Lady è soprattutto la sua protagonista, Cora non è una detective infallibile, ma una donna anticonvenzionale, piena di contraddizioni e debolezze, che affronta i misteri con logica enigmistica e improvvisazione. L'ambientazione nella campagna britannica e i segreti di una comunità apparentemente tranquilla richiamano la tradizione dei gialli inglesi, da Vera a Father Brown. Il primo appuntamento è fissato per domenica 29 novembre su Rai 2 e RaiPlay, con Phyllis Logan pronta a vestire i panni di un'investigatrice molto diversa dalla governanta che il pubblico ha imparato ad amare.