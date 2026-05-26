The Resurrection of the Christ: Mel Gibson sostituisce Jim Caviezel con un noto volto italiano per il ruolo di Pilato

Pubblicazione: 26 maggio alle 19:28

Sono passati oltre vent'anni da quando La Passione di Cristo di Mel Gibson ha scosso il mondo del cinema con il suo realismo brutale e la sua visione spirituale potente. Ora, finalmente, arriva il sequel, The Resurrection of the Christ, un progetto così ambizioso che il regista stesso lo ha definito "uno dei film più importanti della storia" e "il lavoro più importante della mia vita". Parole che suonano grandiose, certo, ma che trovano sostanza in una produzione monumentale che ha visto l'Italia protagonista assoluta.



Le riprese sono durate 134 giorni e si sono svolte interamente sul territorio italiano, toccando località che vanno da Roma a Matera, da Bari a Brindisi, passando per Ginosa e Craco. Un itinerario che ha trasformato il Sud Italia in una moderna Terra Santa cinematografica, restituendo ai paesaggi lucani e pugliesi la dignità di scenario biblico che già avevano conquistato con il primo film.



Ma la vera notizia, quella che sta facendo discutere fan e critica, è la scelta radicale di Gibson di sostituire l'intero cast storico. Jim Caviezel, il volto sofferente di Gesù che aveva definito un'epoca, non tornerà. Al suo posto, l'attore finlandese Jaakko Ohtonen, 36 anni, noto per i suoi ruoli da guerriero in The Last Kingdom e Vikings: Valhalla. Una scelta che può sembrare sorprendente, ma che risponde a una logica precisa: evitare il ricorso massiccio alla CGI per ringiovanire gli attori originali, con costi di produzione che sarebbero lievitati in modo insostenibile.

Monica Bellucci, indimenticabile Maria Maddalena del 2004, lascia il posto a Mariela Garriga, attrice vista in Mission Impossibile: Dead Reckoning e in altre produzioni internazionali. La Madonna, interpretata da Maia Morgenstern nel primo film, sarà ora Kasia Smutniak, mentre l'apostolo Pietro passa da Francesco De Vito a Pier Luigi Pasino, noto al pubblico italiano per La legge di Lidia Poet. E poi c'è lui: Riccardo Scamarcio nei panni di Ponzio Pilato. Una scelta che porta un volto italiano, riconoscibile e autorevole, in uno dei ruoli più complessi e sfaccettati della narrazione evangelica. Il prefetto romano che si lava le mani, figura ambigua tra potere politico e tormento morale, trova in Scamarcio un interprete dalla presenza scenica indiscutibile.



Gibson e il co-sceneggiatore Randall Wallace, con cui aveva già collaborato per Braveheart, hanno concepito questo sequel come qualcosa di profondamente diverso dal primo capitolo. Se La Passione si concentrava sul calvario fisico e spirituale delle ultime ore di Cristo, The Resurrection of the Christ promette di espandere la dimensione soprannaturale e filosofica della storia. Il critico cinematografico Jordan Ruimy ha rivelato che la sceneggiatura sarà "più filosofica e poetica di una storia semplice", con Gesù che compie "un viaggio in altri regni". Gibson stesso ha parlato di una "sceneggiatura psichedelica", un termine che lascia intendere esplorazioni visive e narrative oltre i confini del racconto tradizionale.

Il film si concentrerà sui tre giorni che vanno dal Venerdì Santo alla Risurrezione, esplorando anche il mistero dei discepoli che non riconoscono Gesù sulla strada di Emmaus. La distribuzione internazionale è già stata definita con una rete capillare di partner. Ma c'è un dettaglio che rende questo progetto ancora più particolare: il film uscirà in due parti separate. La prima il 6 maggio 2027, la seconda il 25 maggio 2028. Entrambe le date coincidono con la Solennità dell'Ascensione, una scelta che sottolinea la volontà di Gibson di legare l'uscita cinematografica al calendario liturgico, proprio come aveva fatto con il primo film.