The Rock cambia rotta: il suo prossimo film sarà estremo e intenso (puntando nuovamente agli Oscar)

Pubblicazione: 08 luglio alle 15:33

Dwayne Johnson si prepara a uno dei ruoli più intensi e personali della sua carriera. L'attore, che il pubblico mondiale conosce per i suoi muscoli scolpiti e i blockbuster d'azione, vestirà i panni di uno stuntman di Las Vegas alle prese con una diagnosi devastante in Free Byrd, il nuovo progetto cinematografico targato Artists Equity, la casa di produzione fondata da Ben Affleck e Matt Damon.

Dwayne Johnson in Black Adam, fonte: Warner Bros.

Il film racconta la storia di un professionista delle acrobazie in motocicletta che nasconde a tutti, compreso il fratello meccanico, di soffrire di demenza. Determinato a non arrendersi, il protagonista rischia tutto per un ultimo, impossibile salto. Non si tratta del solito action movie adrenalinico, perchè Free Byrd promette di esplorare i misteri della mente umana, la bellezza nascosta nella vulnerabilità e il potere salvifico del chiedere aiuto prima che sia troppo tardi. Alla regia troviamo, nome che stagrazie a due candidature consecutive agli Academy Awards per

Per Johnson, questo progetto rappresenta una svolta artistica significativa. L'attore ha recentemente ricevuto una nomination ai Golden Globe per The Smashing Machine e si sta preparando al lancio del live-action Disney di Moana. Nel suo futuro ci sono anche Jumanji: Open World e Lizard Music, scritto e diretto da Benny Safdie. Ma Free Byrd sembra toccare corde profonde e personali.

Red Notice - Amazon/ Mgm Studios

"Free Byrd è un dono sotto molti aspetti", ha dichiarato Johnson. "È emblematico della bellezza sacra della vita, così come della sua realtà dura e spietata. La tematica di Free Byrd è diventata profondamente personale per Greg Kwedar e per me mentre abbiamo iniziato a esplorare questo viaggio fatale insieme. Artists Equity sono stati partner cinematografici e artistici incredibili, che non solo condividono la visione di Greg per il film, ma sono tutti connessi alla nostra storia in modi unici e personali. Quando la mente di una persona amata inizia a sfuggire, la vita assume un significato completamente nuovo."

Le parole dell'attore lasciano intravedere un coinvolgimento emotivo che va oltre la semplice interpretazione. Il tema della demenza, con il suo carico di dolore per chi la vive e per chi assiste impotente al declino cognitivo di una persona cara, risuona evidentemente nella vita di chi ha scelto di raccontare questa storia. Alle parole dell'attore, si sono aggiunte anche quelle di Ben Affleck e Matt Damon, produttori della futura pellicola, che hanno espresso il loro entusiasmo per il progetto con una dichiarazione congiunta: "Questo è un progetto con cui tutti noi in azienda ci siamo connessi personalmente. Greg è uno degli sceneggiatori-registi più interessanti che lavorano oggi, e Dwayne è un talento e una persona straordinaria. Siamo estremamente entusiasti che abbiano scelto di realizzarlo con noi e non vediamo l'ora di condividere il film finito con il pubblico."

Il progetto non ha ancora una data di uscita annunciata, ma considerando il calibro del team creativo coinvolto e l'impegno personale dei protagonisti, Free Byrd potrebbe diventare uno dei titoli più attesi dei prossimi anni. Per Dwayne Johnson, potrebbe rappresentare la conferma definitiva che dietro i bicipiti e i blockbuster da centinaia di milioni di dollari si nasconde un attore capace di toccare le corde più profonde dell'animo umano.