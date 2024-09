The Sims: Electronic Arts conferma il film prodotto da Margot Robbie e affidato alla regista di Loki, tutti i dettagli

Pubblicazione: 17 settembre alle 17:50

A marzo abbiamo appreso che Margot Robbie, con la sua casa di produzione LuckyChap, avrebbe portato sul grande schermo un film basato su The Sims, la celebre saga videoludica ideata dall'autore Will Wright e pubblicata dalla Electronic Arts.

Era poi giunta la notizia cheaveva deciso di scendere in campo battendo la proposta di Netflix, che nonostante avesse offerto cifre più elevate per l'acquisto dei diritti di sfruttamento non aveva previsto una distribuzione cinematografica per la pellicola prima dell'uscita in streaming.

Oggi l'adattamento cinematografico di The Sims è stato ufficialmente confermato dal produttore di videogiochi Electronic Arts attraverso le parole di Laura Miele, presidente di EA Entertainment:

"Mentre ci avviciniamo all'incredibile traguardo dei 25 anni di The Sims – che è un'incredibile prova di longevità nel mondo dell'intrattenimento e della cultura pop di oggi – sono felice di confermare che The Sims arriverà sul grande schermo. La collaborazione con celebri potenze di Hollywood porterà la magia di The Sims a milioni di altri appassionati. È una testimonianza del potere duraturo di questo amato franchise, che affascina più di 500 milioni di giocatori da un quarto di secolo. Il nostro impegno a portare innovazione nell'universo delle esperienze e dei prodotti di The Sims ispirerà tutte le generazioni di Simmers.

"Quello che posso dirvi è che la storia è molto radicata nell'universo di The Sims" ha raccontato a Variety Kate Gorman, vicepresidente e direttrice generale del franchise. "E quello a cui puntiamo è una vera esperienza 'Sims' autentica e portata sul grande schermo. Abbiamo voluto fare le cose per bene, volevamo i collaboratori giusti per arrivare a un impatto paragonabile alle dimensioni del film di Barbie. Sappiamo, poi, che c'è tanto amore e nostalgia, probabilmente più di quanto potremmo anche solo immaginare, per The Sims visto che così tante persone come noi hanno giocato di generazione in generazione. Quindi vogliamo che questa sia un'esperienza che rifletta tutta quella straordinaria storia e il gioco di così tante persone in questo mondo, ma che sia anche qualcosa che si può condividere tra generazioni e che faccia parte della cultura pop e sia culturalmente rilevante.

Gorman ha inoltre promesso che "ci sarà molta mitologia" inclusa nella storia:

"Vedrete molto dell'universo di The Sims prendere vita e vedrete molte delle esperienze classiche che i nostri giocatori hanno nei giochi prendere vita nel film. E questo è ciò che vogliamo davvero offrire, solo un'autentica esperienza 'Sims'.

E, ovviamente, tantissime easter egg:

Ci saranno i Freezer Bunny, e probabilmente da qualche parte anche una piscina senza gradini, ma non abbiamo ancora finalizzato nessuno di questi dettagli. Questa è l'idea, ovvero omaggiare tutto il fantastico divertimento e la creazione che le persone hanno vissuto negli ultimi 25 anni all'interno di The Sims.

Ha poi commentato la campagna dei fan sui social media che hanno chiesto un film narrato nella lingua dei Sims con i sottotitoli: "È divertente, è un'idea geniale e di certo ne parleremo".

A dirigere la pellicola sarà Kate Herron, dietro alla macchina da presa della prima stagione di Loki, la serie tv Marvel Studios con Tom Hiddleston e Owen Wilson. La sceneggiatura verrà realizzata da Briony Redman a quattro mani con Kate Herron.